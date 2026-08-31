Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?
Ёзги трансфер бозорининг бош қаҳрамонларидан бирига айланган франциялик 23 ёшли вингер Брэдли Барколя «Ливерпуль» либосини кийганидан кейинги илк ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Мерсисайдликларнинг расмий сайтига катта интервью берган иқтидорли футболчи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаши сабабларини очиқлади.
Барколянинг таъкидлашича, трансфер музокаралари анча узоқ ва мураккаб кечган, бироқ якунда у ўз орзусига эришган.
«Энди фақат майдонга тушишни хоҳлайман»: Барколянинг илк фикрлари
Франциялик вингер «Ливерпуль»га ўтиши ва олдига қўйган юксак мақсадлари ҳақида қуйидагиларни билдирди:
Клубда ўйнаш фахри: «„Ливерпуль“ сафида ўйнаш имкониятига эга бўлиш мен учун жуда катта фахр. Ҳозир ниҳоятда бахтлиман. Бу музокаралар ва жараён анча узоқ давом этди. Эндиги ягона истагим — имкон қадар тезроқ майдонга тушиш ва жамоамга ёрдам бериш»;
Бош мақсад — АПЛ чемпионлиги: «Бу ерда жуда катта ютуқларга эришишни мақсад қилганман. Аввало Премьер-лигада чемпион бўлишни истайман. Бу менинг ҳаётимдаги энг катта орзуларимдан бири ҳисобланади»;
Узоқ йиллик режа: «Шу улкан мақсадларга эришиб, бу жамоада узоқ йиллар давомида тўп тепишни хоҳлайман. Айнан шунинг учун ҳам узоқ муддатли битим имзоладим ва умид қиламанки, барча орзуларим рўёбга чиқади».
«Энфилд»да янги ҳужум даври
Брэдли Барколянинг келиши «Ливерпуль»нинг тактик ва ҳужум имкониятларига янги нафас олиб киради:
Юқори тезлик ва дриблинг: 23 ёшли футболчи ўз тезлиги, қанотлардан ёриб кириш маҳорати ва голли вазиятлар яратиш қобилияти билан Премьер-лига ҳимоячилари учун жиддий муаммо туғдириши кутилмоқда;
Мураббийлар штаби ишончи: Мерсисайдликлар раҳбарияти франциялик футболчига асосий таркибнинг муҳим пойдевори сифатида қараб, унинг ёрдамида янги совринларни кўзламоқда.
…