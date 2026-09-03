СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши
Украина пойтахти Киевнинг Днепр туманида мамлакат миллий хавфсизлигининг икки асосий устуни — Украина Хавфсизлик хизмати (СБУ) ҳамда Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси (ГУР) ходимлари ўртасида қуролли тўқнашув содир бўлди. Шумский кўчасида юз берган отишма оқибатида ҳарбий разведканинг камида уч нафар хизматчиси ўқотар қуролдан оғир яраланди, улардан икки нафарининг аҳволи ўта оғир деб баҳоланмоқда. Мазкур фавқулодда ҳодиса Украина хавфсизлик тизимидаги ички зиддиятларни юзага чиқарди.
РДК командирининг ғойиб бўлиши: Қора BMW ва махсус қамоқхона
«Украинская правда» нашрининг ёзишича, қонли низонинг илдизи 23 август куни «Россия кўнгиллилар корпуси» (РДК) Украина бўлинмаси командири ўринбосари Степан Каплуновнинг Киевдаги ўз ҳовлисидан номаълум шахслар томонидан олиб кетилиши билан боғлиқ:
Процессуал қоидаларнинг бузилиши: Каплуновни ҳибсга олиш жараёнида ҳеч қандай баённома тузилмаган, унга расмий айблов эълон қилинмаган, адвокат ва таржимон иштироки таъминланмаган;
«Бу оддий ўғирлик эди»: Кейинчалик озод этилган Каплунов «Радио NV» нашрига берган интервюсида воқеани шундай эслайди:
«Мени ерга ётқизиб, кишан тақишди ва қора BMW автомобилига тиқишди. Очиғини айтганда, бу шунчаки ўғирлаш эди. Қўлларим кишанланган, кўзларим скотч билан боғланган ҳолда қандайдир яширин қамоқхонага олиб боришди. Бир неча сутка давомида кўзларим ёпиқ, қўлларим занжирбанд ҳолда сақландим».
СБУнинг даъвоси: Махсус хизматдаги манбалар Каплуновнинг Россия Федерал Хавфсизлик хизмати (ФСБ) билан яширин алоқаларда гумон қилинганини билдирган.
Шумский кўчасидаги отишма: Квартира олдидаги қонли қарама-қаршилик
1 сентябрдан 2 сентябрга ўтар кечаси СБУ тезкор-тергов гуруҳи Каплуновни тинтув ўтказиш учун унинг квартирасига олиб келган. Бундан хабар топган ГУР ходимлари ва РДК жангчилари ўз сафдошининг ўғирлаб кетилганини даъво қилиб воқеа жойига етиб келган:
Келишувнинг бузилиши: Дастлаб ўзаро тил топишишга уринилган бўлса-да, 2 сентябрь тонгида вазият назоратдан чиқиб, ўртада отишма бошланган;
Жароҳатланганлар: Тўқнашув натижасида уч нафар ҳарбий разведкачи яраланган, воқеа жойи полиция томонидан тўлиқ ўраб олиниб, яқин кўчалар ҳаракат учун ёпилган;
СБУ позицияси: Маҳкама ФСБ томонидан мухолифат етакчиларидан бирига қарши режалаштирилган терактнинг олди олинаётганини, Мудофаа вазирлиги бўлинмаси ҳужум қилгани боис ўз-ўзини ҳимоя қилиш учун қурол қўлланганини билдирди;
ГУР баёноти: Разведка бошқармаси жанговар командир ноқонуний ўғирланганини ва СБУ ходимлари қуролсиз разведкачиларга қарата ўт очганини таъкидламоқда.
«Мутлақо шармандали ҳолат»: Зеленскийнинг муносабати ва илк истеъфо
Украина президенти Володимир Зеленский кечки махсус видеомурожаатида мамлакат кучишлатар тузилмалари ўртасидаги бу тўқнашувни кескин қоралади:
«Украинада фақат рус босқинчиларигагина ўқ узиш мумкин. Бошқа ҳар қандай отишма давлатимиз томонидан ҳеч кимга рухсат этилмаган ва бу мутлақо шармандали вазиятдир», — дея таъкидлади давлат раҳбари.
Воқеа ортидан СБУнинг Давлат сирини муҳофаза қилиш ва лицензиялаш департаменти бошлиғи Олег Храмов дарҳол лавозимидан озод этилди. Ҳозирда Украина Давлат тергов бюроси (ГБР) ва Бош прокуратура жиноий иш қўзғатиб, воқеа иштирокчиларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бермоқда. Тергов хулосаларига кўра, яна қатор юқори лавозимли шахсларнинг истеъфога чиқарилиши кутилмоқда.
Сизнингча, уруш шароитида хавфсизлик хизмати ва ҳарбий разведка ўртасидаги бундай очиқ қуролли низонинг юзага келиши фронт ортидаги барқарорликка қандай таъсир кўрсатади? Бу вазият тизимдаги сиёсий рақобатнинг чўққисими ёки идоралараро назоратсизлик оқибати? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…