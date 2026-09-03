Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганидан кейин бутун футбол олами унинг йўқлигини доимо сезиб туришини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Лига доирасидаги Real Betis билан ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида португалиялик мутахассис аргентиналик ҳужумчининг ўлмас истеъдодига юқори баҳо берди. Моуринью ҳатто ўзига ёқмайдиган Мажор Леагуе Соксер мусобақасини ҳам фақатгина Лионель Мессининг ўйинларини кузатиш учун томоша қилишга мажбур бўлишини ҳазиломуз тарзда таъкидлади.
Тарихий боғлиқлик ва ўзаро ҳурматМоуринью ва Месси ўртасидаги ўзаро ҳурмат йигирма йилдан ортиқ даврни ўз ичига олади. Уларнинг йўллари илк бор 2003 йилнинг 16 ноябрида кесишган. Ошкора бўлмаган ўша ўртоқлик учрашувида Барселона сафида ўсмир ёшдаги Месси дебют қилган бўлса, унга қарши майдонга чиққан Порту жамоасини айнан Жозе Моуринью бошқараётган эди.
Ўша ўйинда Порту 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, мавсум якунида Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган бўлса-да, бу тўқнашув бутун бир авлод тақдирини белгилаб берган буюк футболчининг порлаш даври бошланиши эди.
Хулиан Альвареснинг Атлетико Мадриддаги ҳолатиМатбуот анжуманида жорий трансфер мавсумида Барселонага ўтиш эҳтимоли амалга ошмаган Хулиан Альвареснинг Атлетико Мадрид сафидаги вазиятига ҳам эътибор қаратилди. Реал Мадрид устози бу масалага чуқур тўхталиб ўтиришни истамай, Атлетико бош мураббийи Диего Симеоне жамоанинг ички ишларида тўлиқ ваколатга эга эканини таъкидлади.
Трансфер ойнаси ёпилганидан кейин профессионал интизом ва футболчининг жамоага содиқлиги муҳимлигини қайд этган Моуринью ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Менинг фикримча, кечадан бошлаб камида 31 декабргача у ўз клуби учун муҳим футболчи бўлиб қолади», деди тажрибали мураббий Альвареснинг яқин ойлардаги истиқболи ҳақида гапираркан.
Шу тариқа, ёзги трансфер ойнаси ортда қолгач, Моуринью барча норози ёки бошқа жамоага ўтмоқчи бўлган ўйинчилар энг камида қишки танаффусгача ўзларининг амалдаги жамоасидаги вазифаларига тўлиқ эътибор қаратишлари лозимлигини кутмоқда.
…