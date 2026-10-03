Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкин

·19·Спорт
Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте чехияликларга қарши ўйинда футболчилар саломатлиги ва зич тақвимни ҳисобга олган ҳолда таркибда ўзгаришлар қилишини истисно этмади.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа Миллатлар лигасида Англия ва Хорватия устидан қозонилган ғалабаларга қарамай, ҳар бир ўйинчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте зич тақвим ва футболчилар саломатлигини устувор вазифа деб билган ҳолда, чехияликларга қарши навбатдаги баҳсда асосий таркибда ротация қилиш эҳтимолини истисно этмади. Goal.com хабар беришича, жамоа ўз олдига қўйилган вазифаларни муваффақиятли бажариб келаётганига қараммай, мураббийлар штаби ҳар бир ўйинчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Испания терма жамоаси Миллатлар лигасидаги иштирокини ажойиб тарзда давом эттирмоқда. Ла Рожа сафарда Англия устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалаба қозонди ва Хорватия дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди. Шунга қарамай, Ферран Торреснинг жароҳат олиб сафдан чиққани ва ўйинлар орасидаги тикланиш вақти жуда қисқалиги мураббийнинг ҳақли хавотирларига сабаб бўлмоқда.

Зич тақвим ва футболчилар саломатлиги

Mundo Deportivo нашрининг келтиришича, Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида жорий мусобақа форматининг энг катта камчилиги дам олиш учун вақтнинг камлигида эканини таъкидлади. «Биз футболчининг соғлиғини биринчи ўринга қўямиз ва майдонга мутлақ мукаммал ҳолатдаги ўйинчини туширишни афзал кўрамиз», деди мураббий олдинда турган Чехия ҳамда 6-октабр куни Хорватияга қарши сафар ўйини олдидан.

Испанияликлар гуруҳ жадвалида олти очко билан яққол пешқадирлик қилмоқда. Англия ва Хорватия ҳисобида уч очкодан мавжуд бўлса, Чехия терма жамоаси ҳозирча очко жамғара олгани йўқ. Шундай қулай вазиятда ҳам мураббий ҳеч бир футболчи, жумладан, дарвозабонлар позицияси ҳам тўлиқ кафолатланмаганини билдириб, ҳар қандай чизиқда ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Ламин Ямалнинг ҳолати ва унинг жамоадаги роли

Жамоанинг ёш юлдузи Ламин Ямалнинг эртанги ўйиндан бошлаб майдонга тушиши ёки тушмаслиги мухлислар ва мутахассислар эътиборидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Барселона ҳужумчиси ўтган ўйинларда, хусусан, инглизлар дарвозасига гол уриб, хорватларга қарши баҳсда эса иккита гол ва битта ассист қайд этиб ўзининг ажойиб спорт формасида эканини исботлади.

Бироқ Де ла Фуенте ёш футболчининг старт таркибдаги ўрнини ҳозироқ кафолатламади. Мураббийнинг фикрича, Ямал ўйин давомида исталган дақиқада муҳим рол ўйнашга қодир. «У майдонни хоҳ бошидан, хоҳ 60 ёки 45-дақиқадан таркибга қўшилганидан қатъи назар, ҳар қандай вазиятда ҳам ўта муҳим футболчи ҳисобланади», дея қўшимча қилди Испания устози.

Мутахассис ёш вингернинг кундан-кунга улғайиб бораётгани, майдондаги ва унинг ташқарисидаги вазиятларни тўғри тушунишидан мамнуният билдирди. Испания терма жамоаси мураббийлар штаби олдинда турган учрашув учун энг муносиб таркибни ўйин куни ҳал қилишини ва жамоавий мувозанатни сақлаш энг муҳим вазифа эканини қайд этди.

Луис де ла ФуентеЛамин ЯмалИспанияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиЛамин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди30 сентябр 11:14Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди30 сентябр 09:19Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 01:56Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди26 сентябр 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди