Луис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ёш футболчи Ламин Ямалнинг ўйинини юқори баҳолаб, уни чинакам афсонага айланиш йўлида эканини таъкидлади.
- Миллатлар лигасида Чехия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Ямал ўйиннинг бошидаёқ гол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Чехия устидан қозонилган ғалабадан сўнг ёш қанот ҳужумчиси Ламин Ямалнинг ўйинига юқори баҳо берди. Мутахассиснинг фикрича, истиқболли футболчи ўзининг ёрқин ҳаракатлари билан чинакам афсона мақомига эришиш йўлидан дадил бормоқда. Миллатлар лигаси доирасидаги баҳсдаиспанияликлар рақиб дарвозасига учта гол киритиб, гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлаб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Овиедо шаҳрида бўлиб ўтган учрашув Испания терма жамоасининг тўлиқ устунлигида ўтди. Ўйиннинг бошидаёқ Ламин Ямал ўзининг одатдаги услубида чиройли зарба йўллаб, ҳисобни очди. Шундан сўнг Родри ва Микел Мерино киритган тўплар жамоага навбатдаги муҳим уч очкони тақдим этди. Мазкур ғалабадан кейин Испания 3-гуруҳда тўққиз очко билан биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Ламин Ямалнинг барқарор ўйини ва жамоавий руҳGoal.com хабар беришича, Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида ўн тўққиз ёшли футболчининг жадал ривожланишидан ҳайратда эканини яширмаган. Мураббий Ямал мамлакат терма жамоасининг тажовузкор ва юқори энергияга асосланган тактик ўйин услубини мукаммал намоён этаётганини алоҳида таъкидлади. Шунингдек, унинг рақиблар ҳимоясини ёриб ўтишдаги ўзига хос маҳорати бутун жамоага ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Испания устози ёш юлдузнинг сўнгги учта халқаро ўйинда кетма-кет биринчилардан бўлиб гол ургани унинг улғайиб бораётганидан далолат беришини қайд этди. "У бизни ҳайратдан тўхтатмаяпти. Унда улкан истеъдод бор ва у улкан қадамлар билан ўсмоқда", деди Де ла Фуенте ўз сўзида. Мураббийнинг фикрича, Ямалнинг эрта урилган голлари бутун жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи ва ҳар бир учрашувни биринчи дақиқалардан ўз назоратига олиш истагини яққол кўрсатиб турибди.
Хорватия билан бўлажак баҳс олдидан огоҳлантиришМуваффақиятли натижаларга қарамай, Испания терма жамоаси бош мураббийи келгуси ўйинлар олдидан шогирдларини ҳушёрликка чақирди. Хусусан, Англия терма жамоасидан учралган йирик мағлубиятдан сўнг Хорватия жамоаси ўзига келишга ҳаракат қилиши ва уларнинг ғурури жароҳатлангани таъкидланди. Де ла Фуенте бўлажак рақиб жиддий қаршилик кўрсатишини тахмин қилиб, ўйинчиларга эҳтиёткор бўлишни уқтирди.
Ҳозирги вақтда Испания терма жамоаси ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил қадам ташламоқда. Жамоанинг ҳужумкор ўйини ва ёш истеъдод эгаларининг кашф этилиши мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Олдинда турган беллашувлар эса испанияликлар учун нафақат очколар, балки халқаро майдондаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун навбатдаги синов бўлади.
Изоҳлар 0
…