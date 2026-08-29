Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)
Хитойнинг Шанхай шаҳрида ташкил этилган UFC Fight Night 286 турнири яккакураш оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Мусобақанинг марказий жангида энг енгил вазн тоифасининг асосий фаворити ва мағлубият нималигини билмай келаётган 30 ёшли россиялик Умар Нурмагомедов маҳаллий мухлисларнинг севимлиси — 28 ёшли Сонг Ядонгга қарши октагонга чиқди.
Кўпчилик таҳлилчиларнинг кутганига зид равишда, мазкур қарама-қаршилик муддатидан олдин ва ҳақиқий драматик нокаут билан якунланди.
Иккинчи раунддаги чақмоқдек зарбалар: Нурмагомедов қандай йиқитилди?
Ўз юртида миллий мухлисларнинг тинимсиз қўллаб-қувватлаши остида жанг олиб борган хитойлик жангчи баҳс давомида мукаммал тайёргарлик ва тактикани намойиш этди:
Ҳал қилувчи бўйин зарбаси: Иккинчи раунд давом этаётган паллада Сонг Ядонг рақибнинг очиқ қолган бўйин ва бош қисмига кутилмаган ва ниҳоятда кучли зарба йўллаб, Умарнинг мувозанатини бутунлай йўқотди;
Серияли финиш: Мувозанатни бой бериб, ерга қулаган ва ҳимоясиз қолган россиялик спортчи устига Ядонг яна учта аниқ ҳамда кескин зарба берди;
Рефери қарори: Рефери зудлик билан жангга аралашиб, тўқнашувни тўхтатди ва Сонг Ядонгнинг соф нокаут (KO) эвазига қозонган тарихий ғалабасини эълон қилди.
Абу-Дабидаги қолдирилган жанг ва Шанхайдаги тақдир
Умар Нурмагомедов учун ушбу турнир ва рақиб аслида режадагидек кечмаган эди:
Жароҳат туфайли кўчириш: Россиялик спортчи аслида июль ойида UFC’нинг Абу-Дабидаги йирик турнирида октагонга кўтарилиши керак эди. Бироқ унинг бўлажак рақиби Дэвид Мартинес жиддий жароҳат олиб сафдан чиққач, промоушен жангни Шанхай кардига кўчиришга қарор қилганди;
Карьерадаги кескин бурилиш: Ушбу мағлубият Умар Нурмагомедовнинг чемпионлик камари сари бўлган юришига катта зарба берган бўлса, Сонг Ядонгни дивизионнинг мутлақ етакчи даъвогарлари сафига олиб чиқди.
…