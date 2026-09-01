Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)

·0·Дунё
Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан Эрон пойтахти Теҳрон шаҳрида рамзий тадбир ўтказилди. Шаҳарнинг машҳур «Озодлик» минораси Ўзбекистон давлат байроғи рангларида ёритилиб, икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни ифодаловчи манзара юзага келди.

Тунги Теҳрон осмонидаги минорага туширилган ранг-баранг ёритиш тасвири ижтимоий тармоқларда ҳам диққат марказига тушиши мумкин бўлган таъсирли манзарани намоён этди.

«Озодлик» минораси Ўзбекистон рангларида

Теҳроннинг асосий рамзларидан бири саналадиган «Озодлик» минораси мустақиллик байрами муносабати билан Ўзбекистон байроғига хос кўк, оқ ва яшил ранглар, уларни ажратиб турувчи қизил чизиқлар билан ёритилди.

Миноранинг тунги қиёфасида Ўзбекистон давлат байроғи рамзлари архитектура иншоотига проекция қилингани кўринади.

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги

2026 йилда Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги нишонланмоқда.

Мустақиллик санаси муносабати билан мамлакатнинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари, халқаро ташкилотлар ва ҳамкор давлатларда турли тадбирлар ўтказилиши анъанага айланган.

Теҳрондаги ёритиш ҳам Ўзбекистоннинг миллий байрамига хорижда кўрсатилаётган эътиборнинг рамзий ифодаси бўлди.

Тасвирда яна қандай рамзлар акс этган?

Минорага туширилган проекцияда Ўзбекистон байроғининг асосий ранглари билан бирга юлдузлар ва ярим ой шаклидаги тасвирлар ҳам кўзга ташланади.

Айниқса, оқ ва яшил ранглар уйғунлиги ҳамда юқори қисмидаги кўк фон иншоотни Ўзбекистон давлат байроғи билан боғлиқ рамзий кўринишга келтирган.

Теҳрон марказидаги машҳур миноранинг Ўзбекистон рангларида ёритилиши мамлакат мустақиллиги муносабати билан ўзига хос рамзий табрик бўлди.

«Озодлик» — Теҳроннинг машҳур рамзларидан бири

«Озодлик» минораси Теҳрондаги энг таниқли меъморий иншоотлардан бири ҳисобланади. Шу боис унинг халқаро тадбирлар ёки миллий саналар муносабати билан турли рангларда ёритилиши кенг жамоатчилик эътиборини тортади.

Бу гал эса миноранинг Ўзбекистон байроғи рангларида жилоланиши мамлакат мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланди.

Шундай қилиб, Теҳрондаги «Озодлик» минораси Ўзбекистон мустақиллиги шарафига миллий байроқ рангларида ёритилиб, икки давлат ўртасидаги дўстона алоқаларнинг таъсирли рамзларидан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиБугун, 09:12Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Бугун, 07:46Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Бугун, 07:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди