Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади

·0·Спорт
Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади

Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболининг афсонавий вакили Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятига расман якун этказди. 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида исп Тилида ёзилган дафтарча саҳифаси кўринишидаги ҳиссиётларга бой хайрлашув хабарини эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, Лионель Месси терма жамоадаги фаолияти давомида олтита жаҳон чемпионатида майдонга тушиб, ўлка тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи мақомини сақлаб қолган. У Ла Албиселесте сафида жами 207 та учрашувда 125 та гол киритишга муваффақ бўлган.

Хайрлашув қарорининг ортидаги сабаблар

Футболчи ўзининг хайрлашув баёнотини дастлаб 2026 йилги жаҳон чемпионати финалидан икки кун ўтиб, 21 июль куни ёзиб қўйганини маълум қилган. Бироқ унинг отаси Хорхе Месси 8 август куни Росарио шаҳрида 68 ёшида вафот этгани футболчининг бу қарорида янада қатъий туришига сабаб бўлган.

«Мен бу сўзларни 21 июль куни ёзгандим. Бугун, дадам билан содир бўлган воқеадан кейин, бу қароримда аввалгидан ҳам кўпроқ аминман», — деб ёзган Лионель Месси Instagram саҳифасида. Унинг сўзларига кўра, бу қарорни қабул қилиш жуда оғир бўлган, бироқ вақт келгани англаб етилган.

Афсонавий давр якуни

Месси Аргентина терма жамоаси билан 2026 йилги жаҳон чемпионати финалигача етиб бориб, Испанияга қарши майдонга тушганди. Гарчи финалда мағлубият қайд этилган бўлса-да, у жаҳон аренасида ўчмас из қолдирди ва Жанубий Америка футболининг энг кўп гол урган эркак ўйинчиси сифатида фаолиятига якун ясади.

Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси бунгача 2016 йилда ҳам учта кетма-кет йирик финалдаги мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятини тўхтатганини эълон қилган, бироқ кўп ўтмай бу қарорини ўзгартириб, жамоага қайтган эди.

«Мен бу либос учун ҳар доим боримни бердим, майдонда охиригача курашдим. Жамоадошларим билан бирга бир пайтлар фақат тушимизда кўрган лаҳзаларни халқимизга тақдим этганимиздан фахрланаман», — дея қўшимча қилди футболчи ўз мурожаатида.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон чемпионатиФутболЛа Албиселесте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)