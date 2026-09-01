Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)
Мексиканинг Тласкала штатидаги Уамантла шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган «Уамантлада» буқалар югуриш тадбири вақтида 29 ёшли эркак ҳалок бўлди. Кўчаларга 21 та жанговар буқа чиқарилганидан сўнг яна тўққиз киши жароҳат олди. Бу ҳақда "Incidentia" хабар берди.
Ҳодиса тафсилотлари
Фестиваль давомида оғирлиги 400 дан 500 килограммгача бўлган 21 та жанговар буқа кўчаларга чиқарилди. Ҳайвонлар бир вақтнинг ўзида бир нечта кўчадан турли йўналишларга қўйиб юборилган. Манба маълумотига кўра, бу «Уамантлада»да сўнгги саккиз йил ичида инсон ўлими билан якунланган биринчи ҳолат бўлган.
Ҳодиса жойидан олинган видеоларда тартибсиз вазиятлар акс этган: одамлар буқалардан қочган, томошабинлар тўсиқлар устига чиқиб олган, ерда эса жароҳатланган киши ётган.
Қурбон ва жабрланганлар
Ҳалок бўлган 29 ёшли эркак Уамантла муниципалитетида туғилган. Штат Соғлиқни сақлаш котибияти маълум қилишича, эркак буқадан қочишга уринган вақтда йиқилиб тушган ва шундан сўнг ҳайвон унга ҳужум қилган. Буқанинг шохи зарбаси оқибатида у оғир бош мия жароҳати, кўкрак қафаси шикастланиши ва чап ўпкасининг тешилишига дучор бўлган.
Жами тўққиз нафар жабрланган киши Уамантла умумий шифохонасига етказилган. Улар орасида икки нафарининг аҳволи оғир бўлган: 57 ёшли эркак бош суяги синиши билан шифохонага ётқизилган ва уни Мехико штатига кўчириш режалаштирилган. Шунингдек, Пуэбла шаҳрида истиқомат қилувчи 24 ёшли АҚШ фуқароси ҳам буқа шохидан жароҳат олган. Қолган жабрланганларнинг аҳволи барқарор экани айтилган. Бундан ташқари, югуриш вақтида бир ит ҳам буқанинг шохидан жароҳатланган.
Ҳокимият ва тиббий хизматлар муносабати
Штат Соғлиқни сақлаш котиби Ригоберто Самудио Менесес бу воқеани сўнгги йиллардаги энг мураккаб тиббий навбатчиликлардан бири сифатида баҳолади. Унинг айтишича, буқалар қўйиб юборилганидан атиги бир ярим дақиқа ўтиб биринчи шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилган.
Маҳаллий маъмурият тадбир иштирокчилари сони ва хавфсизлик қоидаларининг айрим бузилиши ташкилотчилар назорати имкониятларидан ошиб кетганини тан олди. Шаҳар ҳокимлиги ҳисоботида шундай дейилади:
«Иштирокчилар сони ва айрим қоидаларга риоя қилинмагани назорат қилиш имкониятларидан ошиб кетди».
…