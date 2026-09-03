Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирди
Аэрокосмик саноатининг етакчи компанияларидан бири бўлган Rocket Lab навбатдаги муваффақиятли миссияни амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг енгил синфидаги Electron ракетасини Янги Зеландиядаги ЛК-1B космодромидан муваффақиятли учириб, Ердан пастки орбитага навбатдаги космик аппаратни муваффақиятли етказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Овл Ароунд Те Ворлд» деб номланган ушбу жорий миссия Rocket Lab тарихидаги Electron ракетасининг 94-чи парвози бўлиб тарихга кирди. Мазкур муваффақиятли старт компаниянинг техник жиҳатдан нақадар барқарор ва ишончли эканини яна бир бор тасдиқлади ҳамда унинг тижорат бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
СтриХ-9 космик аппарати орбитадаУшбу парвоз давомида Япониянинг Сйнспективе компаниясига тегишли бўлган СтриХ-9 сунъий йўлдоши орбитага муваффақиятли чиқарилди. Мазкур илғор аппарат тахминан 575 километр баландликдаги пастки еролди орбитасидан жой олди ва Япония ҳудуди узра сайёрамиз юзасини кузатиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.
Янги космик аппарат Сйнспективе компаниясининг мавжуд орбитал гуруҳига қўшилиб, радар ёрдамида Ерни масофадан туриб кузатиш ишларини давом эттиради. Унинг асосий вазифаси Япония ҳудуди ва унинг атрофидаги юзаки ўзгаришларни оператив тарзда қайд этишдан иборат.
САР технологиясининг аҳамиятиСтриХ-9 сунъий йўлдоши ўзида синтез қилинган апертура радари (САР) илғор технологиясини мужассам этган. Бу технология об-ҳаво шароити ёки сутка вақтидан қатъи назар Ер юзасининг аниқ радиолокацион маълумотларини олиш имконини беради.
Олинган маълумотлар шаҳарларсозликни режалаштириш, йирик қурилиш жараёнлари ҳамда инфратузилмани қаттиқ назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, улар табиий офатлар рўй берган ҳудудларда тезкорлик билан муносабат билдириш ҳамда оқибатларни баҳолаш ишларида ҳам қўл келади.
Узоқ муддатли ҳамкорлик истиқболлариМазкур миссия Rocket Lab учун япониялик ҳамкори манфаатларини кўзлаб амалга оширилган 11-махсус парвоз ҳисобланади. Маълумотларга кўра, Rocket Lab 2020 йилдан бери Сйнспективе компанияси учун ягона эксклюзив учириш оператори мақомини сақлаб келмоқда.
Томонлар ўртасидаги узоқ муддатли ҳамкорлик келгусида ҳам давом этади. Хусусан, ҳамкорлар 2030 йилгача қолган сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш бўйича яна 16 та янги миссия юзасидан ўзаро келишув имзолаганлар.
…