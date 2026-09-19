Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди

·7·Авто
Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралиянинг ТУФФ Аустралиа компанияси Toyota RAV4 кроссовери учун мўлжалланган ўта мустаҳкам ҳимоя тўпламини тақдим этди.
  • Ушбу янги конструксия автомобилни йўллардаги кутилмаган тўқнашувлардан, хусусан, Австралияда кенг тарқалган ёввойи ҳайвонлар билан боғлиқ ҳодисалардан ҳимоя қилади.

Австралиянинг ТУФФ Аустралиа тюнерлик компанияси охирги авлод Toyota RAV4 кроссовери учун мўлжалланган ўта мустаҳкам кучайтирилган кузов қисмларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги конструкция машинага нафақат ўзгача, янада тажовузкор кўриниш бағишлайди, балки амалда ҳам ҳайдовчиларга катта фойда келтириб, автомобилни йўллардаги кутилмаган тўқнашувлардан ҳимоя қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Австралия йўлларида ёввойи ҳайвонлар, хусусан, кенгурулар билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари тез-тез учраб туради ва бу ўта хавфлидир. Шу сабабли мамлакатда бундай махсус ҳимоя воситаларига талаб юқори бўлиб, улар нафақат мустақил компаниялар, балки автоишлаб чиқарувчилар томонидан ҳам завод опсияси сифатида таклиф этилади.

Мустаҳкам ҳимоя ва техник хусусиятлар

Тақдим этилган ТУФФ Аллой Аэростйле Буллбар деб номланган флагман версия Toyota RAV4 кроссоверининг стандарт олд қисмидаги бампернинг салмоқли қисмини ўз ичига олади. Махсус қувурлардан ясалган каркас радиатор панжараси ва фарларни тўлиқ ўраб олиб, кутилмаган тўқнашув пайтида оптика, капот ҳамда совутиш тизими элементларининг бутунлигини таъминлайди.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу металл қисм ташқи кўринишидан оғир ва қўпол бўлса-да, автомобилнинг завод хавфсизлик тизимлари билан тўлиқ мос келади. Уни ўрнатиш жараёни ADAС мажмуасининг завод датчиклари ҳамда хавфсизлик ёстиқчаларининг ишлашига ҳеч қандай халал бермайди.

Қўшимча имкониятлар ва жиҳозлаш

Харидорларга ушбу конструкцияни қора рангдаги фактурали кукунсимон қоплама билан олиш имконияти берилади, гарчи компания бошқа дизайн вариантларини ҳам таклиф қилса-да. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи мазкур аксессуарни ўрнатиш машинанинг завод кафолатини бекор қилмаслигини маълум қилди.

Кучайтирилган бамперда қўшимча йўлтанламас жиҳозларини ўрнатиш учун махсус нуқталар ҳам назарда тутилган. Автомобил эгаси ўз хоҳишига кўра унга ёруғлик диодли прожекторлар, электр қулф ва ҳатто Австралиянинг олис ҳудудларида саёҳат қилишда жуда қўл келадиган УҲФ-радиостанция антеннасини ҳам бемалол ўрнатиши мумкин.

Мазкур Аэростйле Буллбар тўплами ҳозирги вақтда Toyota RAV4 автомобилининг ГХ ҳамда ГХЛ комплектацияларига мўлжалланган бўлиб, шаҳар ташқарисидаги қийин шароитларда ҳаракатланувчи ҳайвонлар билан тўқнашув хавфи юқори бўлган ҳудудлар учун ишончли ечим ҳисобланади.

Toyota RAV4ТюнингАвстралияКроссоверАвтомобил хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Кеча, 21:28ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаКеча, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиКеча, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18.09, 17:01Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайди18.09, 16:56BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди17.09, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди