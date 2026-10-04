UEFA Миллатлар лигаси: Испания Чехия устидан ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси UEFA Миллатлар лигасининг 3-гуруҳида Чехия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўзининг юз фоизлик натижасини сақлаб қолди.
- Ламине Ямал 6-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Родри биринчи бўлим охирида устунликни оширди.
- Чехия 69-дақиқада Жири Слама томонидан урилган гол билан ҳисобни қисқартирган бўлса-да, Микел Мерино ўйин охирида учинчи голни уриб, Испаниянинг ғалабасини таъминлади.
Испания терма жамоаси 2026/27 йилги мавсумдаги UEFA Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичини ажойиб тарзда давом эттирмоқда. Овиедо шаҳридаги «Эстадио Карлос Тартиере» стадионида кечган баҳсда амалдаги рақиблар Чехия терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг ўйинлардаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолди. Goal.com хабар беришича, ушбу ғалаба Испанияга 3 очкони тақдим этиб, уларни 3 очконалик фарқ билан 3-гуруҳ етакчисига айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин майдон эгаларининг яққол устунлиги остида бошланди. Дани Олмонинг ажойиб узатмасидан сўнг, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал 6-дақиқадаёқ чап оёғи билан тўпни дарвозенинг юқори бурчагига аниқ йўллаб, ҳисобни очди. Испанияликлар босимни тўхтатмай, биринчи бўлим охирларига келиб устунликни янада мустаҳкамлашга муваффақ бўлишди.
Родри ва Ямалнинг голлари Испанияга устунлик бердиБиринчи бўлим якунланишига яқин, аниқроғи 35-дақиқада Родри жарима майдони марказидан ўнг оёқда кучли ва аниқ зарба йўллади. Чехия дарвозабони Антонин Кинскй бу зарба олдидан ожиз қолди ва ҳисоб 2:0 кўринишини олди. Ушбу гол стадионга йиғилган мухлисларга катта қувонч улашиб, испанияликларнинг танаффусга қадар қулай устунликка эга чиқишини таъминлади.
Шунга қарамай, чехияликлар танаффусдан кейин майдонга бошқача кайфиятда чиқишди ва ўйинда интригани тиклашга ҳаракат қилишди. 69-дақиқада Адам Ҳлозекнинг узатмасидан сўнг, Жири Слама тезкор қарши ҳужумни гол билан якунлаб, ҳисобни қисқартирди – 2:1. Шундан сўнг Чехия жамоаси мувозанатни тиклаш учун фаоллашди ва дарвозабон Давид Раяни бир неча бор қийин вазиятларга солиб қўйди.
Гуруҳдаги вазият ва қуйи ўриндаги жамоалар тақдириМеймонлар ўйин охиригача ҳисобни тенглаштиришга уринишган бўлса-да, охирги дақиқаларда Испания ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлига олди. Учрашув якунланишига бир дақиқа қолганида, захирадан майдонга тушган Микел Мерино тезкор қарши ҳужумдан унумли фойдаланиб, учинчи голни урди ва ўйин тақдирини узил-кесил ҳал қилди. Натижада учрашув 3:1 ҳисобида Испаниянинг ғалабаси билан якунланди.
Ушбу мағлубиятдан сўнг Чехия терма жамоаси 3-гуруҳда кетма-кет учинчи бор мағлубиятга учради ва бирорта ҳам очко жамғармасдан жадвалнинг сўнгги поғонасида қолди. Жамоа ҳозирда қуйи дивизионга тушиб қолиш хавфи остида турибди. Испания эса учта ўйиндан кейин 9 очко тўплаб, иккинчи ўриндаги Англиядан уч очко олдинда бормоқда, Хорватия эса 3 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди.
Изоҳлар 0
…