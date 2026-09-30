Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди

·9·Спорт
Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нико Уиляms ўз жамоадоши Ламин Ямалнинг "Олтин тўп" совринига муносиб эканлигини таъкидлади.
  • Севиляда Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Уиляms Ямалнинг ўйинини бутун дунё эътироф этиши кераклигини қайд этди.
  • Ямал ушбу ўйинда иккита гол уриб, бир голга ассистентлик қилди.

Испания терма жамоасининг истеъдодли қанот ҳужумчиси Нико Уиляms ўз жамоадоши Ламин Ямалнинг жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин — “Олтин тўп”га бўлган имкониятларини юқори баҳолади. Севиляда Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг футболчи ёш иқтидор эгасининг ҳаракатлари бутун дунё эътирофига лойиҳа эканини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашри хабар беришига кўра, Миллатлар лигаси доирасидаги Хорватияга қарши баҳсда Испания терма жамоаси рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритди. Ушбу учрашувда Ламин Ямал иккита гол муаллифи бўлиш билан бирга, яна бир голга ҳаммуаллифлик қилди. Ўйин якунида эса Нико Уильямснинг ўзи ҳам чиройли зарба билан ҳисобни йириклаштириб, жамоасининг ишончли ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

Учрашувдан кейинги суҳбатда Нико Уиляms журналистларнинг саволларига жавоб бераркан, Ямалнинг ҳозирги кундаги даражасига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, футболни тушунадиган ва бу ўйинни севадиган ҳар бир инсон Ламин Ямал бугунги кунда дунёнинг энг яхши ўйинчиси эканини тан олиши керак.

Юлдузли мавсум ва рекордлар

Ямалнинг клуб ва терма жамоадаги барқарор ҳамда ёрқин ўйини мухлислар ва мутахассислар ўртасида “Олтин тўп” учун асосий даъвогарлардан бири сифатидаги муҳокамаларни яна-да қиздирди. 19 ёшли футболчи ўтган мавсумдаги натижалари билан бир қаторда, Испания Суперкубоги ва бошқа нуфузли совринларни қўлга киритишда бош ролни ўйнади.

Ўтган йили ушбу нуфузли рейтингда иккинчи ўринни эгаллаган ёш иқтидор эгаси бу сафар Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби жаҳон футболининг етакчи юлдузлари билан бир қаторда асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда. Унинг кўрсатган ўйинлари нафақат Испанияда, балки халқаро миқёсда ҳам катта эътирофга сазовор бўлмоқда.

Мағлубиятсиз серия ва келгуси режалар

Севилядаги ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг мағлубиятсиз сериясини нақд 40 та ўйинга етказди ва Луис де ла Фуенте шогирдларининг Миллатлар лигаси А гуруҳи 3-квартетида пешқадамлигини мустаҳкамлади. Испания терма жамоаси навбатдаги учрашувларни Чехия ва Хорватияга қарши ўтказиши режалаштирилган.

Ҳозирги вақтда овоз бериш жараёнлари якунига етган бўлиб, Ламин Ямал ва бошқа номзодлар 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали тақдирлаш маросимини интиқлик билан кутмоқдалар. Ушбу кечада дунёнинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинади.

Ламин ЯмалНико УиляmsОлтин тўпИспанияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиБугун 09:19Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун 01:56Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди26 сентябр 13:34Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал 26 сентябр 15:29Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Ламин Ямал Уемблида Англия дарвозасига тезкор гол урдиЛамин Ямал Уемблида Англия дарвозасига тезкор гол урди27 сентябр 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди