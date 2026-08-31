Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интрига

·32·Спорт
Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интрига

UFC оламида навбатдаги йирик сенсация қайд этилди. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган турнирда хитойлик яккакураш устаси Сонг Ядонг мағлубият нималигини билмай келаётган даъвогар Умар Нурмагомедовни 2-раунддаёқ чуқур нокаутга учратиб, спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Ушбу жангга дивизионнинг собиқ чемпиони, жорий йил бошида Ядонгни ҳакамлар қарори билан ютган Шон О’Мэлли ижтимоий тармоқларда жонли муносабат билдирди.

Америкалик юлдуз баҳсдан сўнг октагон ичида юз берган тартибсизлик ва Ядонгнинг кучли ғалабасига алоҳида урғу берди.

«Сонг учун ақлбовар қилмас йил бўлмоқда»: О’Мэллининг реакцияси

Шон О’Мэлли нокаут ҳолати ва жанг ортидан келиб чиққан кескин вазиятни қуйидагича изоҳлади:

  • Октагонга бостириб кириш ҳолати: «Умарнинг бурчагида турган ва шунчаки ичкарига бостириб кирган ўша одам ким эди? У деярли Сонг Ядонгга тирсаги билан зарба беришига бир баҳя қолди. Шунчаки тасаввур қилинг, Шон О’Мэлли қанчалик зўр? Албатта, ҳазиллашяпман. Ҳозир гап мен ҳақимда эмас»;

  • Ядонгнинг кучли қайтиши: «Сонг учун қандай йил бўлмоқда — январда мен билан жанг қилиб, ютқазди. Кейин қайтди ва Дэйвесон Фигередони сабмишн (бўғиш) усули билан енгди, энди эса Умар Нурмагомедовни нокаутга учратди»;

  • Жароҳат ва ҳазил: «Сонгнинг кўзи устидаги жароҳатга қаранг. Бу ўшанда мен тиззам билан урган жойимми? Лекин яна бир бор айтаман — ҳозир мавзу мен эмасман».

UFC 333: Камар учун кураш ва эҳтимолий сценарийлар

Умар Нурмагомедов устидан қозонилган муддатидан аввалги ғалаба дивизиондаги вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди:

  • 24 октябрь, Абу-Даби (UFC 333): Абу-Дабидаги шоуда енгил вазн тоифаси чемпиони Пётр Ян ва собиқ чемпион Мераб Двалишвили ўзаро тўқнаш келади;

  • Мераб ютса — Ядонгга имконият: Агар грузиялик Мераб Двалишвили камарни қайтариб олса, Сонг Ядонг унинг навбатдаги рақиби сифатида расмий даъвогарга айланади;

  • Пётр Ян ютса — О’Мэлли реванши: Агар россиялик Пётр Ян ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилса, катта эҳтимол билан чемпионлик жангига Шон О’Мэлли чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиРафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)