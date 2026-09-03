Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)
Актриса Кумуш Зокирова бугун, 3 сентябрь куни 25 ёшни қарши олмоқда. У туғилган куни муносабати билан Instagram саҳифасида видео жойлаштириб, мухлисларига кутилмаган совға ҳақида сўзлаб берди.
Актрисанинг айтишича, кечаси соат 00:00 да унинг олдига етказиб бериш хизмати орқали номаълум совға келган. Кумуш совға кимдан ва нима эканини билмаган ҳолда кўчага чиққан.
Шунда уни қизил атиргуллардан тайёрланган катта гулдаста ҳамда қизил юрак шаклидаги шарлар кутиб турганини кўриш мумкин. Совға устида эса инглиз тилида “Welcome to my life, my wife” деган ёзув битилган.
Кумуш Зокирова ушбу видеога “Туғилган куним билан”, дея изоҳ қолдирган.
Актрисанинг мухлислари ҳам изоҳларда уни таваллуд куни билан табриклаб, самимий тилакларини билдирган.
Биз ҳам Кумуш Зокировани 25 ёшга тўлгани билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт, ижодий парвозлар ва келгусидаги фаолиятида улкан муваффақиятлар тилаймиз.
Эслатиб ўтамиз, Кумуш Зокирова 2001 йил 3 сентябрда туғилган. У шу кунгача қатор кино ва сериаллар, шунингдек, клипларда турли образларни ижро этиб келган.
…