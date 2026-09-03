Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирди

·21·Спорт
Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирди

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганидан кейин бутун футбол олами унинг йўқлигини доимо сезиб туришини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Лига доирасидаги Real Betis билан ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида португалиялик мутахассис аргентиналик ҳужумчининг ўлмас истеъдодига юқори баҳо берди. Моуринью ҳатто ўзига ёқмайдиган Мажор Леагуе Соксер мусобақасини ҳам фақатгина Лионель Мессининг ўйинларини кузатиш учун томоша қилишга мажбур бўлишини ҳазиломуз тарзда таъкидлади.

Тарихий боғлиқлик ва ўзаро ҳурмат

Моуринью ва Месси ўртасидаги ўзаро ҳурмат йигирма йилдан ортиқ даврни ўз ичига олади. Уларнинг йўллари илк бор 2003 йилнинг 16 ноябрида кесишган. Ошкора бўлмаган ўша ўртоқлик учрашувида Барселона сафида ўсмир ёшдаги Месси дебют қилган бўлса, унга қарши майдонга чиққан Порту жамоасини айнан Жозе Моуринью бошқараётган эди.

Ўша ўйинда Порту 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, мавсум якунида Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган бўлса-да, бу тўқнашув бутун бир авлод тақдирини белгилаб берган буюк футболчининг порлаш даври бошланиши эди.

Хулиан Альвареснинг Атлетико Мадриддаги ҳолати

Матбуот анжуманида жорий трансфер мавсумида Барселонага ўтиш эҳтимоли амалга ошмаган Хулиан Альвареснинг Атлетико Мадрид сафидаги вазиятига ҳам эътибор қаратилди. Реал Мадрид устози бу масалага чуқур тўхталиб ўтиришни истамай, Атлетико бош мураббийи Диего Симеоне жамоанинг ички ишларида тўлиқ ваколатга эга эканини таъкидлади.

Трансфер ойнаси ёпилганидан кейин профессионал интизом ва футболчининг жамоага содиқлиги муҳимлигини қайд этган Моуринью ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Менинг фикримча, кечадан бошлаб камида 31 декабргача у ўз клуби учун муҳим футболчи бўлиб қолади», деди тажрибали мураббий Альвареснинг яқин ойлардаги истиқболи ҳақида гапираркан.

Шу тариқа, ёзги трансфер ойнаси ортда қолгач, Моуринью барча норози ёки бошқа жамоага ўтмоқчи бўлган ўйинчилар энг камида қишки танаффусгача ўзларининг амалдаги жамоасидаги вазифаларига тўлиқ эътибор қаратишлари лозимлигини кутмоқда.

Жозе МоуриньюЛионель МессиХулиан АльваресРеал МадридАтлетико Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)