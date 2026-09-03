Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошланди
Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва оилалар даромадини ошириш бўйича ишларни янги, сифат жиҳатидан юқори босқичга олиб чиқиш масалаларига бағишланган кенгайтирилган видеоселектор йиғилиши бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтаётган йиғилишда сўнгги даврда эришилган салмоқли ижобий кўрсаткичлар билан бирга, жойлардаги масъулиятсизлик, ташаббуссизлик ва қуйи бўғиндаги муаммолар кескин таҳлил қилинмоқда.
Рақамлардаги ижобий ўзгариш: Эҳтиёжмандлар сони 700 минг нафарга камайди
Давлат раҳбарининг матбуот хизмати хабарига кўра, камбағалликка қарши кураш стратегияси доирасида республика бўйлаб аниқ натижаларга эришилмоқда:
Камбағаллик даражаси пасаймоқда: Йил бошида мамлакатда камбағаллик даражаси 5,8 фоизга тушиб, эҳтиёжманд аҳоли сони 2 миллион 200 минг нафарни ташкил этган эди;
Бугунги кўрсаткич: Амалга оширилган манзилли чора-тадбирлар натижасида ҳозирда бу кўрсаткич 1,5 миллион нафаргача қисқартирилди;
Намунали ҳудудлар: Ишни тўғри ва тизимли ташкил этган 49 та туман ҳамда 3 429 та маҳалла бугунги кунда ишсизлик ва камбағалликдан холи ҳудудларга айланиб бормоқда.
«Ҳаммага имконият бир хил, аммо натижа қани?»: 159 та туман танқид остида
Бироқ республика бўйича манзара бир хил эмас. 49 та туманда ишлар олға силжиётган бир пайтда, қолган 159 та туман ва шаҳар ҳамда 5 536 та маҳалладаги масъуллар фаолиятида натижа етарли эмаслиги қаттиқ танқид қилинди:
Президент барча ҳудудларга бир хил молиявий ресурслар, тенг ваколат ва барча зарур шароитлар берилганини таъкидлади;
Шунга қарамай, айрим раҳбарларнинг яратилган имкониятлардан фойдалана олмаётгани ҳудудлар орасидаги тафовутни оширмоқда.
Жойларда иш нега оқсамоқда? Раҳбарлардаги «ҳадик» ва йўналишнинг йўқлиги
Йиғилишда қуйи тизимда кутилган натижалар берилмаётганининг асосий омиллари очиқ кўрсатиб ўтилди:
«Маҳалла еттилиги»га аниқ кўрсатма берилмаяпти: Ушбу тузилма учун масъул бўлган юқори турувчи раҳбарлар вилоят, туман ва маҳалладаги ходимларга қабул қилинган қарорларни амалда қандай ижро этиш бўйича аниқ методика ва кўрсатмаларни етказмаяпти;
Холис баҳонинг йўқлиги: Айрим мутасаддилар шароитлардан тўғри фойдаланишни ва «еттилик» фаолияти самарадорлигига реал баҳо беришни билмайди;
Масъулиятдан қочиш ва ҳадик: Туман ва маҳалла бўғинида камбағаллик ҳамда ишсизликка масъул ходимларда ҳали ҳам ички қўрқув ва ҳадик борлиги, кўпчилик масъулиятни ўз зиммасига олишни истамаётгани қайд этилди;
Хитой тажрибаси мисол қилинди: Камбағалликни қисқартириш бўйича 50 йиллик катта тажрибага эга Хитой давлати ҳам замон талабларидан келиб чиққан ҳолда қуйи тизимга доимий равишда янги ва аниқ кўрсатмалар бериб бориши алоҳида эслатиб ўтилди.
Йиғилишда камбағалликни қисқартириш тизимини тўлиқ қайта кўриб чиқиш ва ҳар бир масъулнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш бўйича янги топшириқлар берилиши кутилмоқда.
Сизнингча, маҳаллангизда камбағаллик ва ишсизликни қисқартиришда «Маҳалла еттилиги»нинг иши қанчалик сезилмоқда? Эҳтиёжманд оилаларни оёққа турғазиш учун биринчи навбатда қандай ёрдам (субсидия, касбга ўқитиш ёки имтиёзли кредит) берилиши керак? Ўз фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг!
…