Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?
Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилиб, йирик 4:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Учрашувдан сўнг «Қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманида таркибдаги катта ротация ва майдонга тушмаётган футболчиларнинг кайфияти борасида ўзига хос кескин ва қатъий фикрларини билдирди.
Португалиялик мутахассис жамоа манфаати шахсий амбициялардан устун туришини очиқ таъкидлади.
«Майдонга тушмаётганларнинг хафалиги — уларнинг ўз иши»: Моуринью баёноти
Жозе Моуринью мавсум давомида барча футболчиларга имконият берилиши ва ротациянинг муҳимлиги ҳақида қуйидагича тўхталди:
Мавсумий мураккаб вазифа: «Бу бир ойлик эмас, балки бутун мавсум давом этадиган жуда мураккаб вазифа. Майдонга тушмаётган футболчиларнинг хафалиги кўпроқ менга эмас, уларнинг ўзларига боғлиқ»;
Ишонч ва масъулият: «Мен ҳар бир футболчига ишонишимни амалда кўрсата оламан. Улар эса захирада қолиш ҳолатини ўзлари психологик жиҳатдан енгиб ўтишлари керак»;
Аниқ танловлар: «Бу сафар Трент ва Кукурелья ўйнади, Каррерас ҳамда Дюмфрис эса майдонга тушмади. Ҳаммаси оддий — бори шу».
«Реал»нинг мавсумдаги қадами ва таркиб чуқурлиги
Мадридликларнинг янгиланган таркиби ва тактик танловлари бўйича асосий жиҳатлар:
Ишончли йирик ҳисоб: «Малага» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритилиши жамоанинг ҳужум ва ҳимоя чизиғидаги юқори мувозанатини кўрсатди;
Қанотлардаги рақобат: Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья, Дензел Дюмфрис ва Каррерас каби юқори савияли қанот ҳимоячиларининг борлиги Моуриньюга турли схемаларни синаб кўриш ва таркибни мунтазам янгилаб бориш имконини бермоқда.
…