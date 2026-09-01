Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўллади

·2·Спорт
Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўллади

Челси яримҳимоячиси Энсо Фернандес ўз кумири Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлагани муносабати билан чуқур ва таъсирли хотиралари билан бўлишди. Goal.com хабар қилишича, саккиз карра Олтин тўп соҳиби 39 ёшида халқаро майдонларни тарк этишга қарор қилган ва бу қадам бутун футбол оламида катта акс-садо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Афсонавий ҳужумчи Аргентина терма жамоаси сафидаги ёрқин фаолиятига Испанияга қарши кечган 2026 йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг якун ясади. Мамлакат тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида халқаро майдонни тарк этаётган Лионель Мессининг бу қарорига унинг отаси Хорхенинг август ойидаги фожиали вафоти ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда.

Шундан сўнг, Челси сафида тўп сурувчи 25 ёшли Энсо Фернандес ўзининг Instagram саҳифасида миллий жамоа сардорига ҳурмат бажо келтирди. У болалигида оддий мухлис бўлганидан тортиб, Месси билан бирга жаҳон чемпиони унвонини қўлга кургунига қадар босиб ўтган узоқ йўлини ёдга олди.

Болаликдаги орзулар ва унутилмас лаҳзалар

Фернандес ўсмирлик чоғида Мессининг 2016 йилдаги қисқа муддатли нафақага чиқиш қароридан қаттиқ қайғурганини яширмади. Ўшанда ёш футболчи ўзи ва кумири орасидаги ёш фарқини доимий равишда ҳисоблаб юрганини эслади.

“Мен шунчаки ёш бола эдим ва сенинг ёшинг билан ўзимнинг ёшим орасидаги фарқни ҳисоблаб кўрардим: бир кун келиб сен билан бирга ўйнай олармикинман, деб ўйлардим”, — деб ёзди Фернандес ўз мурожаатида. У бу орзу Қатарда амалга ошиб, нафақат бирга тўп суришгани, балки жаҳон чемпионига айланишганини таъкидлади.

Сардорнинг инсоний фазилатлари

Аргентиналик яримҳимоячи фақатгина спортдаги ютуқларни эмас, балки Мессининг инсоний фазилатларини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, юлдуз футболчи терма жамоага илк бор келган ёш ўйинчини жуда илиқ қарши олиб, ўз маслаҳатлари ва самимий муносабати билан доимо қўллаб-қувватлаган.

“Сен менга ҳар доим илиқ сўз, маслаҳат ёки қучоқ бердинг. Мен буни ҳеч қачон унутмайман”, — дея якунлади ўз сўзларини Энсо Фернандес.

Энсо ФернандесЛионель МессиАргентинаЧелсиЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 09:33Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)