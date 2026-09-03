Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирди

·14·Техно
Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирди

Аэрокосмик саноатининг етакчи компанияларидан бири бўлган Rocket Lab навбатдаги муваффақиятли миссияни амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг енгил синфидаги Electron ракетасини Янги Зеландиядаги ЛК-1B космодромидан муваффақиятли учириб, Ердан пастки орбитага навбатдаги космик аппаратни муваффақиятли етказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Овл Ароунд Те Ворлд» деб номланган ушбу жорий миссия Rocket Lab тарихидаги Electron ракетасининг 94-чи парвози бўлиб тарихга кирди. Мазкур муваффақиятли старт компаниянинг техник жиҳатдан нақадар барқарор ва ишончли эканини яна бир бор тасдиқлади ҳамда унинг тижорат бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

СтриХ-9 космик аппарати орбитада

Ушбу парвоз давомида Япониянинг Сйнспективе компаниясига тегишли бўлган СтриХ-9 сунъий йўлдоши орбитага муваффақиятли чиқарилди. Мазкур илғор аппарат тахминан 575 километр баландликдаги пастки еролди орбитасидан жой олди ва Япония ҳудуди узра сайёрамиз юзасини кузатиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.

Янги космик аппарат Сйнспективе компаниясининг мавжуд орбитал гуруҳига қўшилиб, радар ёрдамида Ерни масофадан туриб кузатиш ишларини давом эттиради. Унинг асосий вазифаси Япония ҳудуди ва унинг атрофидаги юзаки ўзгаришларни оператив тарзда қайд этишдан иборат.

САР технологиясининг аҳамияти

СтриХ-9 сунъий йўлдоши ўзида синтез қилинган апертура радари (САР) илғор технологиясини мужассам этган. Бу технология об-ҳаво шароити ёки сутка вақтидан қатъи назар Ер юзасининг аниқ радиолокацион маълумотларини олиш имконини беради.

Олинган маълумотлар шаҳарларсозликни режалаштириш, йирик қурилиш жараёнлари ҳамда инфратузилмани қаттиқ назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, улар табиий офатлар рўй берган ҳудудларда тезкорлик билан муносабат билдириш ҳамда оқибатларни баҳолаш ишларида ҳам қўл келади.

Узоқ муддатли ҳамкорлик истиқболлари

Мазкур миссия Rocket Lab учун япониялик ҳамкори манфаатларини кўзлаб амалга оширилган 11-махсус парвоз ҳисобланади. Маълумотларга кўра, Rocket Lab 2020 йилдан бери Сйнспективе компанияси учун ягона эксклюзив учириш оператори мақомини сақлаб келмоқда.

Томонлар ўртасидаги узоқ муддатли ҳамкорлик келгусида ҳам давом этади. Хусусан, ҳамкорлар 2030 йилгача қолган сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш бўйича яна 16 та янги миссия юзасидан ўзаро келишув имзолаганлар.

Rocket LabElectronСйнспективеСтриХ-9Космос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10John Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиJohn Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиStarlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиБугун, 13:21Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиБугун, 12:57Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди