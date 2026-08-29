Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)

·4·Спорт
Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)

Хитойнинг Шанхай шаҳридаги «SPD Bank Oriental Sports Center» аренасида бўлиб ўтган UFC турнири мухлисларга яна бир шиддатли ва ёрқин жангни тақдим этди. Ярим оғир вазн тоифасида кикбоксинг бўйича собиқ K-1 чемпиони хитойлик Лю Цэ промоушендаги илк жангини Dana White's Contender Series орқали лигага кириб келган хавфли бразилиялик Леви Родригес-кичикга қарши ўтказди.

ММА бўйича карьерасида бор-йўғи тўртта жанг ўтказган бўлишига қарамай, ушбу тўқнашувда фаворит сифатида қаралган Лю Цэ ўз мухлислари қаршисида ишончни тўлиқ оқлади ва баҳсни биринчи раунднинг ўзидаёқ даҳшатли финиш билан якунлади.

Чаккага теккан зарба ва чақмоқдек ўнг хук

Жанг дастлабки сонияларданоқ ҳар икки томоннинг муросасиз ва очиқ зарбалар алмашинуви билан бошланди:

  • Дастлабки босим: Баҳс аввалида Леви Родригес-кичик анча фаол кўриниб, бир нечта аниқ зарбалари билан хитойлик спортчини ларзага келтиришга муваффақ бўлди;

  • Бурилиш нуқтаси — Нокдаун: Биринчи раунд ўрталарига келиб Лю Цэ рақибнинг очиқ қолган чакка қисмига кучли зарба йўллаб, Родригесни мувозанатдан чиқарди ва оғир нокдаун ҳолатига туширди;

  • Қулаш ва якуний нуқта: Гарчи бразилиялик жангчи оёққа туриб, жавоб зарбалари билан вазиятдан чиқишга уринган бўлса-да, унинг оёқлари мувозанатни сақлай олмади. Орадан кўп ўтмай Лю Цэ томонидан берилган кучли ўнг хук зарбасидан сўнг Родригес тўғридан-тўғри октагон юзасига юзтубан қулади ва рефери жангни зудлик билан тўхтатиб, тоза нокаутни (KO) қайд этди.

Кикбоксинг юлдузининг ММАдаги порлоқ келажаги

K-1 чемпионининг UFC’даги бундай ишончли ва шов-шувли старти ярим оғир вазн дивизионига янги хавфли нокаутчи кириб келганини кўрсатди:

  • Ишончли дебют: Лю Цэ ўз ҳисобидаги кам сонли ММА жангларига қарамай, юқори даражадаги стойка техникаси эвазига рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Шанхайлик мухлислар олқиши: Мезбон жангчининг 1-раунддаги тезкор ғалабаси трибуналарни оёққа турғизди ва унга дивизионнинг кучлироқ рақиблари сари кенг йўл очди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 18:03Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)