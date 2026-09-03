Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошди
Англия футболининг сўнгги икки ўн йилликдаги энг қудратли молиявий империяларига айланган Челси ва Манчестер Сити клублари ўртасидаги ўзаро трансферлар тарихи 350 миллион фунт стерлингдан ошиб кетди. Goal.com хабар қилишича, миллиардерлар даври бошланганидан буён мазкур иккигранд жамоа бир-бири билан фаол равишда футболчи алмашиб, инглиз футболида ўзига хос трансфер йўлагини ҳосил қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аслида ўтган асрнинг 90-йилларида мазкур клублар турнир жадвалининг ўрта қисмида юрадиган, Девид Рокасл ёки Терри Фелан каби камтарона футболчилар билан савдо қиладиган жамоалар эди. Бироқ 2003-йил июль ойида Роман Абрамович Челси клубини сотиб олгани ва 2008-йил 1-сентябрда шайх Мансур Манчестер Ситини қўлга киритгани инглиз футболидаги барча қоидаларни тубдан ўзгартириб юборди.
Молиявий инқилоб ва илк йирик келишувлар2008-йилги бурилиш нуқтасидан олдин ҳам клублар ўртасида камтарона савдолар амалга оширилган. Масалан, Шон Райт-Филлипс 2005-йилда 21 миллион фунт эвазига Стемфорд Брижга кўчиб ўтган бўлса, уч йил ўтиб яна С алмасенамиенто орқага қайтган. Шунингдек, Таль Бен Хайм ҳам 5 миллион фунт эвазига Лондондан Манчестерга йўл олган эди.
Шайх Мансур ҳокимият тепасига келгач, икки клуб ўртасидаги муносабатлар мутлақо бошқа босқичга кўтарилди. Эндиликда улар оддий рақиблар эмас, балки юқори ставкали тўғридан-тўғри активлар алмашинувини амалга оширувчи суперклубларга айланишди. 2009-йилда Уэйн Бридж 10 миллион фунт эвазига Ситига ўтган бўлса, Даниел Старриж бунинг акси ўлароқ Челси сафига келиб қўшилди.
Чемпионлар алмашинуви ва рекорд трансферларКейинги йилларда ҳам чемпионлик мақомидаги футболчилар икки жамоа ўртасида кўчиб юрди. Хусусан, Раҳим Стерлинг 2022-йилда 47.5 миллион фунт эвазига Челси футболчисига айланган бўлса, Матео Ковачич 2023-йилда 25 миллион фунт эвазига Манчестер Сити сафини тўлдирди. Шунингдек, Френк Лемпарднинг 2014-йилдаги Сити сафидаги вақтинча ижара фаолияти ҳамда Вилли Кабалеронинг 2007-йилдаги Челси томон ўтиши эсда қоларли эркин трансферлардан бўлди.
Ушбу икки томонлама трансферлар тарихидаги энг чўққи нуқта эса рекорд кўрсаткичлар билан белгиланади. Манбага кўра, Энзо Фернандес 2026-йил сентябрь ойидаги трансфер ойнасининг сўнгги кунида 125 миллион фунт стерлинглик улкан сумма эвазига Манчестер Сити жамоасига ўтгани мазкур муносабатлар тарихидаги энг йирик молиявий битимга айланди.
…