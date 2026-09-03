Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров яна бир нуфузли шахмат мусобақасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади. У 5–13 сентябрь кунлари Ҳиндистоннинг Бенгалуру шаҳрида ўтказиладиган Tech Mahindra Global Chess League’нинг тўртинчи мавсумида FYERS American Gambits жамоаси сафида иштирок этади.
Бу сафар ҳамюртимиз жамоанинг оддий аъзоси эмас, балки Icon — биринчи тахтадаги асосий шахматчиси сифатида майдонга чиқади. Синдаровнинг жамоа етакчиси сифатидаги иштироки мусобақага бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Синдаров учун янги мақом
Global Chess League’нинг 2026 йилги мавсумида Синдаров FYERS American Gambits’нинг Icon ўйинчиси этиб белгиланган. Жамоа таркибида ундан ташқари Даниил Дубов, Ниҳал Сарин, Бибисара Ассаубаева, Сара Хадем ва Марк-Андриа Маурицци каби шахматчилар бор.
Жавоҳир Синдаров учун бу турнир биринчи тахтада жамоа етакчиси сифатида ўзини кўрсатиш учун муҳим имконият бўлади.
Global Chess League расмий маълумотларига кўра, ўзбекистонлик гроссмейстер ҳозирда жаҳон рейтингида 4-ўринда қайд этилган. Унинг GCLдаги аввалги иштироки давомида 10 та ғалаба, 11 та дуранг ва 6 та мағлубият қайд этилган.
Бенгалуруда шахмат юлдузлари йиғилади
Турнирда Синдаровдан ташқари жаҳон шахматининг бир қатор етакчилари ҳам иштирок этади. Улар орасида:
Магнус Карлсен;
Вишванатан Ананд;
Алиреза Фирузжа;
Ян Непомнящий;
Даниил Дубов;
Ниҳал Сарин бор.
Карлсен мусобақага қайтиб, Alpine APL Pipers жамоаси сафида иштирок этади. Унинг жамоаси 2025 йилги мавсум ғолиби ҳисобланади.
Мусобақа қандай форматда ўтказилади?
2026 йилги Global Chess League’да олтита франчайзинг жамоаси иштирок этади. Асосий босқичда жамоалар икки даврали тизимда ўзаро баҳс олиб боради.
Маълумот
Кўрсаткич
Мусобақа
Tech Mahindra Global Chess League
Мавсум
4-мавсум
Манзил
Бенгалуру, Ҳиндистон
Саналар
5–13 сентябрь
Жамоалар
6 та
Синдаров жамоаси
FYERS American Gambits
Синдаров мақоми
Icon, биринчи тахта
Мукофот жамғармаси
1 млн доллар
Мусобақанинг дастлабки босқичи 5–12 сентябрь кунлари ўтказилади. Энг яхши икки жамоа 13 сентябрь куни чемпионлик учун финалда баҳслашади. Умумий мукофот жамғармаси 1 миллион АҚШ долларини ташкил этади.
Нега бу турнир Синдаров учун муҳим?
Жавоҳир Синдаров учун Бенгалурудаги мусобақа оддий клуб турнири эмас. У бу йил шахмат карьерасидаги энг муҳим босқичлардан бирига яқинлашмоқда.
Синдаров 2026 йилги Кандидатлар турнирида ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионлиги учун баҳс олиб бориш ҳуқуқини қўлга киритган. Йил охирида у амалдаги жаҳон чемпиони Доммаражу Гукешга қарши жаҳон тожи учун ўйнайди. Reuters маълумотига кўра, икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлиб, бу тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионлиги баҳсларидан бири бўлади.
Шу сабабли Global Chess League унга юқори даражадаги рақибларга қарши яна бир бор ўз тайёргарлигини синаб кўриш имконини беради.
Энди барча эътибор Синдаровга
Бенгалурудаги турнирда ўзбекистонлик гроссмейстер биринчи тахтада ўйнаши билан жамоанинг асосий натижаси учун катта масъулиятни ўз зиммасига олади.
5 сентябрдан бошланадиган Global Chess League Синдаров учун нафақат жамоавий ғалаба, балки жаҳон чемпионлиги олдидан муҳим шахмат синовларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…