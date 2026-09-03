Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтди
Таниқли мутахассис Анге Постекоглу Саудия Арабистонининг Ал Насср клубини бошқаришга ўтишида Криштиану Роналду билан ишлаш имконияти ҳал қилувчи омил бўлганини тан олди. Австралиялик мураббийнинг фикрича, португалиялик юлдуз билан ҳамкорлик қилиш унинг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бирига айланиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Ҳовие Гамес подкастига берган интервюсида 61 ёшли мутахассис июль ойида икки йиллик шартнома имзолаб, жамоада Хорхе Жезушнинг ўрнини эгаллагани ҳақида гапирди. Унга кўра, беш карра Олтин тўп соҳиби билан ишлаш таклифини рад этиб бўлмас эди, чунки ҳужумчи ҳозирда ўзининг фаолиятидаги 1000-гол маррасини забт этиш учун астойдил ҳаракат қилмоқда.
Тарихий шахслар билан ҳамкорликФаолияти давомида дунёнинг кўплаб таниқли футболчилари билан ишлаган Постекоглу Ар-Риёд клубидаги янги ишини Криштиану Роналдунинг тарихий меросининг бир қисмига айланиш имконияти сифатида баҳоламоқда. унинг сўзларига кўра, бундай буюк инсонлар билан бирга ишлаш ҳар қандай мураббий учун катта шарафдир.
“Ўз фаолиятимга назар ташласам, бошқаларнинг муваффақият йўлида иштирок этганимдан бахтиёрман”, — дейди Постекоглу. У футболчилик даврида Ференк Пушкаш қўл остида тўп сургани, шунингдек, Австралия миллий жамоасида Тим Кейхилл ва Тоттенхемда Сон Хён Мин каби Осиё футболи афсоналари билан ишлаганини эсга олди.
Европадан ташқи чемпионатларга муносабатОктябр ойида Ноттингем Форест клубидаги қисқа муддатли фаолиятидан сўнг ишсиз қолган мутахассисга ўнлаб клублардан таклифлар келиб тушганди. Бироқ у Яқин Шарққа кўчиб ўтишни фаолиятдаги ортга ташланган қадам деб ҳисобламаслигини қатъий таъкидлади.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, айрим мутахассислар Европадан ташқари чемпионатларни паст баҳолашига қарамамай, Постекоглу ҳеч қачон бундай стереотипларга берилмаган. Унинг фикрича, профессионал мураббий учун асосий эътибор ҳар доим янги чақирувлар ва буюк футболчилар билан ишлаш имкониятига қаратилиши керак.
…