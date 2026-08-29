79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди

·26·Дунё
79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди

АҚШда альпинист тоғ ёнбағрида хавфли вазиятда қолиб кетгани ва шунга қарамай телефонини чиқаргани учун ижтимоий тармоқларда танқид қилинди.

У Mount Yonah тоғининг тик қояси бўйлаб арқонсиз кўтарилаётганда юқорига ҳам, пастга ҳам хавфсиз туша олмай, тахминан 20х20 дюймлик қоя токчасида 260 фут баландликда қолиб кетган. У жароҳат олмаган.

Воқеа 25 август, сешанба куни соат 19:00 дан кўп ўтмай содир бўлган. Альпинист 911 рақамига қўнғироқ қилган. Фавқулодда хизматлар дрон ёрдамида уни тоғнинг ғарбий ёнбағрида тезда аниқлаган.

Қутқарув кадрларида альпинист кичик токчада тургани кўринади. Ўт ўчирувчи Уилл Ропер қоя бўйлаб арқонда пастга тушиб, унинг олдига борган.

У ҳамкасблари билан биргаликда альпинистни хавфсиз боғлаб, пастга олиб тушган. Операция қутқарувчилар етиб келганидан 42 дақиқа ўтиб якунланган.

Ҳодиса жойига White County Fire Services, тез тиббий ёрдам, Emergency Management ва Georgia Department of Natural Resources ходимлари жалб этилган. Расмийлар дрон альпинистни тез топишда «жуда муҳим» бўлганини айтган.

Альпинист жароҳатсиз қутқарилган бўлса-да, унинг арқонсиз кўтарилиб, қояда қолиб кетгани ва кичик токчада телефонидан фойдалангани интернет фойдаланувчиларининг кескин танқидига сабаб бўлди.

Қутқарув операцияси қўшимча ҳодисаларсиз якунланган. White County Public Safety барча идоралар ва қутқарувчилар ишини юқори баҳолаган.

Қутқарув видеоси интернетга жойланганидан сўнг фойдаланувчилар турлича фикр билдиришди. Айримлар альпинист омадли бўлганини ва қутқарувчилар ишини мақтаган бўлса, бошқалар унинг ҳаракатини «ақлсизлик» деб баҳолади.

Бир фойдаланувчи унинг арқонсиз, оддий кроссовка ва рюкзак билан тоғга чиққанига эътибор қаратди. Бошқалар эса қутқарувчилар уни олиб тушиш учун ўз ҳаётини хавф остига қўйганини таъкидлади.

Айримлар воқеани машҳур эркин альпинист Алекс Хоннолд билан таққослаб, «Сиз Алекс Хоннолд эмассиз» дея изоҳ қолдирди. Улар бундай мураккаб кўтарилиш ҳар ким ҳам уддалай оладиган иш эмаслигини таъкидлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилдиБугун, 17:30Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди