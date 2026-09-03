Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди

·39·Дунё
Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди

Канаданинг Бритиш Колумбиясида жойлашган улкан Уиллистон сув омборида дарахтлар билан қопланган сирли орол пайдо бўлиб, бир муддатдан сўнг яна ғойиб бўлди. Ғайриоддий ҳодиса маҳаллий аҳоли ва мутасаддиларни ҳам ҳайратга солиб, унинг қаердан пайдо бўлгани ҳақида саволлар уйғотди.

Сирли қуруқлик майдони Уиллистон сув омборининг Маккензи шаҳри шимолидаги қисмида шу ой бошида кўзга ташланган. Маҳаллий аҳоли ғайриоддий ҳодиса ҳақида тегишли идораларга хабар берган.

Бироқ расмийлар дастлаб бу маълумотларга эҳтиёткорлик билан ёндашган. Сабаби рақамли таҳрирланган ёки сунъий интеллект ёрдамида яратилган тасвирлар баъзан ҳақиқатга мос келмайдиган таассурот уйғотиши мумкин.

Шунга қарамай, кейинчалик оролнинг ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлгани сунъий йўлдош тасвирлари орқали тасдиқланди. Расмий маълумотларга кўра, 20 июль куни олинган спутник тасвирида қуруқлик майдони сув устида яққол кўринган.

Вақтинчалик оролнинг майдони тахминан 105 486 квадрат фут деб баҳоланган.

Бироқ кейинги спутник маълумотлари янада қизиқарли манзарани кўрсатди. 5 августга келиб, мазкур оролдан ҳеч қандай из қолмаган. Бу эса унинг қаерга йўқолгани ва аслида нима содир бўлгани ҳақида янги саволларни пайдо қилди.

Орол сув остига чўкмаган бўлиши мумкин

BC Hydro вакили Боб Гаммернинг фикрича, қуруқлик майдони аслида сув остига чўкиб кетмаган бўлиши эҳтимол.

Унинг тахминига кўра, орол сув омборининг қирғоққа яқинроқ қисмига ёки нисбатан панароқ, тўлқин ва сув ҳаракати камроқ бўлган бошқа ҳудудга силжиган бўлиши мумкин.

Айни пайтда мутасаддилар оролнинг кейинги ҳаракатини аниқлаш учун янгироқ тасвирларни ўрганмоқда. Улар сирли қуруқлик майдони қаерда жойлашганини, қандай пайдо бўлгани ва кейинчалик нима сабабдан кўздан йўқолганини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.

Ғайриоддий ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида катта қизиқиш уйғотган. Расмийлар эса сувда ҳаракатланган ушбу сирли қуруқлик майдони бўйича текширувни давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаБугун, 14:38Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБелгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБугун, 13:34«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилдиБугун, 11:15Мисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиМисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиБугун, 10:47Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиЛейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида