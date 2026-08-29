Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилди

·0·Спорт
Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилди

Хитойнинг Шанхай шаҳрида давом этаётган UFC Fight Night 286 турнири кескин ва шов-шувли натижалар билан давом этмоқда. Мусобақанинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим жангида (co-main event) аёллар минимал вазн тоифасининг икки кучли вакиласи — бразилиялик Дениз Гомес ҳамда мезбонларнинг тажрибали юлдузи Янь Сяонан октагонга кўтарилди.

Ўз мухлислари қаршисида тўп сурган ва вазн рейтингида тўртинчи поғонани эгаллаб турган хитойлик спортчи ушбу баҳсда мутлақ фаворитлардан бири саналарди. Бироқ жанг мутлақо кутилмаган тарзда, илк раунднинг ўзидаёқ тезкор якун топди.

1-раунддаги ҳалокатли зарба: Гомес рақибасини қулатди

26 ёшли бразилиялик спортчи жангнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, фаол ва тажовузкор услубда ҳаракат қилди:

  • Ҳал қилувчи нокаут: Биринчи раунднинг сўнгги қисмида Дениз Гомес рақибасининг ҳимоясидаги очиқликдан моҳирона фойдаланиб, ниҳоятда кучли ва аниқ зарба йўллади;

  • Рефери аралашуви: Оғир зарбадан сўнг мувозанатни йўқотиб ерга қулаган 37 ёшли Янь Сяонанни кўрган рефери жангчи саломатлигини сақлаш мақсадида беллашувни зудлик билан тўхтатди ва соф нокаут (KO) қайд этди;

  • Мезбонлар шоки: Маҳаллий мухлисларнинг асосий умидларидан бири бўлган хитойлик фахрийнинг ўз юртидаги муддатидан олдин мағлубияти трибуналарни карахт ҳолга солиб қўйди.

Дивизиондаги янги куч: 5 та кетма-кет ғалаба

Мазкур муваффақият 26 ёшли Дениз Гомеснинг профессионал фаолиятидаги энг катта ғалабаларидан бирига айланди:

  • Ғалабали серия: Гомес UFC октагонидаги кетма-кет бешинчи ғалабасини расмийлаштириб, ўз ҳисобидаги умумий ютуқлар сонини 13 тага етказди (13-3);

  • Топ-5 сари қадам: Рейтингда 4-ўринни эгаллаб турган Сяонанни таслим этиш орқали бразилиялик спортчи минимал вазн дивизионининг чемпионлик камари учун асосий даъвогарлари сафига қўшилди;

  • Сяонаннинг инқирози: 37 ёшли тажрибали Янь Сяонан эса ўз фаолиятидаги кетма-кет иккинчи, умумий ҳисобда эса 6-мағлубиятини (18-6) қабул қилиб олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 18:03Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)