Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлари

·17·Спорт
Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлари

Ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли битимларидан бири расман эълон қилинди. Англиянинг «Ливерпуль» клуби Франция миллий терма жамоаси ва «ПСЖ»нинг 23 ёшли ҳужумкор вингери Брэдли Барколяни ўз сафига қўшиб олди. Мерсисайдликлар франциялик иқтидорли юлдуз учун астрономик маблағ — 150 миллион евро сарфлашди.

Қайд этилишича, мерсисайдликлар Барколя билан 2032 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолади.

150 миллион евролик битим тафсилотлари ва шартнома муддати

Келишувнинг асосий молиявий ва ташкилий бандлари:

  • Рекорд сумма: Барколянинг трансфери «Ливерпуль» тарихидаги энг қимматбаҳо харидлардан бирига айланди ва унинг қиймати тўлиқ 150 миллион еврони ташкил этди;

  • Узоқ муддатли лойиҳа: Клуб футболчига тўлиқ ишонч билдириб, у билан келажакни кўзлаган ҳолда 2032 йилнинг ёзигача шартнома тузди;

  • Ҳужум чизиғини кучайтириш: Мерсисайдликлар ушбу трансфер орқали қанот ҳужумларини юқори тезлик ва техник маҳорат билан кучайтиришни мақсад қилган.

Барколянинг «ПСЖ»даги ёрқин статистикаси

Франциялик 23 ёшли вингер 2023 йилдан буён Париж клуби шарафини ҳимоя қилиб, қуйидаги кўрсаткичларга эришди:

  • Майдонга тушиш: «ПСЖ» либосида жами 152 та учрашувда иштирок этди;

  • Сермаҳсуллик: Барча мусобақаларда рақиблар дарвозасига 39 та гол урди;

  • Ассистлар: Жамоадошларига 37 та голли узатма етказиб бериб, жамоанинг асосий етакчиларидан бири эканини исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Рафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиРафаэл Леау «Галатасарой»га ўтганидан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 13:28Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)