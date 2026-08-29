«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...

·9·Спорт
«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...

Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида мураббийлар штаби билан боғлиқ жиддий ўзгариш юз берди. Жамоа бош мураббийи Илёс Зейтуллаевга ёрдам бериб келган уч нафар италиялик мутахассис клубни тарк этган.

Уларнинг кетиши жамоа мавсуми давомидаги энг диққатга сазовор ўзгаришлардан бири бўлди. Хўш, «Бунёдкор»да айнан кимлар ишини якунлади ва энди мураббийлар штаби қандай кўриниш олади?

Уч нафар италиялик мутахассис кетди

Инсайдер Абдулазиз Искандаров маълумотига кўра, «Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаевга ёрдам берган қуйидаги мутахассислар клуб билан хайрлашган:

  • Андрес Мауро;

  • Алессандро Спинольо;

  • Марко Никодемо.

Уларнинг учаласи ҳам италиялик мутахассислар бўлиб, Зейтуллаевнинг мураббийлар штабида фаолият юритиб келган.

«Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаевга ёрдам бераётган уч нафар италиялик мураббий клубни тарк этди.

Зейтуллаев штабида ўзгариш

Илёс Зейтуллаевнинг «Бунёдкор»даги фаолиятида италиялик мутахассислар билан ҳамкорлик муҳим жиҳатлардан бири эди.

Энди эса мураббийлар штаби таркиби ўзгариши кутилмоқда. Уч нафар мутахассиснинг бир вақтнинг ўзида кетиши жамоанинг машғулот жараёни ва ички иш тақсимотига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Бироқ ҳозирча уларнинг клубни тарк этиш сабаблари расман маълум қилинмаган.

Энди асосий савол — уларнинг ўрнини ким эгаллайди?

«Бунёдкор» учун энди энг қизиқ масала — бўшаган лавозимларга янги мутахассислар жалб қилинадими ёки мавжуд мураббийлар штаби ичида қайта тақсимот амалга ошириладими?

Ҳозирча бу борада расмий маълумот йўқ.

Шу сабабли клубдаги кейинги қарорлар алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

«Бунёдкор»да янги босқич бошланиши мумкин

Уч нафар италиялик мураббийнинг кетиши оддий кадрлар ўзгариши бўлиб қоладими ёки жамоа мураббийлар штабида кенгроқ ислоҳотларнинг бошланиши бўладими — бу ҳозирча номаълум.

Аммо бир нарса аниқ: «Бунёдкор»да Илёс Зейтуллаев атрофидаги мураббийлар штаби энди аввалгидек эмас.

Клубнинг кейинги қарорлари эса ушбу ўзгаришларнинг ҳақиқий сабаблари ва жамоанинг мавсумдаги режаларига ойдинлик киритиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 18:03Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)