UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди

·13·Спорт
UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UEFA Миллатлар лигаси доирасидаги ўйиннинг 4:1 ҳисобидаги ғалабаси билан Испания 3-гуруҳда яққол пешқадам бўлди.
  • Севиля шаҳрида ўтган баҳсда Ламине Ямал ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди ва учрашувда иккита гол урди.
  • Марк Пубилл ва Нико Виллиаms ҳам Испания терма жамоаси сафида гол уришга муваффақ бўлишди.

UEFA Миллатлар лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувда Испания терма жамоаси ўз майдонида Хорватияни йирик 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Севиля шаҳридаги «Эстадио Ramон Санчез-Пизжуан» стадионида кечган баҳсда Луис де ла Фуенте шогирдлари рақибига деярли имкон қолдирмади ва гуруҳдаги устунлигини яққол намоён этди. Ушбу ғалаба Испания жамоасининг 3-гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ламине Ямалнинг ёрқин ўйини ва тезкор голлар

Goal.com нашри хабар беришича, ўйин майдонидаги энг ёрқин намойишни ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал тақдим этди ва учрашувда энг юқори баҳога лойиқ кўрилди. Майдон эгалари беллашувнинг дастлабки дақиқаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи дақиқадаёқ Алекс Баена узатган тўпни Ламине Ямал дарвозага йўллаб, испанларни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг ҳам испанлар ҳужумларни тўхтатмади.

Бироқ хорватлар ҳам бўш келишмади. Учрашувнинг 28-дақиқасида Иван Перисичнинг қанотдан амалга оширган ажойиб узатмасидан кейин Дион Дрена Белжо боши билан гол уриб, мувозанатни тиклади ва мезбон мухлисларни бироз жим қилиб қўйди. Шунга қарамай, Луис де ла Фуенте шогирдларининг жавоби жуда тез ва қатъий бўлди.

Иккинчи бўлимдаги тўлиқ устунлик

Ўтказиб юборилган голдан атиги уч дақиқа ўтиб, Марк Пубилл Испанияни яна олдинга олиб чиқди. У Ламине Ямалнинг бурчакдан узатган тўпини бош билан дарвозага жойлаб, танаффусга 2:1 ҳисобида устун чиқишни таъминлади. Иккинчи бўлимда майдон эгалари 63.7 фоиз тўп назоратини ўрнатиб, хорватлар ярим ҳимоясини бутунлай чигал вазиятга солиб қўйишди.

Учрашувнинг 60-дақиқасидан сўнг Ламине Ямал ўзининг учрашувдаги иккинчи голини киритди. Ўйин охирига келиб эса захирадан майдонга тушган Нико Виллиаms якуний ҳисобни ўрнатди ва хорватлар дарвозасига тўртинчи тўпни киритди. Ҳимоя чизиғидаги тартиб ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари Хорватия терма жамоасига иккинчи бўлимда фақат иккита аниқ зарба бериш имконини холос қолдирди, холос.

ИспанияХорватияЛамине ЯмалUEFA Миллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун 01:56Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиМартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди23 сентябр 21:14Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиКеча 11:12Иван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтдиИван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтди28 сентябр 10:53Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқда12 август 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди