«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...
Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида мураббийлар штаби билан боғлиқ жиддий ўзгариш юз берди. Жамоа бош мураббийи Илёс Зейтуллаевга ёрдам бериб келган уч нафар италиялик мутахассис клубни тарк этган.
Уларнинг кетиши жамоа мавсуми давомидаги энг диққатга сазовор ўзгаришлардан бири бўлди. Хўш, «Бунёдкор»да айнан кимлар ишини якунлади ва энди мураббийлар штаби қандай кўриниш олади?
Уч нафар италиялик мутахассис кетди
Инсайдер Абдулазиз Искандаров маълумотига кўра, «Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаевга ёрдам берган қуйидаги мутахассислар клуб билан хайрлашган:
Андрес Мауро;
Алессандро Спинольо;
Марко Никодемо.
Уларнинг учаласи ҳам италиялик мутахассислар бўлиб, Зейтуллаевнинг мураббийлар штабида фаолият юритиб келган.
«Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаевга ёрдам бераётган уч нафар италиялик мураббий клубни тарк этди.
Зейтуллаев штабида ўзгариш
Илёс Зейтуллаевнинг «Бунёдкор»даги фаолиятида италиялик мутахассислар билан ҳамкорлик муҳим жиҳатлардан бири эди.
Энди эса мураббийлар штаби таркиби ўзгариши кутилмоқда. Уч нафар мутахассиснинг бир вақтнинг ўзида кетиши жамоанинг машғулот жараёни ва ички иш тақсимотига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Бироқ ҳозирча уларнинг клубни тарк этиш сабаблари расман маълум қилинмаган.
Энди асосий савол — уларнинг ўрнини ким эгаллайди?
«Бунёдкор» учун энди энг қизиқ масала — бўшаган лавозимларга янги мутахассислар жалб қилинадими ёки мавжуд мураббийлар штаби ичида қайта тақсимот амалга ошириладими?
Ҳозирча бу борада расмий маълумот йўқ.
Шу сабабли клубдаги кейинги қарорлар алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.
«Бунёдкор»да янги босқич бошланиши мумкин
Уч нафар италиялик мураббийнинг кетиши оддий кадрлар ўзгариши бўлиб қоладими ёки жамоа мураббийлар штабида кенгроқ ислоҳотларнинг бошланиши бўладими — бу ҳозирча номаълум.
Аммо бир нарса аниқ: «Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаев атрофидаги мураббийлар штаби энди аввалгидек эмас.
Клубнинг кейинги қарорлари эса ушбу ўзгаришларнинг ҳақиқий сабаблари ва жамоанинг мавсумдаги режаларига ойдинлик киритиши мумкин.
…