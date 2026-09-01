Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан Эрон пойтахти Теҳрон шаҳрида рамзий тадбир ўтказилди. Шаҳарнинг машҳур «Озодлик» минораси Ўзбекистон давлат байроғи рангларида ёритилиб, икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни ифодаловчи манзара юзага келди.
Тунги Теҳрон осмонидаги минорага туширилган ранг-баранг ёритиш тасвири ижтимоий тармоқларда ҳам диққат марказига тушиши мумкин бўлган таъсирли манзарани намоён этди.
«Озодлик» минораси Ўзбекистон рангларида
Теҳроннинг асосий рамзларидан бири саналадиган «Озодлик» минораси мустақиллик байрами муносабати билан Ўзбекистон байроғига хос кўк, оқ ва яшил ранглар, уларни ажратиб турувчи қизил чизиқлар билан ёритилди.
Миноранинг тунги қиёфасида Ўзбекистон давлат байроғи рамзлари архитектура иншоотига проекция қилингани кўринади.
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги
2026 йилда Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги нишонланмоқда.
Мустақиллик санаси муносабати билан мамлакатнинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари, халқаро ташкилотлар ва ҳамкор давлатларда турли тадбирлар ўтказилиши анъанага айланган.
Теҳрондаги ёритиш ҳам Ўзбекистоннинг миллий байрамига хорижда кўрсатилаётган эътиборнинг рамзий ифодаси бўлди.
Тасвирда яна қандай рамзлар акс этган?
Минорага туширилган проекцияда Ўзбекистон байроғининг асосий ранглари билан бирга юлдузлар ва ярим ой шаклидаги тасвирлар ҳам кўзга ташланади.
Айниқса, оқ ва яшил ранглар уйғунлиги ҳамда юқори қисмидаги кўк фон иншоотни Ўзбекистон давлат байроғи билан боғлиқ рамзий кўринишга келтирган.
Теҳрон марказидаги машҳур миноранинг Ўзбекистон рангларида ёритилиши мамлакат мустақиллиги муносабати билан ўзига хос рамзий табрик бўлди.
«Озодлик» — Теҳроннинг машҳур рамзларидан бири
«Озодлик» минораси Теҳрондаги энг таниқли меъморий иншоотлардан бири ҳисобланади. Шу боис унинг халқаро тадбирлар ёки миллий саналар муносабати билан турли рангларда ёритилиши кенг жамоатчилик эътиборини тортади.
Бу гал эса миноранинг Ўзбекистон байроғи рангларида жилоланиши мамлакат мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланди.
Шундай қилиб, Теҳрондаги «Озодлик» минораси Ўзбекистон мустақиллиги шарафига миллий байроқ рангларида ёритилиб, икки давлат ўртасидаги дўстона алоқаларнинг таъсирли рамзларидан бирига айланди.
…