Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?

·1·Спорт
Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?

Ёзги трансфер бозорининг бош қаҳрамонларидан бирига айланган франциялик 23 ёшли вингер Брэдли Барколя «Ливерпуль» либосини кийганидан кейинги илк ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Мерсисайдликларнинг расмий сайтига катта интервью берган иқтидорли футболчи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаши сабабларини очиқлади.

Барколянинг таъкидлашича, трансфер музокаралари анча узоқ ва мураккаб кечган, бироқ якунда у ўз орзусига эришган.

«Энди фақат майдонга тушишни хоҳлайман»: Барколянинг илк фикрлари

Франциялик вингер «Ливерпуль»га ўтиши ва олдига қўйган юксак мақсадлари ҳақида қуйидагиларни билдирди:

  • Клубда ўйнаш фахри: «„Ливерпуль“ сафида ўйнаш имкониятига эга бўлиш мен учун жуда катта фахр. Ҳозир ниҳоятда бахтлиман. Бу музокаралар ва жараён анча узоқ давом этди. Эндиги ягона истагим — имкон қадар тезроқ майдонга тушиш ва жамоамга ёрдам бериш»;

  • Бош мақсад — АПЛ чемпионлиги: «Бу ерда жуда катта ютуқларга эришишни мақсад қилганман. Аввало Премьер-лигада чемпион бўлишни истайман. Бу менинг ҳаётимдаги энг катта орзуларимдан бири ҳисобланади»;

  • Узоқ йиллик режа: «Шу улкан мақсадларга эришиб, бу жамоада узоқ йиллар давомида тўп тепишни хоҳлайман. Айнан шунинг учун ҳам узоқ муддатли битим имзоладим ва умид қиламанки, барча орзуларим рўёбга чиқади».

«Энфилд»да янги ҳужум даври

Брэдли Барколянинг келиши «Ливерпуль»нинг тактик ва ҳужум имкониятларига янги нафас олиб киради:

  • Юқори тезлик ва дриблинг: 23 ёшли футболчи ўз тезлиги, қанотлардан ёриб кириш маҳорати ва голли вазиятлар яратиш қобилияти билан Премьер-лига ҳимоячилари учун жиддий муаммо туғдириши кутилмоқда;

  • Мураббийлар штаби ишончи: Мерсисайдликлар раҳбарияти франциялик футболчига асосий таркибнинг муҳим пойдевори сифатида қараб, унинг ёрдамида янги совринларни кўзламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиРафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 13:28Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)