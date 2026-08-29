Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?

·0·Маданият
Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?

Хонанда Дилсўз интервьюларидан бирида мухлислар орасида машҳур бўлган «Бегим» қўшиғининг яратилиш тарихи ҳақида гапирди.

Унга «'Бегим' қўшиғингизнинг шеърини ким ёзган?» дея савол берилди. Дилсўз тарона Ўзбекистон халқ артисти Раъно Ярашева қаламига мансублигини маълум қилди. Очиқ манбаларда ҳам қўшиқ муаллифи сифатида Раъно Ярашева кўрсатилган.

Хонанданинг айтишича, шеър Раъно Ярашеванинг ёшлик йилларида ёзилган бўлиб, у турмуш ўртоғига бағишланган. Дилсўзнинг сўзларига кўра, шеър у қўшиқ сифатида ижро этилганидан анча йил олдин ёзилган.

Adras ko'ylak va ochiq rangli ro'mol kiygan ayol tabassum qilib turibdi.

Қизиғи, Дилсўз таронани илк бор эшитганида уни ижро этишга унчалик иштиёқ билдирмаган.

«Мен ҳали турмушга чиқмаган пайтим эдим. “Бу қўшиқ менга ёқмади, мен буни куйлай олмайман. Буни турмушга чиққан, дарди бор аёл айтиши керак”, деганман. Чунки унинг дардини тўлиқ етказиб бериш керак эди», — дея хотирлади хонанда.

Бироқ кейинчалик «Бегим» таронаси Дилсўз ижросида янграб, айниқса аёллар орасида машҳурликка эришган.

«Лекин Худога шукр, яхши чиқди», — деди Дилсўз.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда ҳам кузатувчилар хонанданинг ижросини эътироф этиб, «Бегим» ҳақиқатан ҳам таъсирли ва қалбга яқин қўшиқ эканини таъкидлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Бугун, 18:20Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Бугун, 17:54«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Бугун, 14:04«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)Кеча, 21:29Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиКеча, 12:48Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Кеча, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди