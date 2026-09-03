Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошди

·0·Спорт
Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошди

Англия футболининг сўнгги икки ўн йилликдаги энг қудратли молиявий империяларига айланган Челси ва Манчестер Сити клублари ўртасидаги ўзаро трансферлар тарихи 350 миллион фунт стерлингдан ошиб кетди. Goal.com хабар қилишича, миллиардерлар даври бошланганидан буён мазкур иккигранд жамоа бир-бири билан фаол равишда футболчи алмашиб, инглиз футболида ўзига хос трансфер йўлагини ҳосил қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аслида ўтган асрнинг 90-йилларида мазкур клублар турнир жадвалининг ўрта қисмида юрадиган, Девид Рокасл ёки Терри Фелан каби камтарона футболчилар билан савдо қиладиган жамоалар эди. Бироқ 2003-йил июль ойида Роман Абрамович Челси клубини сотиб олгани ва 2008-йил 1-сентябрда шайх Мансур Манчестер Ситини қўлга киритгани инглиз футболидаги барча қоидаларни тубдан ўзгартириб юборди.

Молиявий инқилоб ва илк йирик келишувлар

2008-йилги бурилиш нуқтасидан олдин ҳам клублар ўртасида камтарона савдолар амалга оширилган. Масалан, Шон Райт-Филлипс 2005-йилда 21 миллион фунт эвазига Стемфорд Брижга кўчиб ўтган бўлса, уч йил ўтиб яна С алмасенамиенто орқага қайтган. Шунингдек, Таль Бен Хайм ҳам 5 миллион фунт эвазига Лондондан Манчестерга йўл олган эди.

Шайх Мансур ҳокимият тепасига келгач, икки клуб ўртасидаги муносабатлар мутлақо бошқа босқичга кўтарилди. Эндиликда улар оддий рақиблар эмас, балки юқори ставкали тўғридан-тўғри активлар алмашинувини амалга оширувчи суперклубларга айланишди. 2009-йилда Уэйн Бридж 10 миллион фунт эвазига Ситига ўтган бўлса, Даниел Старриж бунинг акси ўлароқ Челси сафига келиб қўшилди.

Чемпионлар алмашинуви ва рекорд трансферлар

Кейинги йилларда ҳам чемпионлик мақомидаги футболчилар икки жамоа ўртасида кўчиб юрди. Хусусан, Раҳим Стерлинг 2022-йилда 47.5 миллион фунт эвазига Челси футболчисига айланган бўлса, Матео Ковачич 2023-йилда 25 миллион фунт эвазига Манчестер Сити сафини тўлдирди. Шунингдек, Френк Лемпарднинг 2014-йилдаги Сити сафидаги вақтинча ижара фаолияти ҳамда Вилли Кабалеронинг 2007-йилдаги Челси томон ўтиши эсда қоларли эркин трансферлардан бўлди.

Ушбу икки томонлама трансферлар тарихидаги энг чўққи нуқта эса рекорд кўрсаткичлар билан белгиланади. Манбага кўра, Энзо Фернандес 2026-йил сентябрь ойидаги трансфер ойнасининг сўнгги кунида 125 миллион фунт стерлинглик улкан сумма эвазига Манчестер Сити жамоасига ўтгани мазкур муносабатлар тарихидаги энг йирик молиявий битимга айланди.

ЧелсиМанчестер СитиТрансферларПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)