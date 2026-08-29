Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)

·3·Спорт
Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)

Хитойнинг Шанхай шаҳрида ташкил этилган UFC Fight Night 286 турнири яккакураш оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Мусобақанинг марказий жангида энг енгил вазн тоифасининг асосий фаворити ва мағлубият нималигини билмай келаётган 30 ёшли россиялик Умар Нурмагомедов маҳаллий мухлисларнинг севимлиси — 28 ёшли Сонг Ядонгга қарши октагонга чиқди.

Кўпчилик таҳлилчиларнинг кутганига зид равишда, мазкур қарама-қаршилик муддатидан олдин ва ҳақиқий драматик нокаут билан якунланди.

Иккинчи раунддаги чақмоқдек зарбалар: Нурмагомедов қандай йиқитилди?

Ўз юртида миллий мухлисларнинг тинимсиз қўллаб-қувватлаши остида жанг олиб борган хитойлик жангчи баҳс давомида мукаммал тайёргарлик ва тактикани намойиш этди:

  • Ҳал қилувчи бўйин зарбаси: Иккинчи раунд давом этаётган паллада Сонг Ядонг рақибнинг очиқ қолган бўйин ва бош қисмига кутилмаган ва ниҳоятда кучли зарба йўллаб, Умарнинг мувозанатини бутунлай йўқотди;

  • Серияли финиш: Мувозанатни бой бериб, ерга қулаган ва ҳимоясиз қолган россиялик спортчи устига Ядонг яна учта аниқ ҳамда кескин зарба берди;

  • Рефери қарори: Рефери зудлик билан жангга аралашиб, тўқнашувни тўхтатди ва Сонг Ядонгнинг соф нокаут (KO) эвазига қозонган тарихий ғалабасини эълон қилди.

Абу-Дабидаги қолдирилган жанг ва Шанхайдаги тақдир

Умар Нурмагомедов учун ушбу турнир ва рақиб аслида режадагидек кечмаган эди:

  • Жароҳат туфайли кўчириш: Россиялик спортчи аслида июль ойида UFC’нинг Абу-Дабидаги йирик турнирида октагонга кўтарилиши керак эди. Бироқ унинг бўлажак рақиби Дэвид Мартинес жиддий жароҳат олиб сафдан чиққач, промоушен жангни Шанхай кардига кўчиришга қарор қилганди;

  • Карьерадаги кескин бурилиш: Ушбу мағлубият Умар Нурмагомедовнинг чемпионлик камари сари бўлган юришига катта зарба берган бўлса, Сонг Ядонгни дивизионнинг мутлақ етакчи даъвогарлари сафига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 18:03Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)