«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...

·0·Спорт
«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...

Умар Нурмагомедовнинг Шанхайдаги тўқнашувда кутилмаганда мағлубиятга учраши ММА оламида ҳали ҳам кенг муҳокама қилинмоқда. Таниқли америкалик спорт таҳлилчиси ва собиқ UFC жангчиси Брендан Шауб ўзининг «Big Brown Breakdown» дастурида мазкур баҳс юзасидан фикр билдирар экан, Доғистон жамоасининг кўп йиллардан бери давом этиб келаётган енгилмас мақоми дарз кетганини ҳамда навбатдаги оғир зарба енгил вазн чемпиони Ислом Махачевга тегиши мумкинлигини таъкидлади.

«Энди улардан камроқ қўрқишади»: Шаубнинг шов-шувли хулосалари

Таҳлилчининг фикрича, Умарнинг муваффақиятсизлиги шунчаки битта жанг бой берилганини англатмайди, балки рақиблар учун улкан психологик ва тактик имконият эшигини очди:

  • Зирҳдаги ёриқ: «Умарнинг натижаси Нурмагомедовлар жамоасининг “зирҳи”да кичик бўлса-да, жиддий ёриқ пайдо бўлганини яққол кўрсатди», — дея фикр билдирди Шауб;

  • Махачев учун хавфли прогноз: «Ўйлашимча, энди навбат Ислом Махачевга етиб келди. Бу жуда ғалати эшитилиши мумкин, биламан. Аммо энди рақиблар уларнинг жамоасидан аввалгидек ҳайиқмайди ва камроқ қўрқади»;

  • Енгиш режаси ошкор бўлди: Экспертнинг таъкидлашича, дунё бўйлаб кучли мураббийлар ва рақиб лагерлари Нурмагомедовлар мактаби жангчиларини қандай енгиш ва уларнинг босимини қандай синдириш мумкинлигига оид аниқ ҳаракат режасини (геймплан) кўра бошлади.

«UFC Shanghai»даги шок: Сонг Ядонгнинг ҳалокатли зарбаси

Эслатиб ўтамиз, Хитойда бўлиб ўтган «UFC Shanghai» турнирининг марказий баҳсларидан бири мутлақ кутилмаган финал билан якунланган эди:

  • Хитойлик тажрибали жангчи Сонг Ядонг баҳс фаворити ҳисобланган россиялик Умар Нурмагомедовни 2-раунддаёқ оғир зарба билан муддатидан олдин нокаутга учратди;

  • Бу мағлубият Умарнинг профессионал фаолиятидаги илк қоқилиши бўлди ва Хабиб Нурмагомедов раҳбарлигидаги доғистонлик жангчиларнинг мағлубиятсиз сериясига сезиларли путур етказди.

Аксарият мухлислар Ислом Махачевнинг вазн тоифаси, жисмоний кучи ва кураш салоҳияти анча юқори эканини таъкидлаётган бўлса-да, Умарнинг нокаути дивизиондаги рақибларга Махачевга қарши баҳсларда ҳам руҳий дадиллик бағишлаши мумкин.

Сизнингча, Брендан Шаубнинг фикрларида ҳақиқат борми: Умарнинг мағлубияти чиндан ҳам Ислом Махачев ва Доғистон жамоаси даврининг тугашига ишорами ёки бу шунчаки битта жангчининг тасодифий тактик хатосими? Махачев навбатдаги жангларида ҳам ўз камарини сақлаб қола оладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)