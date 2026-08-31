Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?

·1·Спорт
Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?

Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилиб, йирик 4:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Учрашувдан сўнг «Қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманида таркибдаги катта ротация ва майдонга тушмаётган футболчиларнинг кайфияти борасида ўзига хос кескин ва қатъий фикрларини билдирди.

Португалиялик мутахассис жамоа манфаати шахсий амбициялардан устун туришини очиқ таъкидлади.

«Майдонга тушмаётганларнинг хафалиги — уларнинг ўз иши»: Моуринью баёноти

Жозе Моуринью мавсум давомида барча футболчиларга имконият берилиши ва ротациянинг муҳимлиги ҳақида қуйидагича тўхталди:

  • Мавсумий мураккаб вазифа: «Бу бир ойлик эмас, балки бутун мавсум давом этадиган жуда мураккаб вазифа. Майдонга тушмаётган футболчиларнинг хафалиги кўпроқ менга эмас, уларнинг ўзларига боғлиқ»;

  • Ишонч ва масъулият: «Мен ҳар бир футболчига ишонишимни амалда кўрсата оламан. Улар эса захирада қолиш ҳолатини ўзлари психологик жиҳатдан енгиб ўтишлари керак»;

  • Аниқ танловлар: «Бу сафар Трент ва Кукурелья ўйнади, Каррерас ҳамда Дюмфрис эса майдонга тушмади. Ҳаммаси оддий — бори шу».

«Реал»нинг мавсумдаги қадами ва таркиб чуқурлиги

Мадридликларнинг янгиланган таркиби ва тактик танловлари бўйича асосий жиҳатлар:

  • Ишончли йирик ҳисоб: «Малага» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритилиши жамоанинг ҳужум ва ҳимоя чизиғидаги юқори мувозанатини кўрсатди;

  • Қанотлардаги рақобат: Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья, Дензел Дюмфрис ва Каррерас каби юқори савияли қанот ҳимоячиларининг борлиги Моуриньюга турли схемаларни синаб кўриш ва таркибни мунтазам янгилаб бориш имконини бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиРафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 13:28Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиЭмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)