Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этилади

·0·Техно
Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этилади

Смартфонлар бозорида мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган яна бир йирик қурилма тайёрланмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Смарт Пикачу тахаллуси остидагиинсайдер Vivo X500 сериясининг энг илғор модели бўлмиш Vivo X500 Pro Max смартфони ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. Янги қурилма нафақат юқори унумдорлиги, балки мобилография ихлосмандларини лол қолдирувчи ноёб оптик имкониятлари билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, флагманнинг уч каррали асосий камераси сурат ва видео сифатини тубдан яхшилашга мўлжалланган. Хусусан, асосий модул профессионал даражадаги гимбал ёки стедикам каби карнай суспенсияси (суспенсион) даражасидаги оптик стабилизация тизими билан жиҳозланади. Бундай технология ҳаракат пайтида ҳам қурилманинг тебранишларини ниҳоятда самарали компенсация қилиб, тиниқ суратлар ҳамда силлиқ видеолар ёзиб олиш имконини беради.

Рекорд даражадаги перископ модул ва юқори кадрлар частотаси

Қурилманинг перископик телеобъективи ҳам эътирофга лойиқ жиҳатлари билан ажралиб туради. Инсайдернинг таъкидлашича, мазкур объектиф ҳозирги кунда мавжуд бўлган барча перископ камералар орасида энг йирик сенсор ўлчамига эга бўлади. Бу эса узоқдаги объектларни яқинлаштириб суратга олишда ёруғликни қабул қилиш кўрсаткичини кескин оширади.

Аввалроқ компания вакили Хан Босяо ҳам Vivo X500 сериясининг асосий хусусиятларидан бирини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Vivo X500 Pro модели 4K форматида сониясига 240, 480 ёки ҳатто 960 кадр тезликда видео ёзиб олиш имконини берувчи тарихдаги илк смартфонга айланади. Тасвирни қайта ишлаш жараёнида Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси муҳим рол ўйнайди.

MediaTek билан ҳамкорлик ва янги процессор

Технологик тараққиёт фонида Vivo компанияси MediaTek билан биргаликда махсус янги чип ишлаб чиқаётганини ҳам тасдиқлади. Ушбу ҳамкорлик нафақат умумий унумдорликни оширишга, балки сунъий интеллект ва визуал алгоритмлар ёрдамида фото ҳамда видеоларни қайта ишлаш имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган.

Ҳозирча Vivo X500 Pro Max моделининг расмий тақдимот санаси ва глобал бозорга чиқиш вақти очиқланмаган. Шунга қарамай, сиздириб юборилган ушбу маълумотлар келгуси авлод флагманлари мобил фотография соҳасида рақобатни янада кучайтиришидан далолат беради. Мутахассислар ушбу смартфон тақдимотини катта қизиқиш билан кутмоқда.

VivoVivo X500 Pro MaxСмартфонларМобилографияЯнги технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди