Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо берди

·3·Спорт
Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо берди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси халқаро мийқёсдаги фаолиятига якун этказганини расман эълон қилди ва бу бутун футбол оламида катта акс-садо берди. 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали терма жамоадаги тарихий даврига якун ясаётганини маълум қилди. Унинг бу қарори миллионлаб мухлислар учун кутилмаган бўлса-да, табиий бир қадам сифатида қабул қилинди, чунки вақт ўтиб ҳар бир буюк бобнинг якуни келиши муқаррар эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, машҳур мураббий Жозе Моуринью аргентиналик футбол афсонасининг ушбу қарорига ўзининг самимий муносабатини билдириб, махсус изоҳ қолдирган. Фаолияти давомида Лионель Месси билан кўп бор рақобатлашган португалиялик мутахассис футболчининг бой меросини юксак баҳолади. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида футболчига аталган илиқ сўзларини ёзиб қолдирди.

Тарихий мерос ва Моуриньюнинг эътирофи

Челси ва Реал Мадрид клубларини бошқарган вақтларида Лионель Мессига қарши кўп бор тактик жанглар олиб борган Жозе Моуринью фахрий ҳужумчининг эришган ютуқларини алоҳида эътироф этди. Моуринью ўзининг Instagram'даги изоҳида қуйидагиларни ёзди: "Ажойиб ва унутилмас халқаро фаолиятингиз муборак бўлсин. Келгуси Америка кубоги ва кейинги жаҳон чемпионати аввалгидек бўлмайди".

Дарҳақиқат, 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби Аргентина терма жамоаси сафида ўтказган 207 та учрашувда 10 тадан ортиқ — аниқроғи 125 та гол уриб, миллий жамоа рекордчисига айланган эди. 2005-йилдан бери бошланган бу узоқ ва шонли давр жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдирди. Ҳужумчи учун терма жамоадан кетиш қарори жуда оғир кечганини, бироқ бу вақт келгани ва ёшларга йўл очиш кераклигини таъкидлади.

Янги авлод ва клубдаги келажак

Лионель Месси ўзининг хайрлашув баёнотида вақт учиб ўтаётгани ва барча нарсанинг ўз вақти борлигини алоҳида таъкидлади. "Мен терма жамоа сафида ўйнагим келган, келажакда ҳам севаман ва бу мен учун шараф. Бор кучимни бердим, бошқа берадиган нарсам қолмади. Қолаверса, орқамдан келаётган жуда истеъдодли ёш ўйинчилар бор ва улар ўз имкониятига эга бўлишлари керак", — дея ёзди ҳужумчи ўз баёнотида.

Эндиликда тажрибали футболчи бор эътиборини АҚШнинг Интер Маями клубидаги фаолиятига қаратади. MLS вакили билан 2028-йилнинг охиригача амал қиладиган шартномага эга бўлган футболчи Шимолий Америкада ўзининг ёрқин ўйинларини давом эттиради. Шу тариқа, Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ўзининг афсонавий сардорисиз янги босқичга қадам қўймоқда ва келгуси йирик турнирларга тайёргарлик кўришда давом этмоқда.

Лионель МессиЖозе МоуриньюИнтер МаямиАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиЭнсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиБугун, 10:56Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 09:33Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)