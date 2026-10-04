Испания Чемпионатлар лигасида Чехияни мағлуб этди

·23·Спорт
Испания Чемпионатлар лигасида Чехияни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UEFA Миллатлар лигаси доирасида Испания ўз майдонида Чехияни 3:1 ҳисобида мағлуб етиб, гуруҳдаги мағлубияциз сериясини давом еттирди.
  • Испания терма жамоаси сафида Ламине Ямал 6-дақиқада ҳисобни очди, Родри 35-дақиқада иккинчи голни урди, Микел Мерино эса ўйин охирида учинчи голни киритди.
  • Чехия терма жамоаси сафида Жири Слама 69-дақиқада ягона голга муаллифлик қилди.

UEFA Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган навбатдаги тур баҳсида Испания терма жамоаси ўз майдонида Чехия термасини қабул қилиб, ишончли ғалаба қозонди. Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа учрашув давомида яққол устунлик намойиш этиб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди ва гуруҳдаги ўзининг мағлубиятсиз сериясини давом эттирди. Овиедо шаҳридаги стадионда кечган мазкур баҳс мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Испания учрашув дебютидаёқ ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишга киришди. Ўйиннинг атиги 6-дақиқасида Дани Олмонинг ажойиб узатмасидан сўнг юлдузли иқтидор эгаси Ламине Ямал рақиб дарвозасини ишғол қилди ва ҳисобни очди. Дастлабки дақиқалардан бошлаб майдонда яққол устунликка эришган испанияликлар чехияликларга тўпни деярли беришмади.

Майдондаги тактик устунлик ва Родри Голи

Биринчи бўлим якунига қадар Испания ўз устунлигини яна бир бор намойиш этди. Майдон марказида тўлиқ назорат ўрнатган мезбонлар 35-дақиқада иккинчи голни уришди. Ҳар доимгидек ўзининг аниқ ҳаракатлари билан ажралиб турган Родри навбатдаги чиройли зарбаси билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва танаффусга қулай устунлик билан чиқиб кетди.

Иккинчи бўлимда Испания биринчи бўлимдаги каби кескинликни бироз пасайтирган бўлса-да, ўйин темпини ўз қўлида сақлаб қолди. Бироқ, 69-дақиқада чехияликлар кутилмаганда жавоб қайтаришди — Жири Слама аниқ зарба бериб, фарқни қисқартирди ва ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди. Ушбу гол ўйинга бироз интригани қайтаргандек бўлди.

Якуний нуқта ва ғалабанинг сақланиб қолиши

Ўтказиб юборилган голдан кейин Испания терма жамоаси ўйинни яна тўлиқ назоратга олди. Статистика шуни кўрсатдики, испанийлар учрашув давомида 69% тўп назоратига эга бўлиб, 766 та муваффақиятли узатмани амалга оширган. Ўйин охирларига келиб чехияликлар ҳисобни тенглаштиришга уринишди, бироқ Ладислав Крежси иккинчи сариқ карточка туфайли майдондан четлатилди.

Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда захирадан майдонга тушган Микел Мерино 89-дақиқада учинчи голни уриб, учрашувдаги барча саволарга нуқта қўйди. Шу тариқа, Испания терма жамоаси 3:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди ва Миллатлар лигасининг 3-гуруҳида пешқадамликни мустаҳкамлаб, ўзининг мукаммал сериясини давом эттирмоқда.

ИспанияЧехияМиллатлар лигасиЛамине ЯмалРодри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UEFA Миллатлар лигаси: Испания Чехия устидан ғалаба қозондиUEFA Миллатлар лигаси: Испания Чехия устидан ғалаба қозондиБугун 01:55Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиИспания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиБугун 01:46Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайдиГвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди30 сентябр 17:56Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 01:56Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилди18 август 23:31Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинЛуис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинКеча 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди