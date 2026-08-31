Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади

·10·Техно
Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади

Хитой технология бозорида флагман смартфонлар сегментини янги босқичга олиб чиқувчи қурилма тақдимотга тайёрланмоқда. Машҳур ва ишончли инсайдер Digital Chat Station бўлажак юқори классдаги смартфоннинг асосий техник хусусиятларини ошкор қилди, дея хабар бермоқда ixbt.com. Ушбу қурилма мобил суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирувчи илғор камералар жамланмасига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илғор оптика ва ўзига хос имкониятлар

Тарқалган маълумотларга кўра, янги Хитой флагмани асосий блокида бир йўла иккита 200 мегапикселли датчикни жамлайди. Хусусан, асосий модул 1/1,28 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор, Ф/1,57 диафрагмали объектив ҳамда 3 даражагача оғишларни компенсация қилиш имконини берувчи оптик барқарорлаштириш тизими билан жиҳозланади. Унга 50 мегапикселли кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.

Алоҳида эътиборга лойиқ жиҳат шундаки, перископик телеобъектив ҳам 200 мегапикселли аниқликка эга бўлади. Бундай турдаги камералар учун катта ҳисобланган 1/1,4 дюймли формат ва Ф/2,6 диафрагмали оптика юқори сифатли яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, олд камерада iPhone 17 Pro моделларида кутилаётганига ўхшаш 1:1 нисбатдаги «квадрат» сенсор қўлланилиши кутилмоқда.

Кадрни эркин танлаш эркинлиги

Квадрат форматдаги олд камеранинг асосий устунлиги тайёр суратларнинг шаклида эмас, балки кадрни кейинчалик эркин танлаш имкониятидадир. Камера смартфоннинг ориентациясидан қатъий назар, ҳам вертикал, ҳам горизонтал тасвирларни шакллантириш учун етарли маълумотларни муваффақиятли қамраб олади. Бу эса контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар учун суратга олиш жараёнини янада қулайлаштиради.

Гарчи Digital Chat Station ўз баёнотида аниқ модел номини тўғридан-тўғри келтирмаган бўлса-да, билвосита белгилар бу келгуси Honor флагмани эканини кўрсатмоқда. Гизмочина нашрининг таҳлилига кўра, гап Honor Magic 9 Pro ҳақида бормоқда. Бунга асосий сабаб сифатида инсайдернинг янги қурилма Робот телефонининг афзалликларини мерос қилиб олишини таъкидлагани кўрсатиб ўтилган.

Кино саноати билан ҳамкорлик ва янги процессор

Шунингдек, ушбу моделда ARRI компаниясининг технологиялари қўлланилиши кутилмоқда. Аввалроқ томонлар мобил қурилмаларга профессионал кинематография технологияларини жорий этиш бўйича стратегик ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Бу эса Honor флагманларининг видео ва сурат сифати бўйича бозорда етакчилик қилишига замин яратади.

Унумдорлик борасида ҳам сезиларли янгиликлар кутилмоқда. Honor Magic 9 Pro ҳали расман тақдим этилмаган Qualcomm Snapdragon чипи, хусусан SM8975 индекси остидаги процессор билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Унинг Snapdragon 8 Элите сериясининг навбатдаги авлоди бўлиши эҳтимоли юқори. Янги туркумдаги смартфонларнинг тақдимоти Хитойда октябрь ойига режалаштирилган.

HonorСмартфонКамераТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиБугун, 18:59АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди