Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошланди

·0·Ўзбекистон
Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошланди

Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва оилалар даромадини ошириш бўйича ишларни янги, сифат жиҳатидан юқори босқичга олиб чиқиш масалаларига бағишланган кенгайтирилган видеоселектор йиғилиши бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтаётган йиғилишда сўнгги даврда эришилган салмоқли ижобий кўрсаткичлар билан бирга, жойлардаги масъулиятсизлик, ташаббуссизлик ва қуйи бўғиндаги муаммолар кескин таҳлил қилинмоқда.

Рақамлардаги ижобий ўзгариш: Эҳтиёжмандлар сони 700 минг нафарга камайди

Давлат раҳбарининг матбуот хизмати хабарига кўра, камбағалликка қарши кураш стратегияси доирасида республика бўйлаб аниқ натижаларга эришилмоқда:

  • Камбағаллик даражаси пасаймоқда: Йил бошида мамлакатда камбағаллик даражаси 5,8 фоизга тушиб, эҳтиёжманд аҳоли сони 2 миллион 200 минг нафарни ташкил этган эди;

  • Бугунги кўрсаткич: Амалга оширилган манзилли чора-тадбирлар натижасида ҳозирда бу кўрсаткич 1,5 миллион нафаргача қисқартирилди;

  • Намунали ҳудудлар: Ишни тўғри ва тизимли ташкил этган 49 та туман ҳамда 3 429 та маҳалла бугунги кунда ишсизлик ва камбағалликдан холи ҳудудларга айланиб бормоқда.

«Ҳаммага имконият бир хил, аммо натижа қани?»: 159 та туман танқид остида

Бироқ республика бўйича манзара бир хил эмас. 49 та туманда ишлар олға силжиётган бир пайтда, қолган 159 та туман ва шаҳар ҳамда 5 536 та маҳалладаги масъуллар фаолиятида натижа етарли эмаслиги қаттиқ танқид қилинди:

  • Президент барча ҳудудларга бир хил молиявий ресурслар, тенг ваколат ва барча зарур шароитлар берилганини таъкидлади;

  • Шунга қарамай, айрим раҳбарларнинг яратилган имкониятлардан фойдалана олмаётгани ҳудудлар орасидаги тафовутни оширмоқда.

Жойларда иш нега оқсамоқда? Раҳбарлардаги «ҳадик» ва йўналишнинг йўқлиги

Йиғилишда қуйи тизимда кутилган натижалар берилмаётганининг асосий омиллари очиқ кўрсатиб ўтилди:

  • «Маҳалла еттилиги»га аниқ кўрсатма берилмаяпти: Ушбу тузилма учун масъул бўлган юқори турувчи раҳбарлар вилоят, туман ва маҳалладаги ходимларга қабул қилинган қарорларни амалда қандай ижро этиш бўйича аниқ методика ва кўрсатмаларни етказмаяпти;

  • Холис баҳонинг йўқлиги: Айрим мутасаддилар шароитлардан тўғри фойдаланишни ва «еттилик» фаолияти самарадорлигига реал баҳо беришни билмайди;

  • Масъулиятдан қочиш ва ҳадик: Туман ва маҳалла бўғинида камбағаллик ҳамда ишсизликка масъул ходимларда ҳали ҳам ички қўрқув ва ҳадик борлиги, кўпчилик масъулиятни ўз зиммасига олишни истамаётгани қайд этилди;

  • Хитой тажрибаси мисол қилинди: Камбағалликни қисқартириш бўйича 50 йиллик катта тажрибага эга Хитой давлати ҳам замон талабларидан келиб чиққан ҳолда қуйи тизимга доимий равишда янги ва аниқ кўрсатмалар бериб бориши алоҳида эслатиб ўтилди.

Йиғилишда камбағалликни қисқартириш тизимини тўлиқ қайта кўриб чиқиш ва ҳар бир масъулнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш бўйича янги топшириқлар берилиши кутилмоқда.

Сизнингча, маҳаллангизда камбағаллик ва ишсизликни қисқартиришда «Маҳалла еттилиги»нинг иши қанчалик сезилмоқда? Эҳтиёжманд оилаларни оёққа турғазиш учун биринчи навбатда қандай ёрдам (субсидия, касбга ўқитиш ёки имтиёзли кредит) берилиши керак? Ўз фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиБугун, 17:50Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиЎзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиБугун, 13:34Ҳоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиҲоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиБугун, 12:54Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Бугун, 09:55Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Бугун, 09:20Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБугун, 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди