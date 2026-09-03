Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлди

·27·Спорт
Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлди

Лондонда Мозес Итаума устидан қозонилган шов-шувли ғалабадан сўнг оғир вазн тоифасида янги IBF жаҳон чемпионига айланган хорватиялик Филип Хрговичнинг кейинги режалари ва рингга қайтиш вақти ойдинлашди. «The Ring» нашрининг нуфузли инсайдери Майк Коппинджер боксчининг менежери Кейт Коннолли билан бўлган мулоқот тафсилотларини ошкор қилди. Унга кўра, чемпионнинг навбатдаги беллашуви 2027 йилнинг биринчи чорагига мўлжалланмоқда.

Идеал режа: Дюбуа ва Уордли тўқнашуви ғолибига қарши бирлаштирувчи жанг

Хргович лагери учун бош устувор вазифа — оғир вазн дивизионидаги бошқа чемпионлик камарларини бирлаштириш ҳисобланади:

  • Унификация амбицияси: «Мен Кейт Коннолли билан Филип Хрговичнинг режалари ҳақида батафсил гаплашдим. Идеал сценарий сифатида Филип дарҳол бирлаштирувчи жангга чиқишни мақсад қилган;

  • Нишондаги рақиб: Жамоа Даниэль Дюбуа ҳамда Фабио Уордли ўртасидаги кечадиган тўқнашув ғолиби билан мутлақ чемпионлик йўлида тўқнаш келишни истаяпти», — дея қайд этди Майк Коппинджер.

IBF тўсиғи: Фрэнк Санчес хавфи ва Хорватиядаги катта шоу

Бироқ режалар Халқаро бокс федерациясининг (IBF) қатъий регламентига дуч келиши мумкин:

  • Мажбурий даъвогар: IBF рейтингида биринчи рақамли даъвогар мақомида кубалик маҳоратли ва мағлубият нималигини билмай келаётган хавфли боксчи Фрэнк Санчес турибди. Федерация қоидаларига мувофиқ, чемпион аввал камарини расмий даъвогардан ҳимоя қилиши талаб этилади;

  • Қайтиш муддати: Жамоа катта эҳтимол билан биринчи навбатда айнан Санчесга қарши мажбурий ҳимоя жангини ўтказишга тўғри келишини тушуниб турибди. Баҳс 2027 йилнинг биринчи чорагида (январь–март) бўлиб ўтиши кутилмоқда;

  • Ватандаги чемпионлик оқшоми: Инсайдернинг таъкидлашича, агар рақиб сифатида расман Фрэнк Санчес тасдиқланса, ушбу грандиоз чемпионлик ҳимояси баҳсини Филип Хрговичнинг она ватани — Хорватияда ташкил этиш эҳтимоли жуда юқори.

Эслатиб ўтамиз, ўтган дам олиш кунлари Лондонда кечган шиддатли жангнинг тўққизинчи раундида Филип Хргович британиялик истиқболли юлдуз Мозес Итаумани техник нокаутга учратиб, IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритган эди.

Сизнингча, Хргович учун қайси йўл тўғри: аввал Фрэнк Санчесга қарши мажбурий ҳимоя жангини ўтказишми ёки тўғридан-тўғри Дюбуа — Уордли ғолиби билан мутлақ чемпионлик учун жанг қилиш? Хргович ушбу вазнда узоқ йиллар етакчилик қила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)