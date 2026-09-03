«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...
Умар Нурмагомедовнинг Шанхайдаги тўқнашувда кутилмаганда мағлубиятга учраши ММА оламида ҳали ҳам кенг муҳокама қилинмоқда. Таниқли америкалик спорт таҳлилчиси ва собиқ UFC жангчиси Брендан Шауб ўзининг «Big Brown Breakdown» дастурида мазкур баҳс юзасидан фикр билдирар экан, Доғистон жамоасининг кўп йиллардан бери давом этиб келаётган енгилмас мақоми дарз кетганини ҳамда навбатдаги оғир зарба енгил вазн чемпиони Ислом Махачевга тегиши мумкинлигини таъкидлади.
«Энди улардан камроқ қўрқишади»: Шаубнинг шов-шувли хулосалари
Таҳлилчининг фикрича, Умарнинг муваффақиятсизлиги шунчаки битта жанг бой берилганини англатмайди, балки рақиблар учун улкан психологик ва тактик имконият эшигини очди:
Зирҳдаги ёриқ: «Умарнинг натижаси Нурмагомедовлар жамоасининг “зирҳи”да кичик бўлса-да, жиддий ёриқ пайдо бўлганини яққол кўрсатди», — дея фикр билдирди Шауб;
Махачев учун хавфли прогноз: «Ўйлашимча, энди навбат Ислом Махачевга етиб келди. Бу жуда ғалати эшитилиши мумкин, биламан. Аммо энди рақиблар уларнинг жамоасидан аввалгидек ҳайиқмайди ва камроқ қўрқади»;
Енгиш режаси ошкор бўлди: Экспертнинг таъкидлашича, дунё бўйлаб кучли мураббийлар ва рақиб лагерлари Нурмагомедовлар мактаби жангчиларини қандай енгиш ва уларнинг босимини қандай синдириш мумкинлигига оид аниқ ҳаракат режасини (геймплан) кўра бошлади.
«UFC Shanghai»даги шок: Сонг Ядонгнинг ҳалокатли зарбаси
Эслатиб ўтамиз, Хитойда бўлиб ўтган «UFC Shanghai» турнирининг марказий баҳсларидан бири мутлақ кутилмаган финал билан якунланган эди:
Хитойлик тажрибали жангчи Сонг Ядонг баҳс фаворити ҳисобланган россиялик Умар Нурмагомедовни 2-раунддаёқ оғир зарба билан муддатидан олдин нокаутга учратди;
Бу мағлубият Умарнинг профессионал фаолиятидаги илк қоқилиши бўлди ва Хабиб Нурмагомедов раҳбарлигидаги доғистонлик жангчиларнинг мағлубиятсиз сериясига сезиларли путур етказди.
Аксарият мухлислар Ислом Махачевнинг вазн тоифаси, жисмоний кучи ва кураш салоҳияти анча юқори эканини таъкидлаётган бўлса-да, Умарнинг нокаути дивизиондаги рақибларга Махачевга қарши баҳсларда ҳам руҳий дадиллик бағишлаши мумкин.
Сизнингча, Брендан Шаубнинг фикрларида ҳақиқат борми: Умарнинг мағлубияти чиндан ҳам Ислом Махачев ва Доғистон жамоаси даврининг тугашига ишорами ёки бу шунчаки битта жангчининг тасодифий тактик хатосими? Махачев навбатдаги жангларида ҳам ўз камарини сақлаб қола оладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…