Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учди

·0·Дунё
Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учди

Венгрияда 24 ёшли эркак Калоча шаҳридаги аэродромдан Cessna 172 русумли енгил самолётни рухсатсиз олиб, мамлакатдаги Пакш атом электр станцияси томон учган. Бу ҳақда "Eurointegration" хабар берди.

Ҳодиса 29 август куни эрталаб содир бўлган. Ҳарбий радарлар самолёт ҳавога кўтарилганидан кўп ўтмай уни аниқлаган. У Пакш АЭС яқинидаги махсус муҳофаза қилинадиган ҳаво ҳудуди томон ҳаракатлангани сабабли Венгрия Ҳарбий-ҳаво кучларининг иккита JAS 39 Gripen қирувчи самолёти ҳавога кўтарилган.

Бироқ қирувчилар етиб келишидан олдин Cessna 172 Герйен қишлоғи яқинидаги кунгабоқар даласига мажбуран қўнган. Самолёт шикастланган, эркак эса енгил жароҳат олган. У воқеа жойидан пиёда кетиб, ёрдам бериш учун тўхтаган ҳайдовчининг автомобилини ҳам олиб қочишга уринган. Кўп ўтмай полиция томонидан қўлга олинган.

Текширув давомида 24 ёшли эркак маст ҳолатда бўлгани аниқланган. Ҳуқуқ-тартибот органлари самолётни ноқонуний эгаллаб олиш ва бошқа эҳтимолий ҳуқуқбузарликлар бўйича тергов олиб бормоқда.

Пакш атом электр станцияси Венгриядаги ягона тижорий атом электр станцияси ҳисобланади. Унинг атрофидаги ҳаво ҳудуди махсус муҳофаза қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиБугун, 09:12Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Бугун, 07:46Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Бугун, 07:30Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиКеча, 23:56Олимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиОлимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиКеча, 23:49Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Кеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди