Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади
Хитой технология бозорида флагман смартфонлар сегментини янги босқичга олиб чиқувчи қурилма тақдимотга тайёрланмоқда. Машҳур ва ишончли инсайдер Digital Chat Station бўлажак юқори классдаги смартфоннинг асосий техник хусусиятларини ошкор қилди, дея хабар бермоқда ixbt.com. Ушбу қурилма мобил суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирувчи илғор камералар жамланмасига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илғор оптика ва ўзига хос имкониятларТарқалган маълумотларга кўра, янги Хитой флагмани асосий блокида бир йўла иккита 200 мегапикселли датчикни жамлайди. Хусусан, асосий модул 1/1,28 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор, Ф/1,57 диафрагмали объектив ҳамда 3 даражагача оғишларни компенсация қилиш имконини берувчи оптик барқарорлаштириш тизими билан жиҳозланади. Унга 50 мегапикселли кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади.
Алоҳида эътиборга лойиқ жиҳат шундаки, перископик телеобъектив ҳам 200 мегапикселли аниқликка эга бўлади. Бундай турдаги камералар учун катта ҳисобланган 1/1,4 дюймли формат ва Ф/2,6 диафрагмали оптика юқори сифатли яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, олд камерада iPhone 17 Pro моделларида кутилаётганига ўхшаш 1:1 нисбатдаги «квадрат» сенсор қўлланилиши кутилмоқда.
Кадрни эркин танлаш эркинлигиКвадрат форматдаги олд камеранинг асосий устунлиги тайёр суратларнинг шаклида эмас, балки кадрни кейинчалик эркин танлаш имкониятидадир. Камера смартфоннинг ориентациясидан қатъий назар, ҳам вертикал, ҳам горизонтал тасвирларни шакллантириш учун етарли маълумотларни муваффақиятли қамраб олади. Бу эса контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар учун суратга олиш жараёнини янада қулайлаштиради.
Гарчи Digital Chat Station ўз баёнотида аниқ модел номини тўғридан-тўғри келтирмаган бўлса-да, билвосита белгилар бу келгуси Honor флагмани эканини кўрсатмоқда. Гизмочина нашрининг таҳлилига кўра, гап Honor Magic 9 Pro ҳақида бормоқда. Бунга асосий сабаб сифатида инсайдернинг янги қурилма Робот телефонининг афзалликларини мерос қилиб олишини таъкидлагани кўрсатиб ўтилган.
Кино саноати билан ҳамкорлик ва янги процессорШунингдек, ушбу моделда ARRI компаниясининг технологиялари қўлланилиши кутилмоқда. Аввалроқ томонлар мобил қурилмаларга профессионал кинематография технологияларини жорий этиш бўйича стратегик ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Бу эса Honor флагманларининг видео ва сурат сифати бўйича бозорда етакчилик қилишига замин яратади.
Унумдорлик борасида ҳам сезиларли янгиликлар кутилмоқда. Honor Magic 9 Pro ҳали расман тақдим этилмаган Qualcomm Snapdragon чипи, хусусан SM8975 индекси остидаги процессор билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Унинг Snapdragon 8 Элите сериясининг навбатдаги авлоди бўлиши эҳтимоли юқори. Янги туркумдаги смартфонларнинг тақдимоти Хитойда октябрь ойига режалаштирилган.
…