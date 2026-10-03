Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте чехияликларга қарши ўйинда футболчилар саломатлиги ва зич тақвимни ҳисобга олган ҳолда таркибда ўзгаришлар қилишини истисно этмади.
- Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа Миллатлар лигасида Англия ва Хорватия устидан қозонилган ғалабаларга қарамай, ҳар бир ўйинчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте зич тақвим ва футболчилар саломатлигини устувор вазифа деб билган ҳолда, чехияликларга қарши навбатдаги баҳсда асосий таркибда ротация қилиш эҳтимолини истисно этмади. Goal.com хабар беришича, жамоа ўз олдига қўйилган вазифаларни муваффақиятли бажариб келаётганига қараммай, мураббийлар штаби ҳар бир ўйинчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Испания терма жамоаси Миллатлар лигасидаги иштирокини ажойиб тарзда давом эттирмоқда. Ла Рожа сафарда Англия устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалаба қозонди ва Хорватия дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди. Шунга қарамай, Ферран Торреснинг жароҳат олиб сафдан чиққани ва ўйинлар орасидаги тикланиш вақти жуда қисқалиги мураббийнинг ҳақли хавотирларига сабаб бўлмоқда.
Зич тақвим ва футболчилар саломатлигиMundo Deportivo нашрининг келтиришича, Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида жорий мусобақа форматининг энг катта камчилиги дам олиш учун вақтнинг камлигида эканини таъкидлади. «Биз футболчининг соғлиғини биринчи ўринга қўямиз ва майдонга мутлақ мукаммал ҳолатдаги ўйинчини туширишни афзал кўрамиз», деди мураббий олдинда турган Чехия ҳамда 6-октабр куни Хорватияга қарши сафар ўйини олдидан.
Испанияликлар гуруҳ жадвалида олти очко билан яққол пешқадирлик қилмоқда. Англия ва Хорватия ҳисобида уч очкодан мавжуд бўлса, Чехия терма жамоаси ҳозирча очко жамғара олгани йўқ. Шундай қулай вазиятда ҳам мураббий ҳеч бир футболчи, жумладан, дарвозабонлар позицияси ҳам тўлиқ кафолатланмаганини билдириб, ҳар қандай чизиқда ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Ламин Ямалнинг ҳолати ва унинг жамоадаги ролиЖамоанинг ёш юлдузи Ламин Ямалнинг эртанги ўйиндан бошлаб майдонга тушиши ёки тушмаслиги мухлислар ва мутахассислар эътиборидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Барселона ҳужумчиси ўтган ўйинларда, хусусан, инглизлар дарвозасига гол уриб, хорватларга қарши баҳсда эса иккита гол ва битта ассист қайд этиб ўзининг ажойиб спорт формасида эканини исботлади.
Бироқ Де ла Фуенте ёш футболчининг старт таркибдаги ўрнини ҳозироқ кафолатламади. Мураббийнинг фикрича, Ямал ўйин давомида исталган дақиқада муҳим рол ўйнашга қодир. «У майдонни хоҳ бошидан, хоҳ 60 ёки 45-дақиқадан таркибга қўшилганидан қатъи назар, ҳар қандай вазиятда ҳам ўта муҳим футболчи ҳисобланади», дея қўшимча қилди Испания устози.
Мутахассис ёш вингернинг кундан-кунга улғайиб бораётгани, майдондаги ва унинг ташқарисидаги вазиятларни тўғри тушунишидан мамнуният билдирди. Испания терма жамоаси мураббийлар штаби олдинда турган учрашув учун энг муносиб таркибни ўйин куни ҳал қилишини ва жамоавий мувозанатни сақлаш энг муҳим вазифа эканини қайд этди.
Изоҳлар 0
…