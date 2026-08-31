Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интрига
UFC оламида навбатдаги йирик сенсация қайд этилди. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган турнирда хитойлик яккакураш устаси Сонг Ядонг мағлубият нималигини билмай келаётган даъвогар Умар Нурмагомедовни 2-раунддаёқ чуқур нокаутга учратиб, спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Ушбу жангга дивизионнинг собиқ чемпиони, жорий йил бошида Ядонгни ҳакамлар қарори билан ютган Шон О’Мэлли ижтимоий тармоқларда жонли муносабат билдирди.
Америкалик юлдуз баҳсдан сўнг октагон ичида юз берган тартибсизлик ва Ядонгнинг кучли ғалабасига алоҳида урғу берди.
«Сонг учун ақлбовар қилмас йил бўлмоқда»: О’Мэллининг реакцияси
Шон О’Мэлли нокаут ҳолати ва жанг ортидан келиб чиққан кескин вазиятни қуйидагича изоҳлади:
Октагонга бостириб кириш ҳолати: «Умарнинг бурчагида турган ва шунчаки ичкарига бостириб кирган ўша одам ким эди? У деярли Сонг Ядонгга тирсаги билан зарба беришига бир баҳя қолди. Шунчаки тасаввур қилинг, Шон О’Мэлли қанчалик зўр? Албатта, ҳазиллашяпман. Ҳозир гап мен ҳақимда эмас»;
Ядонгнинг кучли қайтиши: «Сонг учун қандай йил бўлмоқда — январда мен билан жанг қилиб, ютқазди. Кейин қайтди ва Дэйвесон Фигередони сабмишн (бўғиш) усули билан енгди, энди эса Умар Нурмагомедовни нокаутга учратди»;
Жароҳат ва ҳазил: «Сонгнинг кўзи устидаги жароҳатга қаранг. Бу ўшанда мен тиззам билан урган жойимми? Лекин яна бир бор айтаман — ҳозир мавзу мен эмасман».
UFC 333: Камар учун кураш ва эҳтимолий сценарийлар
Умар Нурмагомедов устидан қозонилган муддатидан аввалги ғалаба дивизиондаги вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди:
24 октябрь, Абу-Даби (UFC 333): Абу-Дабидаги шоуда енгил вазн тоифаси чемпиони Пётр Ян ва собиқ чемпион Мераб Двалишвили ўзаро тўқнаш келади;
Мераб ютса — Ядонгга имконият: Агар грузиялик Мераб Двалишвили камарни қайтариб олса, Сонг Ядонг унинг навбатдаги рақиби сифатида расмий даъвогарга айланади;
Пётр Ян ютса — О’Мэлли реванши: Агар россиялик Пётр Ян ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилса, катта эҳтимол билан чемпионлик жангига Шон О’Мэлли чиқади.
…