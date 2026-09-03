Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди
Канаданинг Бритиш Колумбиясида жойлашган улкан Уиллистон сув омборида дарахтлар билан қопланган сирли орол пайдо бўлиб, бир муддатдан сўнг яна ғойиб бўлди. Ғайриоддий ҳодиса маҳаллий аҳоли ва мутасаддиларни ҳам ҳайратга солиб, унинг қаердан пайдо бўлгани ҳақида саволлар уйғотди.
Сирли қуруқлик майдони Уиллистон сув омборининг Маккензи шаҳри шимолидаги қисмида шу ой бошида кўзга ташланган. Маҳаллий аҳоли ғайриоддий ҳодиса ҳақида тегишли идораларга хабар берган.
Бироқ расмийлар дастлаб бу маълумотларга эҳтиёткорлик билан ёндашган. Сабаби рақамли таҳрирланган ёки сунъий интеллект ёрдамида яратилган тасвирлар баъзан ҳақиқатга мос келмайдиган таассурот уйғотиши мумкин.
Шунга қарамай, кейинчалик оролнинг ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлгани сунъий йўлдош тасвирлари орқали тасдиқланди. Расмий маълумотларга кўра, 20 июль куни олинган спутник тасвирида қуруқлик майдони сув устида яққол кўринган.
Вақтинчалик оролнинг майдони тахминан 105 486 квадрат фут деб баҳоланган.
Бироқ кейинги спутник маълумотлари янада қизиқарли манзарани кўрсатди. 5 августга келиб, мазкур оролдан ҳеч қандай из қолмаган. Бу эса унинг қаерга йўқолгани ва аслида нима содир бўлгани ҳақида янги саволларни пайдо қилди.
Орол сув остига чўкмаган бўлиши мумкин
BC Hydro вакили Боб Гаммернинг фикрича, қуруқлик майдони аслида сув остига чўкиб кетмаган бўлиши эҳтимол.
Унинг тахминига кўра, орол сув омборининг қирғоққа яқинроқ қисмига ёки нисбатан панароқ, тўлқин ва сув ҳаракати камроқ бўлган бошқа ҳудудга силжиган бўлиши мумкин.
Айни пайтда мутасаддилар оролнинг кейинги ҳаракатини аниқлаш учун янгироқ тасвирларни ўрганмоқда. Улар сирли қуруқлик майдони қаерда жойлашганини, қандай пайдо бўлгани ва кейинчалик нима сабабдан кўздан йўқолганини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.
Ғайриоддий ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида катта қизиқиш уйғотган. Расмийлар эса сувда ҳаракатланган ушбу сирли қуруқлик майдони бўйича текширувни давом эттирмоқда.
…