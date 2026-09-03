СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши

·0·Дунё
СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши

Украина пойтахти Киевнинг Днепр туманида мамлакат миллий хавфсизлигининг икки асосий устуни — Украина Хавфсизлик хизмати (СБУ) ҳамда Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси (ГУР) ходимлари ўртасида қуролли тўқнашув содир бўлди. Шумский кўчасида юз берган отишма оқибатида ҳарбий разведканинг камида уч нафар хизматчиси ўқотар қуролдан оғир яраланди, улардан икки нафарининг аҳволи ўта оғир деб баҳоланмоқда. Мазкур фавқулодда ҳодиса Украина хавфсизлик тизимидаги ички зиддиятларни юзага чиқарди.

РДК командирининг ғойиб бўлиши: Қора BMW ва махсус қамоқхона

«Украинская правда» нашрининг ёзишича, қонли низонинг илдизи 23 август куни «Россия кўнгиллилар корпуси» (РДК) Украина бўлинмаси командири ўринбосари Степан Каплуновнинг Киевдаги ўз ҳовлисидан номаълум шахслар томонидан олиб кетилиши билан боғлиқ:

  • Процессуал қоидаларнинг бузилиши: Каплуновни ҳибсга олиш жараёнида ҳеч қандай баённома тузилмаган, унга расмий айблов эълон қилинмаган, адвокат ва таржимон иштироки таъминланмаган;

  • «Бу оддий ўғирлик эди»: Кейинчалик озод этилган Каплунов «Радио NV» нашрига берган интервюсида воқеани шундай эслайди:

    «Мени ерга ётқизиб, кишан тақишди ва қора BMW автомобилига тиқишди. Очиғини айтганда, бу шунчаки ўғирлаш эди. Қўлларим кишанланган, кўзларим скотч билан боғланган ҳолда қандайдир яширин қамоқхонага олиб боришди. Бир неча сутка давомида кўзларим ёпиқ, қўлларим занжирбанд ҳолда сақландим».

  • СБУнинг даъвоси: Махсус хизматдаги манбалар Каплуновнинг Россия Федерал Хавфсизлик хизмати (ФСБ) билан яширин алоқаларда гумон қилинганини билдирган.

Шумский кўчасидаги отишма: Квартира олдидаги қонли қарама-қаршилик

1 сентябрдан 2 сентябрга ўтар кечаси СБУ тезкор-тергов гуруҳи Каплуновни тинтув ўтказиш учун унинг квартирасига олиб келган. Бундан хабар топган ГУР ходимлари ва РДК жангчилари ўз сафдошининг ўғирлаб кетилганини даъво қилиб воқеа жойига етиб келган:

  • Келишувнинг бузилиши: Дастлаб ўзаро тил топишишга уринилган бўлса-да, 2 сентябрь тонгида вазият назоратдан чиқиб, ўртада отишма бошланган;

  • Жароҳатланганлар: Тўқнашув натижасида уч нафар ҳарбий разведкачи яраланган, воқеа жойи полиция томонидан тўлиқ ўраб олиниб, яқин кўчалар ҳаракат учун ёпилган;

  • СБУ позицияси: Маҳкама ФСБ томонидан мухолифат етакчиларидан бирига қарши режалаштирилган терактнинг олди олинаётганини, Мудофаа вазирлиги бўлинмаси ҳужум қилгани боис ўз-ўзини ҳимоя қилиш учун қурол қўлланганини билдирди;

  • ГУР баёноти: Разведка бошқармаси жанговар командир ноқонуний ўғирланганини ва СБУ ходимлари қуролсиз разведкачиларга қарата ўт очганини таъкидламоқда.

«Мутлақо шармандали ҳолат»: Зеленскийнинг муносабати ва илк истеъфо

Украина президенти Володимир Зеленский кечки махсус видеомурожаатида мамлакат кучишлатар тузилмалари ўртасидаги бу тўқнашувни кескин қоралади:

«Украинада фақат рус босқинчиларигагина ўқ узиш мумкин. Бошқа ҳар қандай отишма давлатимиз томонидан ҳеч кимга рухсат этилмаган ва бу мутлақо шармандали вазиятдир», — дея таъкидлади давлат раҳбари.

Воқеа ортидан СБУнинг Давлат сирини муҳофаза қилиш ва лицензиялаш департаменти бошлиғи Олег Храмов дарҳол лавозимидан озод этилди. Ҳозирда Украина Давлат тергов бюроси (ГБР) ва Бош прокуратура жиноий иш қўзғатиб, воқеа иштирокчиларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бермоқда. Тергов хулосаларига кўра, яна қатор юқори лавозимли шахсларнинг истеъфога чиқарилиши кутилмоқда.

Сизнингча, уруш шароитида хавфсизлик хизмати ва ҳарбий разведка ўртасидаги бундай очиқ қуролли низонинг юзага келиши фронт ортидаги барқарорликка қандай таъсир кўрсатади? Бу вазият тизимдаги сиёсий рақобатнинг чўққисими ёки идоралараро назоратсизлик оқибати? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиБугун, 15:24Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиБугун, 15:09Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Бугун, 14:58Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаБугун, 14:38Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида