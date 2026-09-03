Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)

·1·Маданият
Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)

Актриса Кумуш Зокирова бугун, 3 сентябрь куни 25 ёшни қарши олмоқда. У туғилган куни муносабати билан Instagram саҳифасида видео жойлаштириб, мухлисларига кутилмаган совға ҳақида сўзлаб берди.

Актрисанинг айтишича, кечаси соат 00:00 да унинг олдига етказиб бериш хизмати орқали номаълум совға келган. Кумуш совға кимдан ва нима эканини билмаган ҳолда кўчага чиққан.

Шунда уни қизил атиргуллардан тайёрланган катта гулдаста ҳамда қизил юрак шаклидаги шарлар кутиб турганини кўриш мумкин. Совға устида эса инглиз тилида “Welcome to my life, my wife” деган ёзув битилган.

Кумуш Зокирова ушбу видеога “Туғилган куним билан”, дея изоҳ қолдирган.

Актрисанинг мухлислари ҳам изоҳларда уни таваллуд куни билан табриклаб, самимий тилакларини билдирган.

Биз ҳам Кумуш Зокировани 25 ёшга тўлгани билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт, ижодий парвозлар ва келгусидаги фаолиятида улкан муваффақиятлар тилаймиз.

Эслатиб ўтамиз, Кумуш Зокирова 2001 йил 3 сентябрда туғилган. У шу кунгача қатор кино ва сериаллар, шунингдек, клипларда турли образларни ижро этиб келган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Бугун, 11:48Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиБугун, 11:10Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22 Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео) Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)Бугун, 09:54«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)Бугун, 07:43Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиЮлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиКеча, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди