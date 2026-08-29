Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилди
UFC’нинг энг енгил вазн тоифасидаги икки асосий юлдуз — Умар Нурмагомедов ҳамда Мераб Двалишвили ўртасидаги адоват янги босқичга кўтарилди. Грузиялик собиқ чемпионнинг сўнгги баёнотлари ва айбловларидан сўнг дағистонлик жангчи очиқ муносабат билдириб, рақибини ёлғон гапиришда ва ижтимоий тармоқлар орқали ортиқча шов-шув кўтаришда айблади.
MMA Fighting порталига берган интервьюсида Нурмагомедов грузиялик спортчи билан ҳеч қачон дўстона муносабатда бўлмаслигини ва низони эркакчасига ҳал қилиш кераклигини таъкидлади.
«Биз ҳеч қачон дўст бўлмаймиз: Муаммоинг бўлса, олдимга кел»
Умар Нурмагомедов Двалишвилининг ижтимоий тармоқлардаги иддаолари асоссиз эканини билдирди:
Адоватнинг чеки йўқ: «Ўйлайманки, бу қарама-қаршилик ҳеч қачон тугамайди ва биз ҳеч қачон дўст бўла олмаймиз. У ҳаддан ташқари кўп гапиради ва ақлга сиғмайдиган ишларни қилади. Ҳатто менежерим Ризванни ҳақорат қилиб, турли гапларни тарқатмоқда. Менинг ижтимоий тармоқларимни фақат ўзим бошқараман;
Ёлғон ва баҳоналар: Двалишвили у билан шунчаки гаплашиш учун борган дўстларимни ҳам бу можарога тортишга уринди. Видеолавҳаларда кўриниб турибди — ҳеч ким унга тегмаган ва ушлаб турмаган. Нега ёлғон гапириши керак?
Юзма-юз очиқ суҳбат таклифи: Агар ҳақиқий эркак сифатида муаммоинг бўлса, сенга на камера, на интернет ва на бошқа одамлар керак. Агар мен унга ҳурматсизлик қилган бўлсам, камера ортида йиғламасдан олдимга келсин ва ҳаммасини юзимга айтсин».
«Машина» ўрнига янги лақаб
Нурмагомедов Мерабнинг октагондаги таниқли лақабига ҳам кинояли урғу берди:
Лақабни ўзгартириш таклифи: «Энди сенга “The Machine” (“Машина”) лақаби ярашмайди, уни “Ҳурматсизлик” деб ўзгартир, Мераб! Сендан ҳеч қанақа машина чиқмайди, чунки доимо бир хил нарсадан нолиб юрасан», — дея ўз сўзларини якунлади Нурмагомедов.
…