"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади

·9·Спорт
"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади

Профессионал бокснинг оғир вазн тоифасида 29 август куни Лондонда бўлиб ўтган IBF чемпионлик камари учун тўқнашув ҳали ҳам мутахассислар ва мухлислар диққат марказида турибди. Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони, британиялик афсонавий боксчи Дэвид Хэй «Built Different Boxing» YouTube каналига берган интервюсида хорватиялик Филип Хргович ва мағлубият нималигини билмай келган Мозес Итаума ўртасидаги драматик баҳсни батафсил таҳлил қилди. Хэй ёш юлдузнинг тажрибали рақибга қарши жангда йўл қўйган асосий хатосини ошкор этди.

«Тинчлан, суръатни пасайтир»: Хэйнинг раундлар оралиғидаги хавотири

Дэвид Хэйнинг таъкидлашича, жангнинг дастлабки қисмидаёқ Итаума ўз кучини нотўғри тақсимлай бошлаган ва ҳаддан ташқари таваккалчиликка қўл урган:

  • 3-раунддаги хато стратегия: «Учинчи раундда мен: “Бўлди, энди тактикани ўзгартириш керак. Озгина босиқроқ бўлиб, раундларни очколар ҳисобидан олишга ўтиш вақти келди”, деб ўйладим. Бироқ Мозес ҳар бир раундда фақат қаттиқ зарбаларга суянишда давом этди», — дейди собиқ чемпион;

  • 1-раунддан 7-раундгача тинимсиз босим: Британиялик истиқболли боксчи танаффусларсиз олдинга интилган: «Ҳар танаффусда ичимдан унга: “Тинчлан, суръатни пасайтир”, деб илтимос қилардим»;

  • 8-раунддаги сароб: Саккизинчи уч дақиқаликда Итаума яна ҳужумга ўтганда, Хэй бир лаҳза ўз фикридан шубҳаланган: «Шунда бир зум ўйлаб қолдим: балки уни кам баҳолагандирман? Балки у кўринганидан анча чидамлироқдир? Шахсан мен бунчалик кўп ва оғир зарбаларни кетма-кет бера олмаган бўлардим».

«"Бензин" тугади»: Зўрға оёқда турган Итаума ва Хрговичнинг сабри

Бироқ мўъжиза рўй бермади — 12 раундлик марафон учун тажриба ва функционал тайёргарлик етишмади:

  • Жисмоний чарчоқ чегараси: «Шу ерда ҳаммаси тубдан ўзгарди. "Бензин" тугади. Мозес оғир ва қаттиқ нафас ола бошлади», — дея эслайди Хэй;

  • Ҳолдан тойган ҳолатдаги даҳшатли куч: «Энг қизиғи, тамоман чарчаган ва зўрға оёқда турган ҳолатда ҳам Итаума Хрговичга шундай даҳшатли зарбалар йўлладики, одатда бундай оғир зарбалар ҳар қандай оғир вазн вакилини нокаутга учратиши мумкин эди»;

  • Оғир финал: Хэй баҳснинг охирги дақиқаларини томоша қилиш руҳий ва эмоционал жиҳатдан жуда оғир бўлганини яширмади.

IBF камари Хорватияга кетди

Эслатиб ўтамиз, 29 август куни Лондондаги муросасиз бокс оқшомида Филип Хргович ёш рақибининг шиддатини бардош билан енгиб ўтиб, тўққизинчи раундда Итаумани техник нокаутга учратди ва оғир вазн тоифасида янги IBF жаҳон чемпионига айланди.

Сизнингча, Мозес Итаума тажрибасизлик ва шошқалоқлик қурбони бўлдими ёки Хрговичнинг темирдек чидами ҳар қандай кучли зарбани ҳазм қила олармиди? Итаума бу оғир мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, яна чемпионлик даражасига қайта оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)