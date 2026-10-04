UEFA Миллатлар лигаси: Испания Чехия устидан ғалаба қозонди

·17·Спорт
UEFA Миллатлар лигаси: Испания Чехия устидан ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси UEFA Миллатлар лигасининг 3-гуруҳида Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўзининг юз фоизлик натижасини сақлаб қолди.
  • Ламине Ямал 6-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Родри биринчи бўлим охирида устунликни оширди.
  • Чехия 69-дақиқада Жири Слама томонидан урилган гол билан ҳисобни қисқартирган бўлса-да, Микел Мерино ўйин охирида учинчи голни уриб, Испаниянинг ғалабасини таъминлади.

Испания терма жамоаси 2026/27 йилги мавсумдаги UEFA Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичини ажойиб тарзда давом эттирмоқда. Овиедо шаҳридаги «Эстадио Карлос Тартиере» стадионида кечган баҳсда амалдаги рақиблар Чехия терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг ўйинлардаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолди. Goal.com хабар беришича, ушбу ғалаба Испанияга 3 очкони тақдим этиб, уларни 3 очконалик фарқ билан 3-гуруҳ етакчисига айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин майдон эгаларининг яққол устунлиги остида бошланди. Дани Олмонинг ажойиб узатмасидан сўнг, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал 6-дақиқадаёқ чап оёғи билан тўпни дарвозенинг юқори бурчагига аниқ йўллаб, ҳисобни очди. Испанияликлар босимни тўхтатмай, биринчи бўлим охирларига келиб устунликни янада мустаҳкамлашга муваффақ бўлишди.

Родри ва Ямалнинг голлари Испанияга устунлик берди

Биринчи бўлим якунланишига яқин, аниқроғи 35-дақиқада Родри жарима майдони марказидан ўнг оёқда кучли ва аниқ зарба йўллади. Чехия дарвозабони Антонин Кинскй бу зарба олдидан ожиз қолди ва ҳисоб 2:0 кўринишини олди. Ушбу гол стадионга йиғилган мухлисларга катта қувонч улашиб, испанияликларнинг танаффусга қадар қулай устунликка эга чиқишини таъминлади.

Шунга қарамай, чехияликлар танаффусдан кейин майдонга бошқача кайфиятда чиқишди ва ўйинда интригани тиклашга ҳаракат қилишди. 69-дақиқада Адам Ҳлозекнинг узатмасидан сўнг, Жири Слама тезкор қарши ҳужумни гол билан якунлаб, ҳисобни қисқартирди – 2:1. Шундан сўнг Чехия жамоаси мувозанатни тиклаш учун фаоллашди ва дарвозабон Давид Раяни бир неча бор қийин вазиятларга солиб қўйди.

Гуруҳдаги вазият ва қуйи ўриндаги жамоалар тақдири

Меймонлар ўйин охиригача ҳисобни тенглаштиришга уринишган бўлса-да, охирги дақиқаларда Испания ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлига олди. Учрашув якунланишига бир дақиқа қолганида, захирадан майдонга тушган Микел Мерино тезкор қарши ҳужумдан унумли фойдаланиб, учинчи голни урди ва ўйин тақдирини узил-кесил ҳал қилди. Натижада учрашув 3:1 ҳисобида Испаниянинг ғалабаси билан якунланди.

Ушбу мағлубиятдан сўнг Чехия терма жамоаси 3-гуруҳда кетма-кет учинчи бор мағлубиятга учради ва бирорта ҳам очко жамғармасдан жадвалнинг сўнгги поғонасида қолди. Жамоа ҳозирда қуйи дивизионга тушиб қолиш хавфи остида турибди. Испания эса учта ўйиндан кейин 9 очко тўплаб, иккинчи ўриндаги Англиядан уч очко олдинда бормоқда, Хорватия эса 3 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди.

ИспанияЧехияUEFA Миллатлар лигасиЛамине ЯмалРодри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этдиUEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди30 сентябр 02:35Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиМартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди23 сентябр 21:14Испания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиИспания Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозондиБугун 01:46Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилди18 август 23:31Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?15 сентябр 13:51Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирЛамин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдир15 сентябр 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди