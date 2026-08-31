Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!
Англия Премьер-лигасининг амалдаги етакчиси «Манчестер Сити» трансфер бозорида навбатдаги муҳим харидни амалга оширди. «Шаҳарликлар» Бразилиянинг «Палмейрас» клуби аъзоси, 22 ёшли ҳужумкор вингер Алланнинг трансферини расман эълон қилди.
Иқтидорли бразилиялик футболчи «Манчестер Сити» билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битимга имзо чекди.
40 миллион евро ва бонуслар: Трансфер тафсилотлари
Келишувнинг молиявий жиҳатлари ва жамоадаги ҳолат бўйича асосий фактлар:
Молиявий қиймат: «Палмейрас» клуби ушбу трансфердан кафолатланган 40 миллион евро маблағ ишлаб олади. Бундан ташқари, шартномада футболчининг муваффақиятли иштирокига қараб турли бонуслар ҳам кўзда тутилган;
Узоқ муддатли ишонч: 2031 йилгача бўлган битим инглиз грандининг ёш иқтидорга келажак пойдевори сифатида қараяётганидан далолат беради;
Турнир жадвалидаги пешқадамлик: Янги мавсумни ишончли бошлаган Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» дастлабки 2 та турдан сўнг 6 очко жамғариб, Премьер-лига пешқадами бўлиб турибди.
Алланнинг «Палмейрас»даги сермаҳсуллиги
22 ёшли футболчи 2026 йилги мавсумда Бразилия чемпионатида муҳим ўйин амалиётига эга бўлди:
Майдонга тушиш: Бразилия чемпионати доирасида жами 42 та учрашувда иштирок этди;
Голлар ва ассистлар: Ҳужум чизиғида фаол ҳаракат қилиб, рақиблар дарвозасига 6 та гол киритди ва жамоадошларига 6 та голли узатма етказиб берди.
…