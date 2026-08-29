«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!
Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида «Ливерпуль» ўз майдонида «Ноттингҳэм Форест»ни қабул қилгани, «Энфилд»да кечган 4 та голли драма ва мерсисайдликларнинг кетма-кет иккинчи турда очко йўқотиши тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:
«Энфилд»да 4 та голли триллер: «Ливерпуль» яна очко йўқотди ва ҳали ғалаба нималигини билмаяпти!
Англия Премьер-лигасининг 2-турида марказий ва кутилмаган воқеликларга бой баҳслардан бири бўлиб ўтди. Амалдаги етакчи жамоалардан бири бўлмиш «Ливерпуль» ўз уйида — машҳур «Энфилд» стадионида «Ноттингҳэм Форест» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли кечган беллашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Шу тариқа, мерсисайдликлар АПЛнинг янги мавсумидаги дастлабки икки турда кетма-кет иккинчи дурангни қайд этиб, мусобақада ҳали ғалаба нашидасини сура олмади.
«Энфилд»даги голлар шоуси: «Ливерпуль» икки бор ҳисобни тенглаштирди
Учрашув меҳмонларнинг фаол босими ва тезкор қарши ҳужумлари билан бошланди:
24-дақиқа (0:1): «Ноттингҳэм Форест» ҳужумчиси Ндое мезбонлар мудофаасидаги хатодан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;
60-дақиқа (1:1): Иккинчи бўлимда босимни оширган «Ливерпуль» сафида Александр Исак мувозанатни тиклади;
70-дақиқа (1:2): Орадан 10 дақиқа ўтиб, меҳмонлар фойдасига пенальти белгиланди ва Морган Гиббс-Уайт 11 метрлик зарбани бенуқсон амалга ошириб, «Ноттингҳэм»ни яна олдинга олиб чиқди;
82-дақиқа (2:2): Баҳс якунига оз фурсат қолганда Даниэль Муниос ҳал қилувчи голни уриб, «Ливерпуль»ни навбатдаги оғир мағлубиятдан қутқариб қолди.
Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби
АПЛ. 2-тур
«Ливерпуль» — «Ноттингҳэм Форест» — 2:2
Голлар: Ндое 24 (0:1), Исак 60 (1:1), Гиббс-Уайт 70-пен. (1:2), Муниос 82 (2:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Жеке, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Муниос, Вирц, Гакпо, Исак;
«Ноттингҳэм Форест»: Селс, Кунья, Миленкович, Мурилло, Айна, Макейти, Шлагер, Неко Уильямс, Ндое, Гиббс-Уайт, Игор Жезус.
…