Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилди
Хитойнинг Шанхай шаҳрида давом этаётган UFC Fight Night 286 турнири кескин ва шов-шувли натижалар билан давом этмоқда. Мусобақанинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим жангида (co-main event) аёллар минимал вазн тоифасининг икки кучли вакиласи — бразилиялик Дениз Гомес ҳамда мезбонларнинг тажрибали юлдузи Янь Сяонан октагонга кўтарилди.
Ўз мухлислари қаршисида тўп сурган ва вазн рейтингида тўртинчи поғонани эгаллаб турган хитойлик спортчи ушбу баҳсда мутлақ фаворитлардан бири саналарди. Бироқ жанг мутлақо кутилмаган тарзда, илк раунднинг ўзидаёқ тезкор якун топди.
1-раунддаги ҳалокатли зарба: Гомес рақибасини қулатди
26 ёшли бразилиялик спортчи жангнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, фаол ва тажовузкор услубда ҳаракат қилди:
Ҳал қилувчи нокаут: Биринчи раунднинг сўнгги қисмида Дениз Гомес рақибасининг ҳимоясидаги очиқликдан моҳирона фойдаланиб, ниҳоятда кучли ва аниқ зарба йўллади;
Рефери аралашуви: Оғир зарбадан сўнг мувозанатни йўқотиб ерга қулаган 37 ёшли Янь Сяонанни кўрган рефери жангчи саломатлигини сақлаш мақсадида беллашувни зудлик билан тўхтатди ва соф нокаут (KO) қайд этди;
Мезбонлар шоки: Маҳаллий мухлисларнинг асосий умидларидан бири бўлган хитойлик фахрийнинг ўз юртидаги муддатидан олдин мағлубияти трибуналарни карахт ҳолга солиб қўйди.
Дивизиондаги янги куч: 5 та кетма-кет ғалаба
Мазкур муваффақият 26 ёшли Дениз Гомеснинг профессионал фаолиятидаги энг катта ғалабаларидан бирига айланди:
Ғалабали серия: Гомес UFC октагонидаги кетма-кет бешинчи ғалабасини расмийлаштириб, ўз ҳисобидаги умумий ютуқлар сонини 13 тага етказди (13-3);
Топ-5 сари қадам: Рейтингда 4-ўринни эгаллаб турган Сяонанни таслим этиш орқали бразилиялик спортчи минимал вазн дивизионининг чемпионлик камари учун асосий даъвогарлари сафига қўшилди;
Сяонаннинг инқирози: 37 ёшли тажрибали Янь Сяонан эса ўз фаолиятидаги кетма-кет иккинчи, умумий ҳисобда эса 6-мағлубиятини (18-6) қабул қилиб олди.
…