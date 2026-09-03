Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтди

·22·Спорт
Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтди

Таниқли мутахассис Анге Постекоглу Саудия Арабистонининг Ал Насср клубини бошқаришга ўтишида Криштиану Роналду билан ишлаш имконияти ҳал қилувчи омил бўлганини тан олди. Австралиялик мураббийнинг фикрича, португалиялик юлдуз билан ҳамкорлик қилиш унинг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бирига айланиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Ҳовие Гамес подкастига берган интервюсида 61 ёшли мутахассис июль ойида икки йиллик шартнома имзолаб, жамоада Хорхе Жезушнинг ўрнини эгаллагани ҳақида гапирди. Унга кўра, беш карра Олтин тўп соҳиби билан ишлаш таклифини рад этиб бўлмас эди, чунки ҳужумчи ҳозирда ўзининг фаолиятидаги 1000-гол маррасини забт этиш учун астойдил ҳаракат қилмоқда.

Тарихий шахслар билан ҳамкорлик

Фаолияти давомида дунёнинг кўплаб таниқли футболчилари билан ишлаган Постекоглу Ар-Риёд клубидаги янги ишини Криштиану Роналдунинг тарихий меросининг бир қисмига айланиш имконияти сифатида баҳоламоқда. унинг сўзларига кўра, бундай буюк инсонлар билан бирга ишлаш ҳар қандай мураббий учун катта шарафдир.

“Ўз фаолиятимга назар ташласам, бошқаларнинг муваффақият йўлида иштирок этганимдан бахтиёрман”, — дейди Постекоглу. У футболчилик даврида Ференк Пушкаш қўл остида тўп сургани, шунингдек, Австралия миллий жамоасида Тим Кейхилл ва Тоттенхемда Сон Хён Мин каби Осиё футболи афсоналари билан ишлаганини эсга олди.

Европадан ташқи чемпионатларга муносабат

Октябр ойида Ноттингем Форест клубидаги қисқа муддатли фаолиятидан сўнг ишсиз қолган мутахассисга ўнлаб клублардан таклифлар келиб тушганди. Бироқ у Яқин Шарққа кўчиб ўтишни фаолиятдаги ортга ташланган қадам деб ҳисобламаслигини қатъий таъкидлади.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, айрим мутахассислар Европадан ташқари чемпионатларни паст баҳолашига қарамамай, Постекоглу ҳеч қачон бундай стереотипларга берилмаган. Унинг фикрича, профессионал мураббий учун асосий эътибор ҳар доим янги чақирувлар ва буюк футболчилар билан ишлаш имкониятига қаратилиши керак.

Анге ПостекоглуКриштиану РоналдуАл НассрФутбол янгиликлариТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиЖозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиБугун, 15:31Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)