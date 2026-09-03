John Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция олади
Apple компаниясининг янги бош директори John Ternus учун йилига $55 млн миқдорида акция гранти ажратилиши директорлар кенгаши томонидан тасдиқланди.
Ушбу грант Apple акциялари кўринишида берилади. Унинг якуний қиймати компания акцияларининг S&P 500 индексига кирувчи бошқа компаниялар акцияларига нисбатан қандай натижа кўрсатишига боғлиқ бўлади.
Ternus’нинг асосий йиллик маоши $3 млн этиб белгиланган. Шунинг учун унинг умумий даромадининг катта қисми акциялар ҳисобига тўғри келади.
Бундай тизимда бош директор компаниянинг кичик улушига эга бўлса ҳам, унинг акциядорига айланади. Apple акциялари қиймати ўсса, бу раҳбарнинг ўз манфаатига ҳам хизмат қилади. Компания натижалари ёмонлашса, акциялар қийматининг пасайиши унинг даромадига ҳам таъсир қилади.
Йирик компанияларда раҳбарларни акциядор қилиш амалиёти кенг тарқалган. Бунда директорнинг даромади компаниянинг узоқ муддатли натижалари билан боғланади.
…