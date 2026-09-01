Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади
Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболининг афсонавий вакили Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятига расман якун этказди. 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида исп Тилида ёзилган дафтарча саҳифаси кўринишидаги ҳиссиётларга бой хайрлашув хабарини эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, Лионель Месси терма жамоадаги фаолияти давомида олтита жаҳон чемпионатида майдонга тушиб, ўлка тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи мақомини сақлаб қолган. У Ла Албиселесте сафида жами 207 та учрашувда 125 та гол киритишга муваффақ бўлган.
Хайрлашув қарорининг ортидаги сабабларФутболчи ўзининг хайрлашув баёнотини дастлаб 2026 йилги жаҳон чемпионати финалидан икки кун ўтиб, 21 июль куни ёзиб қўйганини маълум қилган. Бироқ унинг отаси Хорхе Месси 8 август куни Росарио шаҳрида 68 ёшида вафот этгани футболчининг бу қарорида янада қатъий туришига сабаб бўлган.
«Мен бу сўзларни 21 июль куни ёзгандим. Бугун, дадам билан содир бўлган воқеадан кейин, бу қароримда аввалгидан ҳам кўпроқ аминман», — деб ёзган Лионель Месси Instagram саҳифасида. Унинг сўзларига кўра, бу қарорни қабул қилиш жуда оғир бўлган, бироқ вақт келгани англаб етилган.
Афсонавий давр якуниМесси Аргентина терма жамоаси билан 2026 йилги жаҳон чемпионати финалигача етиб бориб, Испанияга қарши майдонга тушганди. Гарчи финалда мағлубият қайд этилган бўлса-да, у жаҳон аренасида ўчмас из қолдирди ва Жанубий Америка футболининг энг кўп гол урган эркак ўйинчиси сифатида фаолиятига якун ясади.
Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси бунгача 2016 йилда ҳам учта кетма-кет йирик финалдаги мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятини тўхтатганини эълон қилган, бироқ кўп ўтмай бу қарорини ўзгартириб, жамоага қайтган эди.
«Мен бу либос учун ҳар доим боримни бердим, майдонда охиригача курашдим. Жамоадошларим билан бирга бир пайтлар фақат тушимизда кўрган лаҳзаларни халқимизга тақдим этганимиздан фахрланаман», — дея қўшимча қилди футболчи ўз мурожаатида.
…