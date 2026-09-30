UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UEFA Миллатлар лигаси доирасидаги ўйиннинг 4:1 ҳисобидаги ғалабаси билан Испания 3-гуруҳда яққол пешқадам бўлди.
- Севиля шаҳрида ўтган баҳсда Ламине Ямал ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди ва учрашувда иккита гол урди.
- Марк Пубилл ва Нико Виллиаms ҳам Испания терма жамоаси сафида гол уришга муваффақ бўлишди.
UEFA Миллатлар лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувда Испания терма жамоаси ўз майдонида Хорватияни йирик 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Севиля шаҳридаги «Эстадио Ramон Санчез-Пизжуан» стадионида кечган баҳсда Луис де ла Фуенте шогирдлари рақибига деярли имкон қолдирмади ва гуруҳдаги устунлигини яққол намоён этди. Ушбу ғалаба Испания жамоасининг 3-гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ламине Ямалнинг ёрқин ўйини ва тезкор голларGoal.com нашри хабар беришича, ўйин майдонидаги энг ёрқин намойишни ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал тақдим этди ва учрашувда энг юқори баҳога лойиқ кўрилди. Майдон эгалари беллашувнинг дастлабки дақиқаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи дақиқадаёқ Алекс Баена узатган тўпни Ламине Ямал дарвозага йўллаб, испанларни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг ҳам испанлар ҳужумларни тўхтатмади.
Бироқ хорватлар ҳам бўш келишмади. Учрашувнинг 28-дақиқасида Иван Перисичнинг қанотдан амалга оширган ажойиб узатмасидан кейин Дион Дрена Белжо боши билан гол уриб, мувозанатни тиклади ва мезбон мухлисларни бироз жим қилиб қўйди. Шунга қарамай, Луис де ла Фуенте шогирдларининг жавоби жуда тез ва қатъий бўлди.
Иккинчи бўлимдаги тўлиқ устунликЎтказиб юборилган голдан атиги уч дақиқа ўтиб, Марк Пубилл Испанияни яна олдинга олиб чиқди. У Ламине Ямалнинг бурчакдан узатган тўпини бош билан дарвозага жойлаб, танаффусга 2:1 ҳисобида устун чиқишни таъминлади. Иккинчи бўлимда майдон эгалари 63.7 фоиз тўп назоратини ўрнатиб, хорватлар ярим ҳимоясини бутунлай чигал вазиятга солиб қўйишди.
Учрашувнинг 60-дақиқасидан сўнг Ламине Ямал ўзининг учрашувдаги иккинчи голини киритди. Ўйин охирига келиб эса захирадан майдонга тушган Нико Виллиаms якуний ҳисобни ўрнатди ва хорватлар дарвозасига тўртинчи тўпни киритди. Ҳимоя чизиғидаги тартиб ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари Хорватия терма жамоасига иккинчи бўлимда фақат иккита аниқ зарба бериш имконини холос қолдирди, холос.
Изоҳлар 0
…