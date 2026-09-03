"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади
Профессионал бокснинг оғир вазн тоифасида 29 август куни Лондонда бўлиб ўтган IBF чемпионлик камари учун тўқнашув ҳали ҳам мутахассислар ва мухлислар диққат марказида турибди. Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони, британиялик афсонавий боксчи Дэвид Хэй «Built Different Boxing» YouTube каналига берган интервюсида хорватиялик Филип Хргович ва мағлубият нималигини билмай келган Мозес Итаума ўртасидаги драматик баҳсни батафсил таҳлил қилди. Хэй ёш юлдузнинг тажрибали рақибга қарши жангда йўл қўйган асосий хатосини ошкор этди.
«Тинчлан, суръатни пасайтир»: Хэйнинг раундлар оралиғидаги хавотири
Дэвид Хэйнинг таъкидлашича, жангнинг дастлабки қисмидаёқ Итаума ўз кучини нотўғри тақсимлай бошлаган ва ҳаддан ташқари таваккалчиликка қўл урган:
3-раунддаги хато стратегия: «Учинчи раундда мен: “Бўлди, энди тактикани ўзгартириш керак. Озгина босиқроқ бўлиб, раундларни очколар ҳисобидан олишга ўтиш вақти келди”, деб ўйладим. Бироқ Мозес ҳар бир раундда фақат қаттиқ зарбаларга суянишда давом этди», — дейди собиқ чемпион;
1-раунддан 7-раундгача тинимсиз босим: Британиялик истиқболли боксчи танаффусларсиз олдинга интилган: «Ҳар танаффусда ичимдан унга: “Тинчлан, суръатни пасайтир”, деб илтимос қилардим»;
8-раунддаги сароб: Саккизинчи уч дақиқаликда Итаума яна ҳужумга ўтганда, Хэй бир лаҳза ўз фикридан шубҳаланган: «Шунда бир зум ўйлаб қолдим: балки уни кам баҳолагандирман? Балки у кўринганидан анча чидамлироқдир? Шахсан мен бунчалик кўп ва оғир зарбаларни кетма-кет бера олмаган бўлардим».
«"Бензин" тугади»: Зўрға оёқда турган Итаума ва Хрговичнинг сабри
Бироқ мўъжиза рўй бермади — 12 раундлик марафон учун тажриба ва функционал тайёргарлик етишмади:
Жисмоний чарчоқ чегараси: «Шу ерда ҳаммаси тубдан ўзгарди. "Бензин" тугади. Мозес оғир ва қаттиқ нафас ола бошлади», — дея эслайди Хэй;
Ҳолдан тойган ҳолатдаги даҳшатли куч: «Энг қизиғи, тамоман чарчаган ва зўрға оёқда турган ҳолатда ҳам Итаума Хрговичга шундай даҳшатли зарбалар йўлладики, одатда бундай оғир зарбалар ҳар қандай оғир вазн вакилини нокаутга учратиши мумкин эди»;
Оғир финал: Хэй баҳснинг охирги дақиқаларини томоша қилиш руҳий ва эмоционал жиҳатдан жуда оғир бўлганини яширмади.
IBF камари Хорватияга кетди
Эслатиб ўтамиз, 29 август куни Лондондаги муросасиз бокс оқшомида Филип Хргович ёш рақибининг шиддатини бардош билан енгиб ўтиб, тўққизинчи раундда Итаумани техник нокаутга учратди ва оғир вазн тоифасида янги IBF жаҳон чемпионига айланди.
Сизнингча, Мозес Итаума тажрибасизлик ва шошқалоқлик қурбони бўлдими ёки Хрговичнинг темирдек чидами ҳар қандай кучли зарбани ҳазм қила олармиди? Итаума бу оғир мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, яна чемпионлик даражасига қайта оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…