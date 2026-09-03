Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушди

·1·Ўзбекистон
Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушди

Бугун, 3 сентябрь куни Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида кутилмаган ҳодиса содир бўлди. Юқори босимли трубанинг ёрилиши оқибатида йўл қопламасининг бир қисми ўпирилиб кетди. Ҳодиса натижасида бир киши енгил тан жароҳати олди. Бу ҳақда туман ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.

Қайд этилишича, ҳозирда воқеа жойида тегишли мутасадди ташкилотлар ва соҳа мутахассислари иш олиб бормоқда. Мутахассислар ҳодисага олиб келган сабабларни аниқлаш, унинг оқибатларини бартараф этиш ҳамда шикастланган йўл қисмини қайта тиклаш ишларини амалга оширмоқда.

Мазкур ҳолат Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан алоҳида назоратга олингани таъкидланган.

Билдирилишича, ҳодиса оқибатида бир нафар шахс енгил тан жароҳати олган. Унга воқеа жойининг ўзида ёки қисқа вақт ичида зарур тез тиббий ёрдам кўрсатилган.

Odamlar ko'chada asfalt qoplamasining o'pirilishi natijasida yuzaga kelgan vayronani kuzatmoqda.

Шунингдек, ҳодиса жойига “Veolia Energy Tashkent” МЧЖнинг авария-тиклаш бригадаси ва соҳа мутахассислари зудлик билан етиб борган. Айни пайтда ходимлар юзага келган ҳолатнинг барча тафсилотларини, шунингдек, йўл қопламасининг ўпирилишига сабаб бўлган омилларни ўрганмоқда.

Маълум қилинишича, ҳозирча ҳеч қандай сизиб чиқиш ҳолати аниқланмаган.

Бундан ташқари, хавфсизлик нуқтаи назаридан Глинка кўчасида транспорт воситалари ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Ҳайдовчилардан йўналишларини режалаштириш вақтида ушбу вақтинчалик чекловни инобатга олиш сўралган.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳудудда фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган ноқулайликларни имкон қадар камайтириш бўйича зарур чораларни кўрмоқда.

Айни пайтда вазият ва ҳодиса жойида олиб борилаётган ишлар мутасаддилар томонидан доимий назоратда сақланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиЎзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиБугун, 13:34Ҳоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиҲоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиБугун, 12:54Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Бугун, 09:55Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Бугун, 09:20Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБугун, 09:14Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Бугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди