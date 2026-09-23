Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мартин Эдегор Данияга қарши ўйин олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапириб, унинг натижалари ва футболга бўлган муносабатини "ақлдан оздирарли даражада улуғвор" деб таърифлади.
- Эдегор, шунингдек, Реал Мадридда дебютини Роналду ўрнига қилганини ва ундан кўп нарса ўрганганини таъкидлади.
- Норвегия терма жамоаси сардори Дания ва Швеция каби қўшни давлатларга қарши ўйинларнинг мухлислар учун муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
Норвегия терма жамоаси сардори Мартин Эдегор UEFA Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечадиган баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Уллеваал стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув жамоанинг Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатининг ҳисторик чорак финалидаги иштирокидан кейинги илк уй учрашуви бўлиши билан аҳамиятлидир. Арсенал ярим ҳимоячиси жароҳатлар билан кечган оғир йилдан сўнг тўлиқ соғлом ҳолатга қайтганини ва А лигасидаги баҳсларга тайёрлигини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт ОАВлари тарқатган маълумотларга кўра, матбуот анжуманида бош мураббий Стале Солбаккен билан бирга қатнашган Эдегор жамоанинг тактик ўсиши ва ўзига бўлган ишончи бошқа рақобатдошлар билан курашишда асосий қуролга айланганини таъкидлади. Норвегия терма жамоаси ушбу мавсумда ўзининг кучли характерини яна бир бор намойиш этишни мақсад қилган.
Роналду билан учрашув ва шахсий миннатдорчиликНорвегиянинг олдинда кутиб турган Португалияга қарши ўйинлари қаторида Мартин Эдегор ўзининг собиқ жамоадоши Криштиану Роналду билан бўладиган учрашув ҳақида ҳамтўхталди. Реал Мадрид сафидаги дебютини айнан португалиялик юлдуз ўрнига майдонга тушиб амалга оширган ярим ҳимоячи Криштианунинг фаолиятига юқори баҳо берди.
Эдегорнинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду эришган натижалар ва унинг футболга бўлган муносабати ҳақиқатан ҳам ақлдан оздирарли даражада улуғвор. Ҳамюртимизга айланган юлдуздан кўп нарса ўрганганини таъкидлаган ярим ҳимоячи халқаро майдонда яна бир бор ўз кумирига қарши тўп тепиш ўзгача ҳиссиёт эканини яширмади.
Скандинавия дербиси ва мухлислар талабиОлдинда турган Дания ҳамда Швецияга қарши қўшничилик дербилари Норвегия учун ҳар доим ҳам принципиал аҳамиятга эга бўлиб келган. Мартин Эдегор бу каби ўйинларда ғалаба қозониш норвегиялик мухлислар учун энг муҳим вазифалардан бири эканини алоҳида таъкидлади.
Мухлислар билан тўлиб-тошадиган Уллеваал стадионида рақибга нисбатан тажовузкор ва фаол ўйин услубини намойиш этишга вада берган футболчи жамоанинг кайфияти юқори эканини маълум қилди. Гуруҳдаги дастлабки синов нафақат турнир жадвали, балки минтақавий обрў нуқтаи назаридан ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…