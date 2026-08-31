Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлари
Ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли битимларидан бири расман эълон қилинди. Англиянинг «Ливерпуль» клуби Франция миллий терма жамоаси ва «ПСЖ»нинг 23 ёшли ҳужумкор вингери Брэдли Барколяни ўз сафига қўшиб олди. Мерсисайдликлар франциялик иқтидорли юлдуз учун астрономик маблағ — 150 миллион евро сарфлашди.
Қайд этилишича, мерсисайдликлар Барколя билан 2032 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолади.
150 миллион евролик битим тафсилотлари ва шартнома муддати
Келишувнинг асосий молиявий ва ташкилий бандлари:
Рекорд сумма: Барколянинг трансфери «Ливерпуль» тарихидаги энг қимматбаҳо харидлардан бирига айланди ва унинг қиймати тўлиқ 150 миллион еврони ташкил этди;
Узоқ муддатли лойиҳа: Клуб футболчига тўлиқ ишонч билдириб, у билан келажакни кўзлаган ҳолда 2032 йилнинг ёзигача шартнома тузди;
Ҳужум чизиғини кучайтириш: Мерсисайдликлар ушбу трансфер орқали қанот ҳужумларини юқори тезлик ва техник маҳорат билан кучайтиришни мақсад қилган.
Барколянинг «ПСЖ»даги ёрқин статистикаси
Франциялик 23 ёшли вингер 2023 йилдан буён Париж клуби шарафини ҳимоя қилиб, қуйидаги кўрсаткичларга эришди:
Майдонга тушиш: «ПСЖ» либосида жами 152 та учрашувда иштирок этди;
Сермаҳсуллик: Барча мусобақаларда рақиблар дарвозасига 39 та гол урди;
Ассистлар: Жамоадошларига 37 та голли узатма етказиб бериб, жамоанинг асосий етакчиларидан бири эканини исботлади.
…