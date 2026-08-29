Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)
Хитойнинг Шанхай шаҳридаги «SPD Bank Oriental Sports Center» аренасида бўлиб ўтган UFC турнири мухлисларга яна бир шиддатли ва ёрқин жангни тақдим этди. Ярим оғир вазн тоифасида кикбоксинг бўйича собиқ K-1 чемпиони хитойлик Лю Цэ промоушендаги илк жангини Dana White's Contender Series орқали лигага кириб келган хавфли бразилиялик Леви Родригес-кичикга қарши ўтказди.
ММА бўйича карьерасида бор-йўғи тўртта жанг ўтказган бўлишига қарамай, ушбу тўқнашувда фаворит сифатида қаралган Лю Цэ ўз мухлислари қаршисида ишончни тўлиқ оқлади ва баҳсни биринчи раунднинг ўзидаёқ даҳшатли финиш билан якунлади.
Чаккага теккан зарба ва чақмоқдек ўнг хук
Жанг дастлабки сонияларданоқ ҳар икки томоннинг муросасиз ва очиқ зарбалар алмашинуви билан бошланди:
Дастлабки босим: Баҳс аввалида Леви Родригес-кичик анча фаол кўриниб, бир нечта аниқ зарбалари билан хитойлик спортчини ларзага келтиришга муваффақ бўлди;
Бурилиш нуқтаси — Нокдаун: Биринчи раунд ўрталарига келиб Лю Цэ рақибнинг очиқ қолган чакка қисмига кучли зарба йўллаб, Родригесни мувозанатдан чиқарди ва оғир нокдаун ҳолатига туширди;
Қулаш ва якуний нуқта: Гарчи бразилиялик жангчи оёққа туриб, жавоб зарбалари билан вазиятдан чиқишга уринган бўлса-да, унинг оёқлари мувозанатни сақлай олмади. Орадан кўп ўтмай Лю Цэ томонидан берилган кучли ўнг хук зарбасидан сўнг Родригес тўғридан-тўғри октагон юзасига юзтубан қулади ва рефери жангни зудлик билан тўхтатиб, тоза нокаутни (KO) қайд этди.
Кикбоксинг юлдузининг ММАдаги порлоқ келажаги
K-1 чемпионининг UFC’даги бундай ишончли ва шов-шувли старти ярим оғир вазн дивизионига янги хавфли нокаутчи кириб келганини кўрсатди:
Ишончли дебют: Лю Цэ ўз ҳисобидаги кам сонли ММА жангларига қарамай, юқори даражадаги стойка техникаси эвазига рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Шанхайлик мухлислар олқиши: Мезбон жангчининг 1-раунддаги тезкор ғалабаси трибуналарни оёққа турғизди ва унга дивизионнинг кучлироқ рақиблари сари кенг йўл очди.
…