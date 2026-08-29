Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этди

·2·Техно
Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этди

Huawei компанияси ўзининг энг машҳур тиббий йўналишдаги қурилмаларидан бири бўлган Ватч D3 ақлли соатини биринчи марта оммага кўрсатди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги гаджет фойдаланувчиларга қон босимини янада аниқ ва қулай назорат қилиш имконини бериб, бутун дунё бўйлаб тақдимотини шу йилнинг 2-сентябрига белгилаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод қурилмаси ташқи кўриниши бўйича сезиларли даражада ўзгаришларга учраган. Хусусан, ишлаб чиқарувчилар соат корпусини аввалгига нисбатан юпқалаштиришга муваффақ бўлишди, экран ҳажми эса катталашиб, унинг атрофидаги ҳошиялар янада қисқартирилди. Бу эса фойдаланувчига нафақат эстетик завқ, балки маълумотларни ўқишда қўшимча қулайлик тақдим этади.

Дизайн ва ранглар палитраси

Қурилма бозорга Амбер Браун ва Whите деб номланган икки хил ранг вариантида чиқарилиши кутилмоқда. Шунингдек, соат замонавий олтин рангли безел ва юмшоқ текстурали тасмалар билан жиҳозланади. Муҳандислар бошқарув элементлари жойлашувига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, айланувчи тож ва функционал тугманинг анъанавий ўрни ўзгаришсиз қолдирилган.

Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу — қон босимини ўлчаш жараёнининг янада қулайлашганидир. Гарчи компания ҳозирча экран технологиясининг аниқ техник тавсифларини тўлиқ ошкор этмаган бўлса-да, аввалги модел — Ватч D2 1,82 дюймли AMOLED дисплей ва 1500 нит гача бўлган юқори ёрқинлик даражасига эга бўлганини эслатиб ўтиш жоиз.

2-сентябрдаги глобал тақдимот

2-сентябрь куни бўлиб ўтадиган глобал тақдимотда Huawei фақатгина битта қурилма билан чекланиб қолмайди. Ушбу тадбир доирасида бир нечта янги тақиладиган гаджетлар омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.

Кутилаётган янги қурилмалар сирасига қуйидагилар киради:

  • Huawei Watch D3 ақлли соати
  • Янги авлод Huawei Watch 6 соатлари
  • ФреэБудс Нео номли симсиз қулоқчинлар
Мазкур янги экотизим қурилмаларининг жаҳон бозорига чиқарилиши компаниянинг тақиладиган гаджетлар сегментидаги мавқеини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Харидорлар учун тиббий кўрсаткичларни кузатиш имконини берувчи бундай технологиялар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

HuaweiВатч D3Смарт соатТехнологияТақиқланувчи гаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиБугун, 17:56Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБугун, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинБугун, 15:28Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиБугун, 14:53Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бугун, 14:34Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди