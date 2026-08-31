Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этди

·0·Спорт
Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этди

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатлари Англия Премьер-лигаси грандлари ўртасидаги кескин ва шиддатли курашларга бой бўлмоқда. «Манчестер Сити» «Ливерпуль»нинг 27 ёшли ҳужумкор ўйинчиси Коди Гакпо учун бонуслар билан бирга жами 85 миллион фунт стерлинглик расмий таклиф юборган эди. Бироқ мерсисайдликлар ушбу битимдан воз кечишга қарор қилишди.

Инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, воқеалар ривожи «шаҳарликлар»ни тезкор равишда бошқа нишонларга ўтишга мажбур қилди.

«Ливерпуль» нега Гакпони сотмади?

Келишувнинг барбод бўлиши ва «Энфилд»даги қарор бўйича асосий тафсилотлар:

  • Ўринбосар топилмади: «Ливерпуль» раҳбарияти Коди Гакпони фақат унинг ўрнига муносиб футболчи топилган тақдирдагина қўйиб юборишини билдирган эди. Муносиб ўринбосар топишнинг имкони бўлмагани сабабли клуб нидерландиялик вингерни жамоада сақлаб қолишни маъқул кўрди;

  • Футболчининг розилиги: «Сити»нинг таклифи расман рад этилгач, 27 ёшли ҳужумчининг ўзи ҳам «Ливерпуль»да қолишга тўлиқ розилик билдирди.

Ндиайе ва «Тоттенҳэм» атрофидаги чигал вазият

Гакпо бўйича хавф юзага келиши билан «Манчестер Сити» «Эвертон» вингери Илиман Ндиайенинг агентлари билан шошилинч алоқага чиқди:

  • «Тоттенҳэм» режаси тўхтаб қолди: Аввалроқ Ндиайенинг «Тоттенҳэм»га ўтиши, унинг ўрнига Ришарлисон «Эвертон»га қайтиши кутилаётган эди. Бироқ бразилиялик ҳужумчи собиқ жамоасига қайтишга тўлиқ розилик бермагани сабабли ушбу битим хавф остида қолди;

  • «Сити»нинг аралашуви: Манчестерликлар вазиятдан фойдаланиб, сенегаллик футболчи бўйича музокараларни жадаллаштирмоқда.

«Сити»нинг кейинги нишонлари: Ндиайе ва Энцо Фернандес

Гакпо трансфери ёпилгач, «Манчестер Сити» бор эътиборини иккита йирик харидга қаратди:

  • Илиман Ндиайе: Қанот ҳужум чизиғини кучайтириш учун «Эвертон» футболчиси билан шартнома имзолаш;

  • Энцо Фернандес: Шунингдек, «шаҳарликлар» яримҳимояни кучайтириш мақсадида Лондоннинг «Челси» клуби аъзоси Энцо Фернандес трансфери бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиБугун, 22:27Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБугун, 21:51Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун, 21:09Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)