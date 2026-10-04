Испания Чемпионатлар лигасида Чехияни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UEFA Миллатлар лигаси доирасида Испания ўз майдонида Чехияни 3:1 ҳисобида мағлуб етиб, гуруҳдаги мағлубияциз сериясини давом еттирди.
- Испания терма жамоаси сафида Ламине Ямал 6-дақиқада ҳисобни очди, Родри 35-дақиқада иккинчи голни урди, Микел Мерино эса ўйин охирида учинчи голни киритди.
- Чехия терма жамоаси сафида Жири Слама 69-дақиқада ягона голга муаллифлик қилди.
UEFA Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган навбатдаги тур баҳсида Испания терма жамоаси ўз майдонида Чехия термасини қабул қилиб, ишончли ғалаба қозонди. Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа учрашув давомида яққол устунлик намойиш этиб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди ва гуруҳдаги ўзининг мағлубиятсиз сериясини давом эттирди. Овиедо шаҳридаги стадионда кечган мазкур баҳс мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Испания учрашув дебютидаёқ ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишга киришди. Ўйиннинг атиги 6-дақиқасида Дани Олмонинг ажойиб узатмасидан сўнг юлдузли иқтидор эгаси Ламине Ямал рақиб дарвозасини ишғол қилди ва ҳисобни очди. Дастлабки дақиқалардан бошлаб майдонда яққол устунликка эришган испанияликлар чехияликларга тўпни деярли беришмади.
Майдондаги тактик устунлик ва Родри ГолиБиринчи бўлим якунига қадар Испания ўз устунлигини яна бир бор намойиш этди. Майдон марказида тўлиқ назорат ўрнатган мезбонлар 35-дақиқада иккинчи голни уришди. Ҳар доимгидек ўзининг аниқ ҳаракатлари билан ажралиб турган Родри навбатдаги чиройли зарбаси билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва танаффусга қулай устунлик билан чиқиб кетди.
Иккинчи бўлимда Испания биринчи бўлимдаги каби кескинликни бироз пасайтирган бўлса-да, ўйин темпини ўз қўлида сақлаб қолди. Бироқ, 69-дақиқада чехияликлар кутилмаганда жавоб қайтаришди — Жири Слама аниқ зарба бериб, фарқни қисқартирди ва ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди. Ушбу гол ўйинга бироз интригани қайтаргандек бўлди.
Якуний нуқта ва ғалабанинг сақланиб қолишиЎтказиб юборилган голдан кейин Испания терма жамоаси ўйинни яна тўлиқ назоратга олди. Статистика шуни кўрсатдики, испанийлар учрашув давомида 69% тўп назоратига эга бўлиб, 766 та муваффақиятли узатмани амалга оширган. Ўйин охирларига келиб чехияликлар ҳисобни тенглаштиришга уринишди, бироқ Ладислав Крежси иккинчи сариқ карточка туфайли майдондан четлатилди.
Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда захирадан майдонга тушган Микел Мерино 89-дақиқада учинчи голни уриб, учрашувдаги барча саволарга нуқта қўйди. Шу тариқа, Испания терма жамоаси 3:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди ва Миллатлар лигасининг 3-гуруҳида пешқадамликни мустаҳкамлаб, ўзининг мукаммал сериясини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…