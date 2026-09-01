Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этилади
Смартфонлар бозорида мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган яна бир йирик қурилма тайёрланмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Смарт Пикачу тахаллуси остидагиинсайдер Vivo X500 сериясининг энг илғор модели бўлмиш Vivo X500 Pro Max смартфони ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. Янги қурилма нафақат юқори унумдорлиги, балки мобилография ихлосмандларини лол қолдирувчи ноёб оптик имкониятлари билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, флагманнинг уч каррали асосий камераси сурат ва видео сифатини тубдан яхшилашга мўлжалланган. Хусусан, асосий модул профессионал даражадаги гимбал ёки стедикам каби карнай суспенсияси (суспенсион) даражасидаги оптик стабилизация тизими билан жиҳозланади. Бундай технология ҳаракат пайтида ҳам қурилманинг тебранишларини ниҳоятда самарали компенсация қилиб, тиниқ суратлар ҳамда силлиқ видеолар ёзиб олиш имконини беради.
Рекорд даражадаги перископ модул ва юқори кадрлар частотасиҚурилманинг перископик телеобъективи ҳам эътирофга лойиқ жиҳатлари билан ажралиб туради. Инсайдернинг таъкидлашича, мазкур объектиф ҳозирги кунда мавжуд бўлган барча перископ камералар орасида энг йирик сенсор ўлчамига эга бўлади. Бу эса узоқдаги объектларни яқинлаштириб суратга олишда ёруғликни қабул қилиш кўрсаткичини кескин оширади.
Аввалроқ компания вакили Хан Босяо ҳам Vivo X500 сериясининг асосий хусусиятларидан бирини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Vivo X500 Pro модели 4K форматида сониясига 240, 480 ёки ҳатто 960 кадр тезликда видео ёзиб олиш имконини берувчи тарихдаги илк смартфонга айланади. Тасвирни қайта ишлаш жараёнида Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси муҳим рол ўйнайди.
MediaTek билан ҳамкорлик ва янги процессорТехнологик тараққиёт фонида Vivo компанияси MediaTek билан биргаликда махсус янги чип ишлаб чиқаётганини ҳам тасдиқлади. Ушбу ҳамкорлик нафақат умумий унумдорликни оширишга, балки сунъий интеллект ва визуал алгоритмлар ёрдамида фото ҳамда видеоларни қайта ишлаш имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган.
Ҳозирча Vivo X500 Pro Max моделининг расмий тақдимот санаси ва глобал бозорга чиқиш вақти очиқланмаган. Шунга қарамай, сиздириб юборилган ушбу маълумотлар келгуси авлод флагманлари мобил фотография соҳасида рақобатни янада кучайтиришидан далолат беради. Мутахассислар ушбу смартфон тақдимотини катта қизиқиш билан кутмоқда.
…