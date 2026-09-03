Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...

·11·Спорт
Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров яна бир нуфузли шахмат мусобақасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади. У 5–13 сентябрь кунлари Ҳиндистоннинг Бенгалуру шаҳрида ўтказиладиган Tech Mahindra Global Chess League’нинг тўртинчи мавсумида FYERS American Gambits жамоаси сафида иштирок этади.

Бу сафар ҳамюртимиз жамоанинг оддий аъзоси эмас, балки Icon — биринчи тахтадаги асосий шахматчиси сифатида майдонга чиқади. Синдаровнинг жамоа етакчиси сифатидаги иштироки мусобақага бўлган қизиқишни янада оширмоқда.

Синдаров учун янги мақом

Global Chess League’нинг 2026 йилги мавсумида Синдаров FYERS American Gambits’нинг Icon ўйинчиси этиб белгиланган. Жамоа таркибида ундан ташқари Даниил Дубов, Ниҳал Сарин, Бибисара Ассаубаева, Сара Хадем ва Марк-Андриа Маурицци каби шахматчилар бор.

Жавоҳир Синдаров учун бу турнир биринчи тахтада жамоа етакчиси сифатида ўзини кўрсатиш учун муҳим имконият бўлади.

Global Chess League расмий маълумотларига кўра, ўзбекистонлик гроссмейстер ҳозирда жаҳон рейтингида 4-ўринда қайд этилган. Унинг GCLдаги аввалги иштироки давомида 10 та ғалаба, 11 та дуранг ва 6 та мағлубият қайд этилган.

Бенгалуруда шахмат юлдузлари йиғилади

Турнирда Синдаровдан ташқари жаҳон шахматининг бир қатор етакчилари ҳам иштирок этади. Улар орасида:

  • Магнус Карлсен;

  • Вишванатан Ананд;

  • Алиреза Фирузжа;

  • Ян Непомнящий;

  • Даниил Дубов;

  • Ниҳал Сарин бор.

Карлсен мусобақага қайтиб, Alpine APL Pipers жамоаси сафида иштирок этади. Унинг жамоаси 2025 йилги мавсум ғолиби ҳисобланади.

Мусобақа қандай форматда ўтказилади?

2026 йилги Global Chess League’да олтита франчайзинг жамоаси иштирок этади. Асосий босқичда жамоалар икки даврали тизимда ўзаро баҳс олиб боради.

Маълумот

Кўрсаткич

Мусобақа

Tech Mahindra Global Chess League

Мавсум

4-мавсум

Манзил

Бенгалуру, Ҳиндистон

Саналар

5–13 сентябрь

Жамоалар

6 та

Синдаров жамоаси

FYERS American Gambits

Синдаров мақоми

Icon, биринчи тахта

Мукофот жамғармаси

1 млн доллар

Мусобақанинг дастлабки босқичи 5–12 сентябрь кунлари ўтказилади. Энг яхши икки жамоа 13 сентябрь куни чемпионлик учун финалда баҳслашади. Умумий мукофот жамғармаси 1 миллион АҚШ долларини ташкил этади.

Нега бу турнир Синдаров учун муҳим?

Жавоҳир Синдаров учун Бенгалурудаги мусобақа оддий клуб турнири эмас. У бу йил шахмат карьерасидаги энг муҳим босқичлардан бирига яқинлашмоқда.

Синдаров 2026 йилги Кандидатлар турнирида ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионлиги учун баҳс олиб бориш ҳуқуқини қўлга киритган. Йил охирида у амалдаги жаҳон чемпиони Доммаражу Гукешга қарши жаҳон тожи учун ўйнайди. Reuters маълумотига кўра, икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлиб, бу тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионлиги баҳсларидан бири бўлади.

Шу сабабли Global Chess League унга юқори даражадаги рақибларга қарши яна бир бор ўз тайёргарлигини синаб кўриш имконини беради.

Энди барча эътибор Синдаровга

Бенгалурудаги турнирда ўзбекистонлик гроссмейстер биринчи тахтада ўйнаши билан жамоанинг асосий натижаси учун катта масъулиятни ўз зиммасига олади.

5 сентябрдан бошланадиган Global Chess League Синдаров учун нафақат жамоавий ғалаба, балки жаҳон чемпионлиги олдидан муҳим шахмат синовларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиЖозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиБугун, 15:31Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)