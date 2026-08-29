Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилди

·1·Спорт
Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилди

UFC’нинг энг енгил вазн тоифасидаги икки асосий юлдуз — Умар Нурмагомедов ҳамда Мераб Двалишвили ўртасидаги адоват янги босқичга кўтарилди. Грузиялик собиқ чемпионнинг сўнгги баёнотлари ва айбловларидан сўнг дағистонлик жангчи очиқ муносабат билдириб, рақибини ёлғон гапиришда ва ижтимоий тармоқлар орқали ортиқча шов-шув кўтаришда айблади.

MMA Fighting порталига берган интервьюсида Нурмагомедов грузиялик спортчи билан ҳеч қачон дўстона муносабатда бўлмаслигини ва низони эркакчасига ҳал қилиш кераклигини таъкидлади.

«Биз ҳеч қачон дўст бўлмаймиз: Муаммоинг бўлса, олдимга кел»

Умар Нурмагомедов Двалишвилининг ижтимоий тармоқлардаги иддаолари асоссиз эканини билдирди:

  • Адоватнинг чеки йўқ: «Ўйлайманки, бу қарама-қаршилик ҳеч қачон тугамайди ва биз ҳеч қачон дўст бўла олмаймиз. У ҳаддан ташқари кўп гапиради ва ақлга сиғмайдиган ишларни қилади. Ҳатто менежерим Ризванни ҳақорат қилиб, турли гапларни тарқатмоқда. Менинг ижтимоий тармоқларимни фақат ўзим бошқараман;

  • Ёлғон ва баҳоналар: Двалишвили у билан шунчаки гаплашиш учун борган дўстларимни ҳам бу можарога тортишга уринди. Видеолавҳаларда кўриниб турибди — ҳеч ким унга тегмаган ва ушлаб турмаган. Нега ёлғон гапириши керак?

  • Юзма-юз очиқ суҳбат таклифи: Агар ҳақиқий эркак сифатида муаммоинг бўлса, сенга на камера, на интернет ва на бошқа одамлар керак. Агар мен унга ҳурматсизлик қилган бўлсам, камера ортида йиғламасдан олдимга келсин ва ҳаммасини юзимга айтсин».

«Машина» ўрнига янги лақаб

Нурмагомедов Мерабнинг октагондаги таниқли лақабига ҳам кинояли урғу берди:

  • Лақабни ўзгартириш таклифи: «Энди сенга “The Machine” (“Машина”) лақаби ярашмайди, уни “Ҳурматсизлик” деб ўзгартир, Мераб! Сендан ҳеч қанақа машина чиқмайди, чунки доимо бир хил нарсадан нолиб юрасан», — дея ўз сўзларини якунлади Нурмагомедов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)