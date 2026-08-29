Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»

·2·Маданият
Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»

«Кимга қўнғироқ қиласиз?» лойиҳасининг илк меҳмони бўлган актриса Райҳон Уласенова қизиқарли саволларга жавоб бериш асносида шахсий ҳаётига оид кутилмаган маълумотни ошкор қилди.

Суҳбат давомида актриса лойиҳанинг кўплаб саволларига жавоб сифатида турмуш ўртоғига қўнғироқ қилишини маълум қилди. Суҳбат якунида эса нега эрига тез-тез мурожаат қилишининг сабабини тушунтирди.

Райҳон Уласенованинг айтишича, эр-хотин тўйдан кейин йиллар ўтиши билан бир-бирига шу қадар яқин бўлиб кетар эканки, ҳар қандай вазиятда турмуш ўртоғига суянади. Пул керак бўлса ҳам, машинаси бузилиб қолса ҳам, маслаҳат зарур бўлса ҳам, ҳатто ўзини ёлғиз ҳис қилганда ҳам унга қўнғироқ қилади.

Актриса ҳатто тез-тез адашиб қолиши сабабли машинасига махсус чип ўрнатилганини ҳам айтди.

«Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган. Чунки мени тез-тез йўқолиб қоладиган одатим бор. Четроқ, интернет йўқ жойларга бориб қолсам, дарров эримга телефон қилиб, “Мен ҳозир қаердаман?” деб сўрайман. Улар эса телефондан қараб, “Сен ўша ердасан, уёққа юр, буёққа юр”, деб йўл кўрсатадилар.

Машинам бузилиб қолса ҳам телефон қиламан. Шундоқ келадилар, мен эса уларнинг машинасини миниб кетаман», — деди Райҳон Уласенова.

Актрисанинг бу гаплари ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Бугун, 17:54«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Бугун, 14:04«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)Кеча, 21:29Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиКеча, 12:48Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Кеча, 12:39«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!Кеча, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди