Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Австралиянинг ТУФФ Аустралиа компанияси Toyota RAV4 кроссовери учун мўлжалланган ўта мустаҳкам ҳимоя тўпламини тақдим этди.
- Ушбу янги конструксия автомобилни йўллардаги кутилмаган тўқнашувлардан, хусусан, Австралияда кенг тарқалган ёввойи ҳайвонлар билан боғлиқ ҳодисалардан ҳимоя қилади.
Австралиянинг ТУФФ Аустралиа тюнерлик компанияси охирги авлод Toyota RAV4 кроссовери учун мўлжалланган ўта мустаҳкам кучайтирилган кузов қисмларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги конструкция машинага нафақат ўзгача, янада тажовузкор кўриниш бағишлайди, балки амалда ҳам ҳайдовчиларга катта фойда келтириб, автомобилни йўллардаги кутилмаган тўқнашувлардан ҳимоя қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Австралия йўлларида ёввойи ҳайвонлар, хусусан, кенгурулар билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари тез-тез учраб туради ва бу ўта хавфлидир. Шу сабабли мамлакатда бундай махсус ҳимоя воситаларига талаб юқори бўлиб, улар нафақат мустақил компаниялар, балки автоишлаб чиқарувчилар томонидан ҳам завод опсияси сифатида таклиф этилади.
Мустаҳкам ҳимоя ва техник хусусиятларТақдим этилган ТУФФ Аллой Аэростйле Буллбар деб номланган флагман версия Toyota RAV4 кроссоверининг стандарт олд қисмидаги бампернинг салмоқли қисмини ўз ичига олади. Махсус қувурлардан ясалган каркас радиатор панжараси ва фарларни тўлиқ ўраб олиб, кутилмаган тўқнашув пайтида оптика, капот ҳамда совутиш тизими элементларининг бутунлигини таъминлайди.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу металл қисм ташқи кўринишидан оғир ва қўпол бўлса-да, автомобилнинг завод хавфсизлик тизимлари билан тўлиқ мос келади. Уни ўрнатиш жараёни ADAС мажмуасининг завод датчиклари ҳамда хавфсизлик ёстиқчаларининг ишлашига ҳеч қандай халал бермайди.
Қўшимча имкониятлар ва жиҳозлашХаридорларга ушбу конструкцияни қора рангдаги фактурали кукунсимон қоплама билан олиш имконияти берилади, гарчи компания бошқа дизайн вариантларини ҳам таклиф қилса-да. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи мазкур аксессуарни ўрнатиш машинанинг завод кафолатини бекор қилмаслигини маълум қилди.
Кучайтирилган бамперда қўшимча йўлтанламас жиҳозларини ўрнатиш учун махсус нуқталар ҳам назарда тутилган. Автомобил эгаси ўз хоҳишига кўра унга ёруғлик диодли прожекторлар, электр қулф ва ҳатто Австралиянинг олис ҳудудларида саёҳат қилишда жуда қўл келадиган УҲФ-радиостанция антеннасини ҳам бемалол ўрнатиши мумкин.
Мазкур Аэростйле Буллбар тўплами ҳозирги вақтда Toyota RAV4 автомобилининг ГХ ҳамда ГХЛ комплектацияларига мўлжалланган бўлиб, шаҳар ташқарисидаги қийин шароитларда ҳаракатланувчи ҳайвонлар билан тўқнашув хавфи юқори бўлган ҳудудлар учун ишончли ечим ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…