Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушди
Бугун, 3 сентябрь куни Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида кутилмаган ҳодиса содир бўлди. Юқори босимли трубанинг ёрилиши оқибатида йўл қопламасининг бир қисми ўпирилиб кетди. Ҳодиса натижасида бир киши енгил тан жароҳати олди. Бу ҳақда туман ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, ҳозирда воқеа жойида тегишли мутасадди ташкилотлар ва соҳа мутахассислари иш олиб бормоқда. Мутахассислар ҳодисага олиб келган сабабларни аниқлаш, унинг оқибатларини бартараф этиш ҳамда шикастланган йўл қисмини қайта тиклаш ишларини амалга оширмоқда.
Мазкур ҳолат Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан алоҳида назоратга олингани таъкидланган.
Билдирилишича, ҳодиса оқибатида бир нафар шахс енгил тан жароҳати олган. Унга воқеа жойининг ўзида ёки қисқа вақт ичида зарур тез тиббий ёрдам кўрсатилган.
Шунингдек, ҳодиса жойига “Veolia Energy Tashkent” МЧЖнинг авария-тиклаш бригадаси ва соҳа мутахассислари зудлик билан етиб борган. Айни пайтда ходимлар юзага келган ҳолатнинг барча тафсилотларини, шунингдек, йўл қопламасининг ўпирилишига сабаб бўлган омилларни ўрганмоқда.
Маълум қилинишича, ҳозирча ҳеч қандай сизиб чиқиш ҳолати аниқланмаган.
Бундан ташқари, хавфсизлик нуқтаи назаридан Глинка кўчасида транспорт воситалари ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Ҳайдовчилардан йўналишларини режалаштириш вақтида ушбу вақтинчалик чекловни инобатга олиш сўралган.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳудудда фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган ноқулайликларни имкон қадар камайтириш бўйича зарур чораларни кўрмоқда.
Айни пайтда вазият ва ҳодиса жойида олиб борилаётган ишлар мутасаддилар томонидан доимий назоратда сақланмоқда.
…