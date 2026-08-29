Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этди
Huawei компанияси ўзининг энг машҳур тиббий йўналишдаги қурилмаларидан бири бўлган Ватч D3 ақлли соатини биринчи марта оммага кўрсатди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги гаджет фойдаланувчиларга қон босимини янада аниқ ва қулай назорат қилиш имконини бериб, бутун дунё бўйлаб тақдимотини шу йилнинг 2-сентябрига белгилаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод қурилмаси ташқи кўриниши бўйича сезиларли даражада ўзгаришларга учраган. Хусусан, ишлаб чиқарувчилар соат корпусини аввалгига нисбатан юпқалаштиришга муваффақ бўлишди, экран ҳажми эса катталашиб, унинг атрофидаги ҳошиялар янада қисқартирилди. Бу эса фойдаланувчига нафақат эстетик завқ, балки маълумотларни ўқишда қўшимча қулайлик тақдим этади.
Дизайн ва ранглар палитрасиҚурилма бозорга Амбер Браун ва Whите деб номланган икки хил ранг вариантида чиқарилиши кутилмоқда. Шунингдек, соат замонавий олтин рангли безел ва юмшоқ текстурали тасмалар билан жиҳозланади. Муҳандислар бошқарув элементлари жойлашувига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, айланувчи тож ва функционал тугманинг анъанавий ўрни ўзгаришсиз қолдирилган.
Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу — қон босимини ўлчаш жараёнининг янада қулайлашганидир. Гарчи компания ҳозирча экран технологиясининг аниқ техник тавсифларини тўлиқ ошкор этмаган бўлса-да, аввалги модел — Ватч D2 1,82 дюймли AMOLED дисплей ва 1500 нит гача бўлган юқори ёрқинлик даражасига эга бўлганини эслатиб ўтиш жоиз.
2-сентябрдаги глобал тақдимот2-сентябрь куни бўлиб ўтадиган глобал тақдимотда Huawei фақатгина битта қурилма билан чекланиб қолмайди. Ушбу тадбир доирасида бир нечта янги тақиладиган гаджетлар омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.
Кутилаётган янги қурилмалар сирасига қуйидагилар киради:
- Huawei Watch D3 ақлли соати
- Янги авлод Huawei Watch 6 соатлари
- ФреэБудс Нео номли симсиз қулоқчинлар
…