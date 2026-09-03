Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайди
Ўзбекистондан нақд хорижий валютани олиб чиқиш тартиби ўзгариши кутилмоқда. Янги тартибга кўра, жисмоний шахслар $10 минггача бўлган нақд маблағни декларация тўлдирмасдан олиб чиқиши мумкин бўлади. Белгиланган миқдордан ошган сумма учун эса божхона декларациясини тўлдириш талаб этилади.
Бу ўзгариш Президентнинг 28 августдаги фармонида назарда тутилган. Янги тартибни жорий этиш учун 2027 йил декабрига қадар тегишли қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади.
Ҳозирги тартибга кўра, Ўзбекистонга нақд пул олиб кириш ёки мамлакатдан олиб чиқишда маблағ миқдори 100 миллион сўм эквивалентидан ошса, йўловчи божхона декларациясини тўлдириши керак.
Бундан аввал декларация тўлдириш учун белгиланган чегара 70 миллион сўм эди. Янги тартиб кучга кирса, нақд хорижий валютани олиб чиқишда чегара долларда белгиланади ва $10 минггача бўлган маблағ учун декларация талаб қилинмайди.
…