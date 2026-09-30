Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нико Уиляms ўз жамоадоши Ламин Ямалнинг "Олтин тўп" совринига муносиб эканлигини таъкидлади.
- Севиляда Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Уиляms Ямалнинг ўйинини бутун дунё эътироф этиши кераклигини қайд этди.
- Ямал ушбу ўйинда иккита гол уриб, бир голга ассистентлик қилди.
Испания терма жамоасининг истеъдодли қанот ҳужумчиси Нико Уиляms ўз жамоадоши Ламин Ямалнинг жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин — “Олтин тўп”га бўлган имкониятларини юқори баҳолади. Севиляда Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг футболчи ёш иқтидор эгасининг ҳаракатлари бутун дунё эътирофига лойиҳа эканини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашри хабар беришига кўра, Миллатлар лигаси доирасидаги Хорватияга қарши баҳсда Испания терма жамоаси рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритди. Ушбу учрашувда Ламин Ямал иккита гол муаллифи бўлиш билан бирга, яна бир голга ҳаммуаллифлик қилди. Ўйин якунида эса Нико Уильямснинг ўзи ҳам чиройли зарба билан ҳисобни йириклаштириб, жамоасининг ишончли ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Учрашувдан кейинги суҳбатда Нико Уиляms журналистларнинг саволларига жавоб бераркан, Ямалнинг ҳозирги кундаги даражасига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, футболни тушунадиган ва бу ўйинни севадиган ҳар бир инсон Ламин Ямал бугунги кунда дунёнинг энг яхши ўйинчиси эканини тан олиши керак.
Юлдузли мавсум ва рекордларЯмалнинг клуб ва терма жамоадаги барқарор ҳамда ёрқин ўйини мухлислар ва мутахассислар ўртасида “Олтин тўп” учун асосий даъвогарлардан бири сифатидаги муҳокамаларни яна-да қиздирди. 19 ёшли футболчи ўтган мавсумдаги натижалари билан бир қаторда, Испания Суперкубоги ва бошқа нуфузли совринларни қўлга киритишда бош ролни ўйнади.
Ўтган йили ушбу нуфузли рейтингда иккинчи ўринни эгаллаган ёш иқтидор эгаси бу сафар Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби жаҳон футболининг етакчи юлдузлари билан бир қаторда асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда. Унинг кўрсатган ўйинлари нафақат Испанияда, балки халқаро миқёсда ҳам катта эътирофга сазовор бўлмоқда.
Мағлубиятсиз серия ва келгуси режаларСевилядаги ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг мағлубиятсиз сериясини нақд 40 та ўйинга етказди ва Луис де ла Фуенте шогирдларининг Миллатлар лигаси А гуруҳи 3-квартетида пешқадамлигини мустаҳкамлади. Испания терма жамоаси навбатдаги учрашувларни Чехия ва Хорватияга қарши ўтказиши режалаштирилган.
Ҳозирги вақтда овоз бериш жараёнлари якунига етган бўлиб, Ламин Ямал ва бошқа номзодлар 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали тақдирлаш маросимини интиқлик билан кутмоқдалар. Ушбу кечада дунёнинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинади.
Изоҳлар 0
…