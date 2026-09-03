iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарли

·3·Техно
iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарли

iPhone 17 Pro 100 минг футдан ортиқ, яъни 30 километрдан баландликдан Ерга ташланганига қарамай, шикастланмади ва ишлашда давом этди. Ғайриоддий тажриба натижасида қурилма Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.

Рекорд синови Швециянинг Кируна шаҳрида мобиль аксессуарлар ишлаб чиқарувчи RHINOSHIELD компанияси ҳамда Буюк Британиядаги Sent Into Space ташкилоти ҳамкорлигида ўтказилди.

Гиннеснинг рекордлар китоби маълумотларига кўра, телефон 30 607 метр, яъни 100 418 фут ва 8 дюйм баландликдан ташланган. Бу телефон ғилоф ичида табиий ер шакллари устига ташланган энг юқори баландлик бўйича рекорд ҳисобланади.

Мазкур баландлик йўловчи самолётларининг одатий парвоз баландлигидан уч баравардан кўпроқ, Эверест тоғининг баландлигидан эса уч баравардан зиёд.

Телефон махсус ғилоф билан ҳимояланган

iPhone 17 Pro экстремал синов давомида RHINOSHIELD AirX ҳимоя ғилофига жойланган. Юқори баландликка аэростат орқали кўтарилган ускуна белгиланган нуқтада телефонни эркин тушириш имконини берган.

Синов қурилмани нафақат кучли зарбага, балки баландликдаги оғир ташқи шароитларга ҳам дучор қилган. Бу оддий телефонни бир неча метр баландликдан туширишдан анча мураккаб тажриба эди.

Шунга қарамай, iPhone 17 Pro омон қолди. Телефон ерга қайтарилгандан сўнг текширилиб, қўнғироқ қилиш, суратга олиш ва сенсорли экран каби функциялари ишлаётгани аниқланди. Ҳимоя ғилофида ҳам кўзга ташланадиган зарар қайд этилмади.

Гиннеснинг рекордлар китоби натижани расман тан олиб, рекордни RHINOSHIELD ва Sent Into Space компанияларига қайд этди.

Рекорднинг асосий мақсади нима эди?

Ташкилотчилар тажриба орқали AirX ҳимоя ғилофининг зарбага чидамлилигини намойиш қилишни мақсад қилган. Шунинг учун бу натижа ҳимоясиз iPhone ҳам шундай баландликдан тушиб, зарарсиз қолади дегани эмас.

RHINOSHIELD маълум қилишича, AirX ғилофи mono-material дизайнига эга бўлиб, зарбадан ҳимоя билан бирга қайта ишлаш имкониятини ҳам ҳисобга олган ҳолда яратилган.

Шу тариқа, ушбу рекорд смартфонлар чидамлилигини синашда одатий «телефонни тушириб кўриш» тажрибасини янги даражага олиб чиқди — синов Ердан бир неча фут эмас, балки стратосфера чегарасига яқин баландликда ўтказилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

John Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиJohn Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиRocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 13:55Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиStarlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиБугун, 13:21Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиБугун, 12:57Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиHuawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди