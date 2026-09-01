Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айланди

·0·Дунё
Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айланди

Товуқ гўшти дунёда энг оммабоп гўшт турига айланди. Сўнгги ўн йилликларда унга бўлган талабнинг ортиши ишлаб чиқариш ҳажмини ҳам кескин оширди. Бу ҳақда Financial Times хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, 2006–2023 йиллар оралиғида дунёда товуқ етиштириш ҳажми сезиларли даражада ошган. 2006 йилда дунёда тахминан 48,3 миллиард дона товуқ бўлган бўлса, 2023 йилга келиб бу кўрсаткич 76,2 миллиард донага етган.

Товуқ гўштига талаб айниқса Осиё-Тинч океани минтақаси, Америка ва Европада юқори. Товуқнинг нисбатан арзонлиги, тез етиштирилиши ва турли таомларга мос келиши унинг оммалашишига хизмат қилмоқда. FAO маълумотларига кўра, товуқ дунёдаги энг муҳим парранда тури бўлиб, парранда гўшти ишлаб чиқаришининг асосий қисмини таъминлайди.

Товуқ гўштининг яна бир устунлиги — унинг турли қисмларини алоҳида бозорларга йўналтириш имконияти. Масалан, Ғарб мамлакатларида харидорлар орасида унчалик машҳур бўлмаган товуқ панжалари Хитойда талаб юқори бўлган маҳсулотлардан бири ҳисобланади.

Мутахассислар фикрича, аҳоли сони ва харид қобилиятининг ўсиши, шунингдек, шаҳарлашув жараёни парранда маҳсулотларига бўлган талабни келгусида ҳам ошириши мумкин. FAO ҳам аҳоли кўпайиши, даромадлар ўсиши ва урбанизация паррандачилик саноати ривожига туртки бераётганини таъкидлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиБугун, 09:12Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Бугун, 07:46Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Бугун, 07:30Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиКеча, 23:56Олимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиОлимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди