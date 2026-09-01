Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо берди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси халқаро мийқёсдаги фаолиятига якун этказганини расман эълон қилди ва бу бутун футбол оламида катта акс-садо берди. 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали терма жамоадаги тарихий даврига якун ясаётганини маълум қилди. Унинг бу қарори миллионлаб мухлислар учун кутилмаган бўлса-да, табиий бир қадам сифатида қабул қилинди, чунки вақт ўтиб ҳар бир буюк бобнинг якуни келиши муқаррар эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, машҳур мураббий Жозе Моуринью аргентиналик футбол афсонасининг ушбу қарорига ўзининг самимий муносабатини билдириб, махсус изоҳ қолдирган. Фаолияти давомида Лионель Месси билан кўп бор рақобатлашган португалиялик мутахассис футболчининг бой меросини юксак баҳолади. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида футболчига аталган илиқ сўзларини ёзиб қолдирди.
Тарихий мерос ва Моуриньюнинг эътирофиЧелси ва Реал Мадрид клубларини бошқарган вақтларида Лионель Мессига қарши кўп бор тактик жанглар олиб борган Жозе Моуринью фахрий ҳужумчининг эришган ютуқларини алоҳида эътироф этди. Моуринью ўзининг Instagram'даги изоҳида қуйидагиларни ёзди: "Ажойиб ва унутилмас халқаро фаолиятингиз муборак бўлсин. Келгуси Америка кубоги ва кейинги жаҳон чемпионати аввалгидек бўлмайди".
Дарҳақиқат, 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби Аргентина терма жамоаси сафида ўтказган 207 та учрашувда 10 тадан ортиқ — аниқроғи 125 та гол уриб, миллий жамоа рекордчисига айланган эди. 2005-йилдан бери бошланган бу узоқ ва шонли давр жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдирди. Ҳужумчи учун терма жамоадан кетиш қарори жуда оғир кечганини, бироқ бу вақт келгани ва ёшларга йўл очиш кераклигини таъкидлади.
Янги авлод ва клубдаги келажакЛионель Месси ўзининг хайрлашув баёнотида вақт учиб ўтаётгани ва барча нарсанинг ўз вақти борлигини алоҳида таъкидлади. "Мен терма жамоа сафида ўйнагим келган, келажакда ҳам севаман ва бу мен учун шараф. Бор кучимни бердим, бошқа берадиган нарсам қолмади. Қолаверса, орқамдан келаётган жуда истеъдодли ёш ўйинчилар бор ва улар ўз имкониятига эга бўлишлари керак", — дея ёзди ҳужумчи ўз баёнотида.
Эндиликда тажрибали футболчи бор эътиборини АҚШнинг Интер Маями клубидаги фаолиятига қаратади. MLS вакили билан 2028-йилнинг охиригача амал қиладиган шартномага эга бўлган футболчи Шимолий Америкада ўзининг ёрқин ўйинларини давом эттиради. Шу тариқа, Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ўзининг афсонавий сардорисиз янги босқичга қадам қўймоқда ва келгуси йирик турнирларга тайёргарлик кўришда давом этмоқда.
…