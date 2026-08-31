Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!

·13·Спорт
Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!

Англия Премьер-лигасининг амалдаги етакчиси «Манчестер Сити» трансфер бозорида навбатдаги муҳим харидни амалга оширди. «Шаҳарликлар» Бразилиянинг «Палмейрас» клуби аъзоси, 22 ёшли ҳужумкор вингер Алланнинг трансферини расман эълон қилди.

Иқтидорли бразилиялик футболчи «Манчестер Сити» билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битимга имзо чекди.

40 миллион евро ва бонуслар: Трансфер тафсилотлари

Келишувнинг молиявий жиҳатлари ва жамоадаги ҳолат бўйича асосий фактлар:

  • Молиявий қиймат: «Палмейрас» клуби ушбу трансфердан кафолатланган 40 миллион евро маблағ ишлаб олади. Бундан ташқари, шартномада футболчининг муваффақиятли иштирокига қараб турли бонуслар ҳам кўзда тутилган;

  • Узоқ муддатли ишонч: 2031 йилгача бўлган битим инглиз грандининг ёш иқтидорга келажак пойдевори сифатида қараяётганидан далолат беради;

  • Турнир жадвалидаги пешқадамлик: Янги мавсумни ишончли бошлаган Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» дастлабки 2 та турдан сўнг 6 очко жамғариб, Премьер-лига пешқадами бўлиб турибди.

Алланнинг «Палмейрас»даги сермаҳсуллиги

22 ёшли футболчи 2026 йилги мавсумда Бразилия чемпионатида муҳим ўйин амалиётига эга бўлди:

  • Майдонга тушиш: Бразилия чемпионати доирасида жами 42 та учрашувда иштирок этди;

  • Голлар ва ассистлар: Ҳужум чизиғида фаол ҳаракат қилиб, рақиблар дарвозасига 6 та гол киритди ва жамоадошларига 6 та голли узатма етказиб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиРафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 13:28Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиЭмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)