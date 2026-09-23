Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди

·15·Спорт
Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мартин Эдегор Данияга қарши ўйин олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапириб, унинг натижалари ва футболга бўлган муносабатини "ақлдан оздирарли даражада улуғвор" деб таърифлади.
  • Эдегор, шунингдек, Реал Мадридда дебютини Роналду ўрнига қилганини ва ундан кўп нарса ўрганганини таъкидлади.
  • Норвегия терма жамоаси сардори Дания ва Швеция каби қўшни давлатларга қарши ўйинларнинг мухлислар учун муҳимлигини алоҳида таъкидлади.

Норвегия терма жамоаси сардори Мартин Эдегор UEFA Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечадиган баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Уллеваал стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув жамоанинг Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатининг ҳисторик чорак финалидаги иштирокидан кейинги илк уй учрашуви бўлиши билан аҳамиятлидир. Арсенал ярим ҳимоячиси жароҳатлар билан кечган оғир йилдан сўнг тўлиқ соғлом ҳолатга қайтганини ва А лигасидаги баҳсларга тайёрлигини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт ОАВлари тарқатган маълумотларга кўра, матбуот анжуманида бош мураббий Стале Солбаккен билан бирга қатнашган Эдегор жамоанинг тактик ўсиши ва ўзига бўлган ишончи бошқа рақобатдошлар билан курашишда асосий қуролга айланганини таъкидлади. Норвегия терма жамоаси ушбу мавсумда ўзининг кучли характерини яна бир бор намойиш этишни мақсад қилган.

Роналду билан учрашув ва шахсий миннатдорчилик

Норвегиянинг олдинда кутиб турган Португалияга қарши ўйинлари қаторида Мартин Эдегор ўзининг собиқ жамоадоши Криштиану Роналду билан бўладиган учрашув ҳақида ҳамтўхталди. Реал Мадрид сафидаги дебютини айнан португалиялик юлдуз ўрнига майдонга тушиб амалга оширган ярим ҳимоячи Криштианунинг фаолиятига юқори баҳо берди.

Эдегорнинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду эришган натижалар ва унинг футболга бўлган муносабати ҳақиқатан ҳам ақлдан оздирарли даражада улуғвор. Ҳамюртимизга айланган юлдуздан кўп нарса ўрганганини таъкидлаган ярим ҳимоячи халқаро майдонда яна бир бор ўз кумирига қарши тўп тепиш ўзгача ҳиссиёт эканини яширмади.

Скандинавия дербиси ва мухлислар талаби

Олдинда турган Дания ҳамда Швецияга қарши қўшничилик дербилари Норвегия учун ҳар доим ҳам принципиал аҳамиятга эга бўлиб келган. Мартин Эдегор бу каби ўйинларда ғалаба қозониш норвегиялик мухлислар учун энг муҳим вазифалардан бири эканини алоҳида таъкидлади.

Мухлислар билан тўлиб-тошадиган Уллеваал стадионида рақибга нисбатан тажовузкор ва фаол ўйин услубини намойиш этишга вада берган футболчи жамоанинг кайфияти юқори эканини маълум қилди. Гуруҳдаги дастлабки синов нафақат турнир жадвали, балки минтақавий обрў нуқтаи назаридан ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Мартин ЭдегорКриштиану РоналдуUEFA Миллатлар лигасиДанияНорвегия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция30 июн 21:52«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди22 август 07:08Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш берди17 август 12:19“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди16 август 18:13Артета "Арсенал" сафида Эдегор ва Ҳаверц майдонга тушишини тасдиқладиАртета "Арсенал" сафида Эдегор ва Ҳаверц майдонга тушишини тасдиқлади5 май 01:00ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди