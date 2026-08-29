«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!

·5·Спорт
«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!

Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида «Ливерпуль» ўз майдонида «Ноттингҳэм Форест»ни қабул қилгани, «Энфилд»да кечган 4 та голли драма ва мерсисайдликларнинг кетма-кет иккинчи турда очко йўқотиши тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:

«Энфилд»да 4 та голли триллер: «Ливерпуль» яна очко йўқотди ва ҳали ғалаба нималигини билмаяпти!

Англия Премьер-лигасининг 2-турида марказий ва кутилмаган воқеликларга бой баҳслардан бири бўлиб ўтди. Амалдаги етакчи жамоалардан бири бўлмиш «Ливерпуль» ўз уйида — машҳур «Энфилд» стадионида «Ноттингҳэм Форест» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли кечган беллашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Шу тариқа, мерсисайдликлар АПЛнинг янги мавсумидаги дастлабки икки турда кетма-кет иккинчи дурангни қайд этиб, мусобақада ҳали ғалаба нашидасини сура олмади.

«Энфилд»даги голлар шоуси: «Ливерпуль» икки бор ҳисобни тенглаштирди

Учрашув меҳмонларнинг фаол босими ва тезкор қарши ҳужумлари билан бошланди:

  • 24-дақиқа (0:1): «Ноттингҳэм Форест» ҳужумчиси Ндое мезбонлар мудофаасидаги хатодан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;

  • 60-дақиқа (1:1): Иккинчи бўлимда босимни оширган «Ливерпуль» сафида Александр Исак мувозанатни тиклади;

  • 70-дақиқа (1:2): Орадан 10 дақиқа ўтиб, меҳмонлар фойдасига пенальти белгиланди ва Морган Гиббс-Уайт 11 метрлик зарбани бенуқсон амалга ошириб, «Ноттингҳэм»ни яна олдинга олиб чиқди;

  • 82-дақиқа (2:2): Баҳс якунига оз фурсат қолганда Даниэль Муниос ҳал қилувчи голни уриб, «Ливерпуль»ни навбатдаги оғир мағлубиятдан қутқариб қолди.

Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби

АПЛ. 2-тур

«Ливерпуль» — «Ноттингҳэм Форест» — 2:2

Голлар: Ндое 24 (0:1), Исак 60 (1:1), Гиббс-Уайт 70-пен. (1:2), Муниос 82 (2:2).

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Жеке, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Муниос, Вирц, Гакпо, Исак;

  • «Ноттингҳэм Форест»: Селс, Кунья, Миленкович, Мурилло, Айна, Макейти, Шлагер, Неко Уильямс, Ндое, Гиббс-Уайт, Игор Жезус.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 18:03Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)