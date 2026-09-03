Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлди
Лондонда Мозес Итаума устидан қозонилган шов-шувли ғалабадан сўнг оғир вазн тоифасида янги IBF жаҳон чемпионига айланган хорватиялик Филип Хрговичнинг кейинги режалари ва рингга қайтиш вақти ойдинлашди. «The Ring» нашрининг нуфузли инсайдери Майк Коппинджер боксчининг менежери Кейт Коннолли билан бўлган мулоқот тафсилотларини ошкор қилди. Унга кўра, чемпионнинг навбатдаги беллашуви 2027 йилнинг биринчи чорагига мўлжалланмоқда.
Идеал режа: Дюбуа ва Уордли тўқнашуви ғолибига қарши бирлаштирувчи жанг
Хргович лагери учун бош устувор вазифа — оғир вазн дивизионидаги бошқа чемпионлик камарларини бирлаштириш ҳисобланади:
Унификация амбицияси: «Мен Кейт Коннолли билан Филип Хрговичнинг режалари ҳақида батафсил гаплашдим. Идеал сценарий сифатида Филип дарҳол бирлаштирувчи жангга чиқишни мақсад қилган;
Нишондаги рақиб: Жамоа Даниэль Дюбуа ҳамда Фабио Уордли ўртасидаги кечадиган тўқнашув ғолиби билан мутлақ чемпионлик йўлида тўқнаш келишни истаяпти», — дея қайд этди Майк Коппинджер.
IBF тўсиғи: Фрэнк Санчес хавфи ва Хорватиядаги катта шоу
Бироқ режалар Халқаро бокс федерациясининг (IBF) қатъий регламентига дуч келиши мумкин:
Мажбурий даъвогар: IBF рейтингида биринчи рақамли даъвогар мақомида кубалик маҳоратли ва мағлубият нималигини билмай келаётган хавфли боксчи Фрэнк Санчес турибди. Федерация қоидаларига мувофиқ, чемпион аввал камарини расмий даъвогардан ҳимоя қилиши талаб этилади;
Қайтиш муддати: Жамоа катта эҳтимол билан биринчи навбатда айнан Санчесга қарши мажбурий ҳимоя жангини ўтказишга тўғри келишини тушуниб турибди. Баҳс 2027 йилнинг биринчи чорагида (январь–март) бўлиб ўтиши кутилмоқда;
Ватандаги чемпионлик оқшоми: Инсайдернинг таъкидлашича, агар рақиб сифатида расман Фрэнк Санчес тасдиқланса, ушбу грандиоз чемпионлик ҳимояси баҳсини Филип Хрговичнинг она ватани — Хорватияда ташкил этиш эҳтимоли жуда юқори.
Эслатиб ўтамиз, ўтган дам олиш кунлари Лондонда кечган шиддатли жангнинг тўққизинчи раундида Филип Хргович британиялик истиқболли юлдуз Мозес Итаумани техник нокаутга учратиб, IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритган эди.
Сизнингча, Хргович учун қайси йўл тўғри: аввал Фрэнк Санчесга қарши мажбурий ҳимоя жангини ўтказишми ёки тўғридан-тўғри Дюбуа — Уордли ғолиби билан мутлақ чемпионлик учун жанг қилиш? Хргович ушбу вазнда узоқ йиллар етакчилик қила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…