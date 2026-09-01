Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)

·0·Дунё
Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)

Мексиканинг Тласкала штатидаги Уамантла шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган «Уамантлада» буқалар югуриш тадбири вақтида 29 ёшли эркак ҳалок бўлди. Кўчаларга 21 та жанговар буқа чиқарилганидан сўнг яна тўққиз киши жароҳат олди. Бу ҳақда "Incidentia" хабар берди.

Ҳодиса тафсилотлари

Фестиваль давомида оғирлиги 400 дан 500 килограммгача бўлган 21 та жанговар буқа кўчаларга чиқарилди. Ҳайвонлар бир вақтнинг ўзида бир нечта кўчадан турли йўналишларга қўйиб юборилган. Манба маълумотига кўра, бу «Уамантлада»да сўнгги саккиз йил ичида инсон ўлими билан якунланган биринчи ҳолат бўлган.

Ҳодиса жойидан олинган видеоларда тартибсиз вазиятлар акс этган: одамлар буқалардан қочган, томошабинлар тўсиқлар устига чиқиб олган, ерда эса жароҳатланган киши ётган.

Қурбон ва жабрланганлар

Ҳалок бўлган 29 ёшли эркак Уамантла муниципалитетида туғилган. Штат Соғлиқни сақлаш котибияти маълум қилишича, эркак буқадан қочишга уринган вақтда йиқилиб тушган ва шундан сўнг ҳайвон унга ҳужум қилган. Буқанинг шохи зарбаси оқибатида у оғир бош мия жароҳати, кўкрак қафаси шикастланиши ва чап ўпкасининг тешилишига дучор бўлган.

Жами тўққиз нафар жабрланган киши Уамантла умумий шифохонасига етказилган. Улар орасида икки нафарининг аҳволи оғир бўлган: 57 ёшли эркак бош суяги синиши билан шифохонага ётқизилган ва уни Мехико штатига кўчириш режалаштирилган. Шунингдек, Пуэбла шаҳрида истиқомат қилувчи 24 ёшли АҚШ фуқароси ҳам буқа шохидан жароҳат олган. Қолган жабрланганларнинг аҳволи барқарор экани айтилган. Бундан ташқари, югуриш вақтида бир ит ҳам буқанинг шохидан жароҳатланган.

Ҳокимият ва тиббий хизматлар муносабати

Штат Соғлиқни сақлаш котиби Ригоберто Самудио Менесес бу воқеани сўнгги йиллардаги энг мураккаб тиббий навбатчиликлардан бири сифатида баҳолади. Унинг айтишича, буқалар қўйиб юборилганидан атиги бир ярим дақиқа ўтиб биринчи шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилган.

Маҳаллий маъмурият тадбир иштирокчилари сони ва хавфсизлик қоидаларининг айрим бузилиши ташкилотчилар назорати имкониятларидан ошиб кетганини тан олди. Шаҳар ҳокимлиги ҳисоботида шундай дейилади:

«Иштирокчилар сони ва айрим қоидаларга риоя қилинмагани назорат қилиш имкониятларидан ошиб кетди».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиБугун, 09:12Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Бугун, 07:46Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Бугун, 07:30Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди