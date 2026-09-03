iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарли
iPhone 17 Pro 100 минг футдан ортиқ, яъни 30 километрдан баландликдан Ерга ташланганига қарамай, шикастланмади ва ишлашда давом этди. Ғайриоддий тажриба натижасида қурилма Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
Рекорд синови Швециянинг Кируна шаҳрида мобиль аксессуарлар ишлаб чиқарувчи RHINOSHIELD компанияси ҳамда Буюк Британиядаги Sent Into Space ташкилоти ҳамкорлигида ўтказилди.
Гиннеснинг рекордлар китоби маълумотларига кўра, телефон 30 607 метр, яъни 100 418 фут ва 8 дюйм баландликдан ташланган. Бу телефон ғилоф ичида табиий ер шакллари устига ташланган энг юқори баландлик бўйича рекорд ҳисобланади.
Мазкур баландлик йўловчи самолётларининг одатий парвоз баландлигидан уч баравардан кўпроқ, Эверест тоғининг баландлигидан эса уч баравардан зиёд.
Телефон махсус ғилоф билан ҳимояланган
iPhone 17 Pro экстремал синов давомида RHINOSHIELD AirX ҳимоя ғилофига жойланган. Юқори баландликка аэростат орқали кўтарилган ускуна белгиланган нуқтада телефонни эркин тушириш имконини берган.
Синов қурилмани нафақат кучли зарбага, балки баландликдаги оғир ташқи шароитларга ҳам дучор қилган. Бу оддий телефонни бир неча метр баландликдан туширишдан анча мураккаб тажриба эди.
Шунга қарамай, iPhone 17 Pro омон қолди. Телефон ерга қайтарилгандан сўнг текширилиб, қўнғироқ қилиш, суратга олиш ва сенсорли экран каби функциялари ишлаётгани аниқланди. Ҳимоя ғилофида ҳам кўзга ташланадиган зарар қайд этилмади.
Гиннеснинг рекордлар китоби натижани расман тан олиб, рекордни RHINOSHIELD ва Sent Into Space компанияларига қайд этди.
Рекорднинг асосий мақсади нима эди?
Ташкилотчилар тажриба орқали AirX ҳимоя ғилофининг зарбага чидамлилигини намойиш қилишни мақсад қилган. Шунинг учун бу натижа ҳимоясиз iPhone ҳам шундай баландликдан тушиб, зарарсиз қолади дегани эмас.
RHINOSHIELD маълум қилишича, AirX ғилофи mono-material дизайнига эга бўлиб, зарбадан ҳимоя билан бирга қайта ишлаш имкониятини ҳам ҳисобга олган ҳолда яратилган.
Шу тариқа, ушбу рекорд смартфонлар чидамлилигини синашда одатий «телефонни тушириб кўриш» тажрибасини янги даражага олиб чиқди — синов Ердан бир неча фут эмас, балки стратосфера чегарасига яқин баландликда ўтказилди.
…