Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўллади
Челси яримҳимоячиси Энсо Фернандес ўз кумири Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлагани муносабати билан чуқур ва таъсирли хотиралари билан бўлишди. Goal.com хабар қилишича, саккиз карра Олтин тўп соҳиби 39 ёшида халқаро майдонларни тарк этишга қарор қилган ва бу қадам бутун футбол оламида катта акс-садо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Афсонавий ҳужумчи Аргентина терма жамоаси сафидаги ёрқин фаолиятига Испанияга қарши кечган 2026 йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг якун ясади. Мамлакат тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида халқаро майдонни тарк этаётган Лионель Мессининг бу қарорига унинг отаси Хорхенинг август ойидаги фожиали вафоти ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда.
Шундан сўнг, Челси сафида тўп сурувчи 25 ёшли Энсо Фернандес ўзининг Instagram саҳифасида миллий жамоа сардорига ҳурмат бажо келтирди. У болалигида оддий мухлис бўлганидан тортиб, Месси билан бирга жаҳон чемпиони унвонини қўлга кургунига қадар босиб ўтган узоқ йўлини ёдга олди.
Болаликдаги орзулар ва унутилмас лаҳзаларФернандес ўсмирлик чоғида Мессининг 2016 йилдаги қисқа муддатли нафақага чиқиш қароридан қаттиқ қайғурганини яширмади. Ўшанда ёш футболчи ўзи ва кумири орасидаги ёш фарқини доимий равишда ҳисоблаб юрганини эслади.
“Мен шунчаки ёш бола эдим ва сенинг ёшинг билан ўзимнинг ёшим орасидаги фарқни ҳисоблаб кўрардим: бир кун келиб сен билан бирга ўйнай олармикинман, деб ўйлардим”, — деб ёзди Фернандес ўз мурожаатида. У бу орзу Қатарда амалга ошиб, нафақат бирга тўп суришгани, балки жаҳон чемпионига айланишганини таъкидлади.
Сардорнинг инсоний фазилатлариАргентиналик яримҳимоячи фақатгина спортдаги ютуқларни эмас, балки Мессининг инсоний фазилатларини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, юлдуз футболчи терма жамоага илк бор келган ёш ўйинчини жуда илиқ қарши олиб, ўз маслаҳатлари ва самимий муносабати билан доимо қўллаб-қувватлаган.
“Сен менга ҳар доим илиқ сўз, маслаҳат ёки қучоқ бердинг. Мен буни ҳеч қачон унутмайман”, — дея якунлади ўз сўзларини Энсо Фернандес.
…