Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди
Миллатлар лигаси гуруҳ босқичида Испания ва Чехия терма жамоалари ўртасидаги учрашув Испаниянинг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Испанлар учрашувни фаол бошлаб, 6-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Ламин Ямал ўз номини таблога ёздирди.
35-дақиқада Родри Испаниянинг иккинчи голини урди. Шу тариқа биринчи бўлим якунига келиб испанлар 2:0 ҳисобида олдинда борди.
Танаффусдан кейин Чехия ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Иржи Слама 69-дақиқада гол уриб, жамоасига ўйинга қайтиш имкониятини берди.
Бироқ 85-дақиқада Чехия яна бир футболчисидан айрилди. Ладислав Крейчи қизил карточка олгач, чехлар учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказди.
Испания 89-дақиқада яна гол урди. Микель Мерино рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини расмийлаштирди.
Статистика ҳам испанларнинг устунлигини кўрсатди. Испания 16 марта зарба берган ва 9 марта дарвоза томон аниқ зарба йўллаган. Чехия эса 4 та зарбадан 3 тасини дарвоза томон йўллаган.
Испания 63 фоиз тўпга эгалик қилган, Чехияда бу кўрсаткич 37 фоиз бўлди. Испанлар 742 та пас амалга ошириб, 93 фоиз аниқликка эришган. Чехия футболчилари 288 та пас берган ва уларнинг 82 фоизи аниқ чиққан.
Испания 11 марта, Чехия 13 марта қоида бузган. Испанияда 1 та сариқ карточка қайд этилган бўлса, Чехия футболчилари 5 та сариқ ва 1 та қизил карточка олди. Бурчак зарбалари бўйича эса Испания 5:0 ҳисобида устун бўлди.
Изоҳлар 0
…