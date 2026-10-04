Луис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқда

·11·Спорт
Луис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ёш футболчи Ламин Ямалнинг ўйинини юқори баҳолаб, уни чинакам афсонага айланиш йўлида эканини таъкидлади.
  • Миллатлар лигасида Чехия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Ямал ўйиннинг бошидаёқ гол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Чехия устидан қозонилган ғалабадан сўнг ёш қанот ҳужумчиси Ламин Ямалнинг ўйинига юқори баҳо берди. Мутахассиснинг фикрича, истиқболли футболчи ўзининг ёрқин ҳаракатлари билан чинакам афсона мақомига эришиш йўлидан дадил бормоқда. Миллатлар лигаси доирасидаги баҳсдаиспанияликлар рақиб дарвозасига учта гол киритиб, гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлаб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Овиедо шаҳрида бўлиб ўтган учрашув Испания терма жамоасининг тўлиқ устунлигида ўтди. Ўйиннинг бошидаёқ Ламин Ямал ўзининг одатдаги услубида чиройли зарба йўллаб, ҳисобни очди. Шундан сўнг Родри ва Микел Мерино киритган тўплар жамоага навбатдаги муҳим уч очкони тақдим этди. Мазкур ғалабадан кейин Испания 3-гуруҳда тўққиз очко билан биринчи ўринни эгаллаб турибди.

Ламин Ямалнинг барқарор ўйини ва жамоавий руҳ

Goal.com хабар беришича, Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида ўн тўққиз ёшли футболчининг жадал ривожланишидан ҳайратда эканини яширмаган. Мураббий Ямал мамлакат терма жамоасининг тажовузкор ва юқори энергияга асосланган тактик ўйин услубини мукаммал намоён этаётганини алоҳида таъкидлади. Шунингдек, унинг рақиблар ҳимоясини ёриб ўтишдаги ўзига хос маҳорати бутун жамоага ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Испания устози ёш юлдузнинг сўнгги учта халқаро ўйинда кетма-кет биринчилардан бўлиб гол ургани унинг улғайиб бораётганидан далолат беришини қайд этди. "У бизни ҳайратдан тўхтатмаяпти. Унда улкан истеъдод бор ва у улкан қадамлар билан ўсмоқда", деди Де ла Фуенте ўз сўзида. Мураббийнинг фикрича, Ямалнинг эрта урилган голлари бутун жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи ва ҳар бир учрашувни биринчи дақиқалардан ўз назоратига олиш истагини яққол кўрсатиб турибди.

Хорватия билан бўлажак баҳс олдидан огоҳлантириш

Муваффақиятли натижаларга қарамай, Испания терма жамоаси бош мураббийи келгуси ўйинлар олдидан шогирдларини ҳушёрликка чақирди. Хусусан, Англия терма жамоасидан учралган йирик мағлубиятдан сўнг Хорватия жамоаси ўзига келишга ҳаракат қилиши ва уларнинг ғурури жароҳатлангани таъкидланди. Де ла Фуенте бўлажак рақиб жиддий қаршилик кўрсатишини тахмин қилиб, ўйинчиларга эҳтиёткор бўлишни уқтирди.

Ҳозирги вақтда Испания терма жамоаси ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил қадам ташламоқда. Жамоанинг ҳужумкор ўйини ва ёш истеъдод эгаларининг кашф этилиши мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Олдинда турган беллашувлар эса испанияликлар учун нафақат очколар, балки халқаро майдондаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун навбатдаги синов бўлади.

Ламин ЯмалЛуис де ла ФуентеИспанияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинЛуис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинКеча 00:54Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиЛамин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди30 сентябр 11:14Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиИспания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиБугун 01:46Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди30 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди