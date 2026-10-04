Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди

·6·Спорт
Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди

Миллатлар лигаси гуруҳ босқичида Испания ва Чехия терма жамоалари ўртасидаги учрашув Испаниянинг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Испанлар учрашувни фаол бошлаб, 6-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Ламин Ямал ўз номини таблога ёздирди.

35-дақиқада Родри Испаниянинг иккинчи голини урди. Шу тариқа биринчи бўлим якунига келиб испанлар 2:0 ҳисобида олдинда борди.

Танаффусдан кейин Чехия ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Иржи Слама 69-дақиқада гол уриб, жамоасига ўйинга қайтиш имкониятини берди.

Бироқ 85-дақиқада Чехия яна бир футболчисидан айрилди. Ладислав Крейчи қизил карточка олгач, чехлар учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказди.

Испания 89-дақиқада яна гол урди. Микель Мерино рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини расмийлаштирди.

Статистика ҳам испанларнинг устунлигини кўрсатди. Испания 16 марта зарба берган ва 9 марта дарвоза томон аниқ зарба йўллаган. Чехия эса 4 та зарбадан 3 тасини дарвоза томон йўллаган.

Испания 63 фоиз тўпга эгалик қилган, Чехияда бу кўрсаткич 37 фоиз бўлди. Испанлар 742 та пас амалга ошириб, 93 фоиз аниқликка эришган. Чехия футболчилари 288 та пас берган ва уларнинг 82 фоизи аниқ чиққан.

Испания 11 марта, Чехия 13 марта қоида бузган. Испанияда 1 та сариқ карточка қайд этилган бўлса, Чехия футболчилари 5 та сариқ ва 1 та қизил карточка олди. Бурчак зарбалари бўйича эса Испания 5:0 ҳисобида устун бўлди.

Миллатлар лигасиИспанияЧехияЛамин Ямал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинЛуис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинКеча 00:54Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Хосеп Мартинес: “Италия футболида салоҳият жуда юқори”Хосеп Мартинес: “Италия футболида салоҳият жуда юқори”2 октябр 12:39Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайдиГвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди30 сентябр 17:56Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди30 сентябр 09:19Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди