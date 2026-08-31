Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этди
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатлари Англия Премьер-лигаси грандлари ўртасидаги кескин ва шиддатли курашларга бой бўлмоқда. «Манчестер Сити» «Ливерпуль»нинг 27 ёшли ҳужумкор ўйинчиси Коди Гакпо учун бонуслар билан бирга жами 85 миллион фунт стерлинглик расмий таклиф юборган эди. Бироқ мерсисайдликлар ушбу битимдан воз кечишга қарор қилишди.
Инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, воқеалар ривожи «шаҳарликлар»ни тезкор равишда бошқа нишонларга ўтишга мажбур қилди.
«Ливерпуль» нега Гакпони сотмади?
Келишувнинг барбод бўлиши ва «Энфилд»даги қарор бўйича асосий тафсилотлар:
Ўринбосар топилмади: «Ливерпуль» раҳбарияти Коди Гакпони фақат унинг ўрнига муносиб футболчи топилган тақдирдагина қўйиб юборишини билдирган эди. Муносиб ўринбосар топишнинг имкони бўлмагани сабабли клуб нидерландиялик вингерни жамоада сақлаб қолишни маъқул кўрди;
Футболчининг розилиги: «Сити»нинг таклифи расман рад этилгач, 27 ёшли ҳужумчининг ўзи ҳам «Ливерпуль»да қолишга тўлиқ розилик билдирди.
Ндиайе ва «Тоттенҳэм» атрофидаги чигал вазият
Гакпо бўйича хавф юзага келиши билан «Манчестер Сити» «Эвертон» вингери Илиман Ндиайенинг агентлари билан шошилинч алоқага чиқди:
«Тоттенҳэм» режаси тўхтаб қолди: Аввалроқ Ндиайенинг «Тоттенҳэм»га ўтиши, унинг ўрнига Ришарлисон «Эвертон»га қайтиши кутилаётган эди. Бироқ бразилиялик ҳужумчи собиқ жамоасига қайтишга тўлиқ розилик бермагани сабабли ушбу битим хавф остида қолди;
«Сити»нинг аралашуви: Манчестерликлар вазиятдан фойдаланиб, сенегаллик футболчи бўйича музокараларни жадаллаштирмоқда.
«Сити»нинг кейинги нишонлари: Ндиайе ва Энцо Фернандес
Гакпо трансфери ёпилгач, «Манчестер Сити» бор эътиборини иккита йирик харидга қаратди:
Илиман Ндиайе: Қанот ҳужум чизиғини кучайтириш учун «Эвертон» футболчиси билан шартнома имзолаш;
Энцо Фернандес: Шунингдек, «шаҳарликлар» яримҳимояни кучайтириш мақсадида Лондоннинг «Челси» клуби аъзоси Энцо Фернандес трансфери бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади.
…